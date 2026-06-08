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Sleep Direction: સંબંધમાં પોઝિટિવીટી લાવવા પત્નીએ પતિની કઈ તરફ સુવું જોઈએ ? એનર્જી બેલેન્સ થવાનો નિયમ જાણો

Husband Wife Sleep Direction: પતિ પત્ની એકબીજાની યોગ્ય દિશામાં સુવાનું રાખે તો તેમની એનર્જી એકબીજા માટે પુરક બને છે અને તેમના જીવનમાં આ પોઝિટિવ એનર્જીનો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ પત્નીએ પતિની કઈ તરફ સુવું જોઈએ જેથી તેમની એનર્જી એકબીજાથી ટકરાય નહીં અને પુરક બને.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:55 AM IST
Sleep Direction: સંબંધમાં પોઝિટિવીટી લાવવા પત્નીએ પતિની કઈ તરફ સુવું જોઈએ ? એનર્જી બેલેન્સ થવાનો નિયમ જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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સંબંધમાં પોઝિટિવીટી લાવવા પત્નીએ પતિની કઈ તરફ સુવું ? એનર્જી બેલેન્સ થવાનો નિયમ જાણો
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