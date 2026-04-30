Travel Tips: વેકેશનમાં ફરવા જવાના હોય તે ખાસ જાણે, હોટલ રુમમાંથી આ 4 વસ્તુઓ લેવી ગણાશે ચોરી, કોઈ વસ્તુ લેવી હોય તો શું કરવું જાણો

Travel Tips: હોટલ રુમમાં ગેસ્ટની જરૂરીયાતની દરેક વસ્તુ પુરી પાડવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓમાંથી મોટાભાગની વસ્તુઓ લોકો ચેકઆઉટ સમયે પોતાની સાથે લઈ લેતા હોય છે. પરંતુ દરેક વસ્તુ ગેસ્ટ લઈ શકતા નથી. આજે તમને જણાવીએ હોટલ રુમની કઈ વસ્તુ લઈ શકાય અને કઈ વસ્તુ ન લેવી. આ સિવાય કોઈ વસ્તુ ગમી જાય તો તેને પોતાની સાથે લઈ જવાની પ્રક્રિયા શું હોય ? 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:32 AM IST
  • હોટલના રુમમાંથી કઈ વસ્તુઓ લઈ શકાય અને કઈ નહીં ?
  • 99% લોકો હોટલમાં રોકાયા પછી આ ભૂલ કરતા હોય છે.
  • આવી વસ્તુઓ ગેસ્ટ પોતાની સાથે લઈ જાય તો તેને ચોરી ગણવામાં આવે છે.

Travel Tips: મે મહિનામાં સ્કૂલ-કોલેજમાં વેકેશન હોવાથી લોકો આ સમયે સૌથી વધુ ફરવા નીકળે છે. જો તમે પણ આ વેકેશનમાં કોઈ ખાસ જગ્યાએ ફરવા જવાના હોય અને ત્યાં હોટલમાં રોકાવાના હોય તો આ નિયમો વિશે તમને જાણકારી હોવી જોઈએ. હોટલના રૂમમાં ગેસ્ટને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે તે માટે બધી જ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ગેસ્ટની જરૂરિયાતની અલગ અલગ વસ્તુઓ હોટલ રૂમમાં રાખવામાં આવે છે. જ્યારે ગેસ્ટ ચેક આઉટ કરે છે ત્યારે રૂમમાં રહેલી આવી વસ્તુઓને પોતાની સાથે લઈ જતા હોય છે. પરંતુ હોટલ રૂમની દરેક વસ્તુ સાથે લઈ જઈ શકાતી નથી. જો કોઈ વસ્તુ ગમી પણ ગઈ હોય તો તેને લઈ જવાની એક પ્રોસેસ હોય છે. 

99% લોકો હોટલમાં રોકાયા પછી આ ભૂલ કરતા હોય છે. હોટલના રૂમમાં અમુક વસ્તુઓ રોજ મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે સાબુ, શેમ્પૂ, બોડી લોશન, ચા-કોફીના પાઉચ, મિલ્ક પાવડર, સુગર સહિતની વસ્તુઓના પાઉચ, ટુવાલ, નેપકીન, બાથ રોબ વગેરે વસ્તુઓ. આ વસ્તુઓ વપરાય ન હોય તો પણ બીજા દિવસે નવી મૂકવામાં આવે છે. અનેક લોકો આ વસ્તુઓ પોતાની સાથે લઈ જતા હોય છે. પરંતુ હોટલ રૂમમાં ઉપયોગ માટે આપેલી વસ્તુઓ ચેક આઉટ સમયે સાથે લઈ જવી ભારે પડી શકે છે. હોટલ રૂમની અમુક વસ્તુઓ લઈ જઈ શકાય છે. પરંતુ હોટલ રૂમમાં મૂકવામાં આવતી કેટલીક વસ્તુઓ હોટલની પ્રોપર્ટી હોય છે અને તેને લઈ જવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં. 

હોટલમાંથી કઈ વસ્તુઓ સાથે લઈ જઈ શકાય? 

હોટલના રૂમમાં ગેસ્ટ માટે કોમ્પ્લીમેન્ટરી વસ્તુઓ મૂકવામાં આવે છે. રૂમનું પેમેન્ટ કરો ત્યારે રૂમના રેન્ટમાં કોમ્પ્લીમેન્ટરી વસ્તુઓનો ચાર્જ પહેલાથી જ એડ કરી દેવાયો હોય છે તેથી કોમ્પ્લીમેન્ટરી વસ્તુઓ સાથે લઈ જઈ શકો છો. કોમ્પ્લીમેન્ટરી વસ્તુઓમાં બાથરૂમમાં રાખેલા શેમ્પૂ, કન્ડિશનર, બોડી લોશન, બ્રશ, ટુથપેસ્ટ, શાવર કેપનો સમાવેશ થાય છે. આ વસ્તુઓ ગેસ્ટ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે. આ સિવાય હોટલ રૂમમાં ચા, કોફી, મિલ્ક પાવડર, સુગર, ટી બેગ સહિતની વસ્તુઓ પણ રાખવામાં આવે છે આ વસ્તુઓ પણ કોમ્પ્લીમેન્ટરી હોય છે તેને લોકો સાથે લઈ જઈ શકે છે. હોટલના રૂમમાં ડિસ્પોસિબલ સ્લીપર્સ રાખવામાં આવે છે. આ સ્લીપર્સ પણ ગેસ્ટ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે કારણ કે રૂમમાં રાખેલા સ્લીપર્સનો ઉપયોગ થયો હોય કે ન થયો હોય હોટલ મેનેજમેન્ટ ફરી વખત તે સ્લીપર્સ અન્ય ગેસ્ટ ને આપતું નથી.

હોટલ રૂમની આ વસ્તુઓ ગેસ્ટ માટે કોમ્પ્લીમેન્ટરી હોય છે તેથી તેને બિન્દાસ સાથે લઈ જઈ શકાય છે પરંતુ કેટલીક વસ્તુઓ હોટલની સંપત્તિ હોય છે. આવી વસ્તુઓ ગેસ્ટ પોતાની સાથે લઈ જાય તો તેને ચોરી ગણવામાં આવે છે. જો ચેક આઉટ સમયે સ્ટાફને ખબર પડી જાય કે તમે આ વસ્તુઓ સાથે લીધી છે તો તમને દંડ પણ ફટકારવામાં આવી શકે છે. તેથી આ વસ્તુઓ પોતાની સાથે લઈ જવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં. 

હોટલ રૂમની કઈ વસ્તુઓ સાથે ન લેવી ? 

- ગેસ્ટ માટે બાથરૂમમાં રાખેલા ટુવાલ અને બાથરોબ હોટલની સંપત્તિ હોય છે. બાથ રોબ અને ટુવાલની ક્વોલિટી ખૂબ જ સારી હોવાથી ઘણા લોકો ટુવાલ પોતાની સાથે લઈ જતા હોય છે પરંતુ આવી વસ્તુઓ સાથે લઈ જઈ શકાય નહીં. કારણ કે બાથરોબ અને ટુવાલ જેવી વસ્તુઓનો હોટલમાં ફરીથી ઉપયોગ થતો હોય છે. 

- હોટલ રૂમના બેડ પર પાથરેલી ચાદર, કુશન સહિતની વસ્તુઓ સારી હોય તો પણ તેને સાથે લઈ જઈ શકાય નહીં. 

- ચા-કોફી બનાવવા માટે રૂમમાં આપેલી ઈલેક્ટ્રીક કીટલી, બાથરૂમમાં રાખેલું હેર ડ્રાયર સહિતની વસ્તુઓ પણ હોટલની પ્રોપર્ટી હોય છે તેને સાથે લઈ જવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં 

- હોટલના રૂમમાં ગેસ્ટ માટે અમુક ક્રોકરી પણ આપેલી હોય છે જેમ કે ચા કોફી માટે કાચના મગ, કાચના કપ, પાણીનો ગ્લાસ, ચમચીઓ વગેરે. આ વસ્તુઓ પણ ગેસ્ટ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે નહીં. 

રૂમની કોઈ વસ્તુ ગમી જાય તો સાથે લઈ જવા શું કરવું ? 

રૂમમાં સુવિધા માટે જે વસ્તુઓ આપેલી હોય તે કોઈ ગેસ્ટને ગમી જાય તો તેને હોટલમાંથી ખરીદી શકાય છે. જેમકે ટુવાલ, બાથરોબ, ક્રોકરી જેવી વસ્તુઓ ગેસ્ટને પસંદ આવે તો તેને હોટલમાંથી ખરીદી શકાય છે. ઘણી હોટલોમાં ગિફ્ટ શોપ સેક્શન રાખેલું હોય છે. જ્યાંથી તે વસ્તુનો નવો પીસ ગેસ્ટ પૈસા આપીને ખરીદી શકે છે. એટલે કે હોટલના ટુવાલ તમને ગમી જાય તો તેની ચોરી કરવાને બદલે તમે રિસેપ્શન પર પૂછીને તેની ખરીદી કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

