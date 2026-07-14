Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /વંદાની ફૌજથી કંટાળી ગયા છો? ખાંડમાં આ એક વસ્તુ ભેળવો, વંદા-વંદી મિનિટોમાં ગાયબ!

વંદાની ફૌજથી કંટાળી ગયા છો? ખાંડમાં આ એક વસ્તુ ભેળવો, વંદા-વંદી મિનિટોમાં ગાયબ!

how to get rid of cockroaches naturally: ઘરમાં વંદાઓની વધતી સંખ્યા ફક્ત ગંદકી ફેલાવે છે એવું નહીં પરંતુ ખાણી પીણીને પણ  બગાડે છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી બને છે. જો કે કેટલાક ઘરગથ્થું ઉપાયો અજમાવીને તમે તેનાથી છૂટકારો મેળવી શકો છો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:01 PM IST
વંદાની ફૌજથી કંટાળી ગયા છો? ખાંડમાં આ એક વસ્તુ ભેળવો, વંદા-વંદી મિનિટોમાં ગાયબ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેતન અગ્રવાહની માતાનો PM મોદીને ભાવુક પત્ર, કરી આ મોટી માંગ, જાણો
Pune Ketan Agrawal Murder Case1 hr ago
2
Chest Pain1 hr ago
3
us iran war2 hrs ago
4
gujarat2 hrs ago
5
Ayushman Card limit2 hrs ago