/વંદાની ફૌજથી કંટાળી ગયા છો? ખાંડમાં આ એક વસ્તુ ભેળવો, વંદા-વંદી મિનિટોમાં ગાયબ!

ચોમાસું ગુજરાતમાં મોડે મોડે પણ બેસી ગયું. ચોમાસાનો વરસાદ ભલે ગમતો હોય પરંતુ આવા સોહામણા સમયમાં ઘરમાં અનેક પરેશાનીઓ પણ જોવા મળતી હોય છે. ભેજ વધવાના કારણ વંદા, કીડીઓ અને અન્ય કીડા મકોડાનો ઉપદ્રવ વધતો હોય છે. રસોડાથી લઈને ઘરમાં ઠેર ઠેર તેમનો આતંક જોવા મળે છે.
વંદાઓ સાફ સફાઈને તો પ્રભાવિત કરે જ છે પરંતુ સાથે સાથે ખાણી પીણીની વસ્તુઓને પણ બગાડે છે. જેની અસર સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. ઘરમાં બીમારીઓ ફેલાવે છે. જેનાથી બચવા માટે આપણે મોંઘાદાટ સ્પ્રે અને કેમિકલ્સવાળી વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ. પરંતુ હવે તમારે આ કરવાની જરૂર નથી. આવામાં રસોડામાં રહેલી સાવ સામાન્ય ગણાતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે આ વંદાઓની ફૌજને ભગાડી શકો છો.
સૌથી સરળ અને કારગર ઉપાય
ઘરમાંથી વંદા વંદી ભગાડવા માટે એક ખુબ જ અસરકારક અને સસ્તો ઉપાય તમને જણાવીશું. આ ઉપાય છે બેકિંગ સોડા અને ખાંડનો. આ માટે તમારે સૌથી પહેલા બેકિંગ સોડા અને ખાંડને બરાબર પ્રમાણમાં લેવાના રહેશે.
ક્યાં રાખવું જોઈએ
આ મિશ્રણને નાના નાના ઢાંકણાઓ કે કાગળ પર રાખીને જ્યાં વંદાઓ આવતા હોય ત્યાં મૂકી દો. જેમ કે સિંકની નીચે, ગેસની પાસે, કબાટોમાં ખૂણામાં વગેરે. વાત જાણે એમ છે કે વંદા ગળ્યું ખાવાનું ખૂબ પસંદ કરે છે. જેના કારણે તે ત્યાં આકર્ષાશે અને બેકિંગ સોડા ખાધા બાદ તેમનું પેટ ફૂલશે તે તેમના નાશનું કારણ બનશે.
સસ્તો અને કારગર ઉપાય
આ ઉપાય બહુ જલદી કામ કરે છે અને બાળકો-પાલતુ જાનવરો માટે પણ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે. તમે કેટલાક અન્ય ઉપાયો પણ અજમાવી શકો છો.
તજનો ઉપાય
સૌ પ્રથમ તમે તજને પીસીને તેનો પાઉડર બનાવી લો અને કાં તો સીધો જ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. કબાટોમાં તથા ખૂણામાં મૂકી દો. વંદા તેની તીવ્ર વાસથી દૂર ભાગે છે.
લીમડો અને લસણ
લીમડો અને લસણનો નુસ્ખો પણ કામ લાગે છે. આ માટે લીમડાના પાન કે લસણની કળીઓની બરાબર પીસીને સ્પ્રે બનાવી લો. વંદા તેની વાસ સહન કરી શકતા નથી. આવામાં તેઓ ભાગી જાય છે.
આ નાની નાની બાબતોનું પણ રાખો ધ્યાન!
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)