/Sleep Direction: સંબંધમાં પોઝિટિવીટી લાવવા પત્નીએ પતિની કઈ તરફ સુવું જોઈએ ? એનર્જી બેલેન્સ થવાનો નિયમ જાણો

Husband Wife Sleep Direction: આપણા ધાર્મિક ગ્રંથો ફક્ત પાઠ-પૂજા પૂરતા મર્યાદિત નથી પરંતુ આપણા શાસ્ત્રો અને ધર્મગ્રંથોમાં જીવન જીવવાનું અને જીવનને સંતુલિત રાખવાનું સૂત્ર પણ જણાવવામાં આવ્યું છે. જેમકે શિવ પુરાણમાં વૈરાહિત જીવન સંબંધિત કેટલીક એવી વાતો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જે આજે પણ પ્રાસંગિક છે, જેને કોઈ પતિ પત્ની જીવનમાં અપનાવે તો તેમના જીવનમાં સંતુલન અને શાંતિ વધે છે..
શિવ પુરાણમાં એ વાત પણ જણાવવામાં આવી છે કે વૈવાહિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ રહે તે માટે પત્નીએ પતિને કઈ તરફ સુવુ યોગ્ય રહે છે.. સુતી વખતે પતિની કઈ તરફ પત્નીએ સુવું તે વાત કોઈ અંધવિશ્વાસની વાત નથી પરંતુ જો આ નિયમનું પાલન કરવામાં આવે તો પતિ પત્ની બંનેની એનર્જી સંતુલિત થાય છે તેમના સંબંધમાં સન્માન વધે છે અને તેમની વચ્ચે ઈમોશનલ સ્ટેબિલિટી આવે છે.
શિવ પુરાણમાં જણાવ્યા અનુસાર દાંપત્યજીવનમાં ઊર્જાનું સંતુલન જાળવી રાખવા માટે પતિ પત્નીની સુવાની દિશા મહત્વપૂર્ણ હોય છે. જેમકે પુરુષની જમણી તરફ અને સ્ત્રીની ડાબી તરફની ઊર્જાની પ્રકૃતિ અલગ અલગ હોય છે. જો પત્ની પતિની ડાબી તરફ સુવે છે તો બંનેની એનર્જી એકબીજાની પૂરક બને છે અને ઘરમાં પોઝિટિવિટી વધે છે અને તેમના સંબંધમાં સમસ્યાઓ ઓછી થાય છે. માન્યતા અનુસાર પતિની ડાબી તરફ પત્નીનું સ્થાન શાંત અને કોમલ હોય છે. જો પતિની ડાબી તરફ પત્ની સુવે તો તેમની વચ્ચે સન્માન અને સુરક્ષાની ભાવના મજબૂત થાય છે.
પતિ પત્નીની સુવાની દિશાના નિયમને ઘણા લોકો અંધવિશ્વાસ માની લે છે પરંતુ જ્યોતિષનાંતો માને છે કે આ નિયમનું પાલન કરવાથી નેચર અને ઊર્જાનું સંતુલન જળવાય છે. કેટલાક નિયમો વ્યક્તિના જીવનને સહજ અને સંતુલિત બનાવે છે. જો પતિ પત્ની સુવાની દિશાનું ધ્યાન રાખે તો તેમની વચ્ચેનો સંબંધ મજબૂત થાય છે તેમની વચ્ચે સમજ વધે છે અને ઘરમાં પણ પોઝિટિવિટી વધે છે. જોકે તેનો અર્થ એવો પણ નથી કે ફક્ત સુવાની દિશા બરાબર કરી લેવાથી પતિ પત્ની વચ્ચેની સમસ્યાઓ દૂર થઈ જાય પતિ પત્નીએ એકબીજા સાથે સુખી રહેવું હોય તો તેમના વ્યવહાર, દિનચર્યા અને વિચારમાં પણ તાલમેલ લાવવો જરૂરી છે.
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