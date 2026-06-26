/બાળક સાવ નબળું હોય તો તેને રોજ આ લાડુ ખવડાવો, ઘરે બનાવેલા પૌષ્ટિક લાડુથી બાળક થઈ જશે હૃષ્ટપુષ્ટ

Baby Healthy Food: ઘરમાં નાનુ બાળક હોય તો દરેક વ્યક્તિને તેની હેલ્થ, તેના ખાનપાનની ચિંતા રહે છે. તેમાં પણ જ્યારે બાળક ભોજન કરતું થાય ત્યારે આખું ઘર બાળકને એવી વસ્તુઓ ખવડાવવા ઈચ્છતું હોય કે જેને ખાવાથી બાળકની તંદુરસ્તી વધે. પણ બાળકો આવી વસ્તુઓ ખાવામાં સમજતાં નથી. જેના કારણે માતા-પિતાને સતત ચિંતા હોય છે કે તેમનું બાળક નબળું રહી જશે. આવી ચિંતામાંથી મુક્ત થવું હોય તો બાળક માટે ઘરે આ લાડુ બનાવીને રાખવા. બાળકને રોજ આ લાડુ ખવડાવો.
બાળકો માટે પૌષ્ટિક લાડુ
અહીં જે લાડુની વાત થઈ રહી છે તેમાં અલગ અલગ પ્રકારની પૌષ્ટિક વસ્તુઓ ઉમેરવાની હોય છે. આ લાડુ સ્વાદમાં મીઠા હોય છે અને બાળકને જરુરી પોષણ અને એનર્જી આપે છે. આ લાડુ બનાવવા એકદમ ઈઝી છે. આ લાડુના માધ્યમથી બાળકને તમે એક સાથે જરૂરી પોષ્ટિક વસ્તુઓ ખવડાવી શકશો. તો ચાલો તમને જણાવીએ બાળકો માટે હેલ્ધી લાડુ કેવી રીતે બનાવવા.
બાળકો માટે હેલ્ધી લાડુ બનાવવાની સામગ્રી
દોઢ કપ ઘઉંનો લોટ, 10 અંજીર, 10 જરદાળુ, 30 થી 40 મામરો બદામ, 10 સુકી ખારેક, ઘી, અડધો કપ કિસમિસ
લાડુ બનાવવવાની રીત
સૌથી પહેલા અંજીર, જરદાળુને પાણીમાં પલાળી દેવા. બંને વસ્તુ પાણીમાં પલળી જાય એટલે તેને પીસી પેસ્ટ બનાવી લો. આ સિવાયના ડ્રાયફ્રુટને પણ ઝીણા સમારી લો અથવા અધકચરા વાટી લો. ઘણીવાર બાળકો ડ્રાયફ્રુટ મોમાં આવે તો નથી ખાતા.
લાડુ બનાવવા માટે એક પેનમાં 3 ચમચા ઘી લઈ તેમાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરી ધીમા તાપે શેકો. લોટને ધીમા તાપે સારી રીતે શેકશો તો 10 મિનિટમાં લોટ રેડી હશે. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી લોટને ઠંડો કરો. અન્ય એક પેનમાં અંજીરની પેસ્ટ ગરમ કરવા મુકો અને તેમાં શેકેલો લોટ અને કિસમિસ સિવાયના ડ્રાયફ્રુટનો અધકચરો પાવડર ઉમેરો 5 મિનિટ બરાબર શેકો. છેલ્લે તેમાં કિસમિસ ઉમેરો અને ગેસ બંધ કરો. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય એટલે નાના નાના લાડુ બનાવી લો.
આ લાડુ ઠંડા થાય એટલે એરટાઈટ કંટેનરમાં ભરી લો. બાળકની ઉંમર 4 વર્ષથી વધુની હોય તો તેને રોજ 1 લાડુ ખવડાવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)