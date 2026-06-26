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બાળક સાવ નબળું હોય તો તેને રોજ આ લાડુ ખવડાવો, ઘરે બનાવેલા પૌષ્ટિક લાડુથી બાળક થઈ જશે હૃષ્ટપુષ્ટ

Baby Healthy Food: બાળકનું વજન ઓછું હોય અને તે હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવામાં આનાકાની કરતું હોય તો તેના માટે ઘરે આ લાડુ બનાવી લો. બાળકને રોજ 1 લાડુ ખવડાવો. આ પૌષ્ટિક લાડુ બાળકને હૃષ્ટપુષ્ટ કરવામાં મદદ કરશે. આ લાડુ બાળકની તંદુરસ્તી પણ સુધારશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:24 PM IST
બાળક સાવ નબળું હોય તો તેને રોજ આ લાડુ ખવડાવો, ઘરે બનાવેલા પૌષ્ટિક લાડુથી બાળક થઈ જશે હૃષ્ટપુષ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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