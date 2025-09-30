પેટની બધી ચરબી ઓગળી જશે, બસ રાત્રે સૂતા પહેલા આ ડ્રિંકનું કરો સેવન
જો તમે પણ વધતા વજન અને પેટની પાસે લટકતી ચરબીથી પરેશાન છો તો તમારા ડાયટમાં આ મસાલાથી બનેલા ડ્રિંકને સામેલ કરો.
Health News: મેદસ્વિતા દેશ-દુનિયામાં એક મહામારી જેમ ફેલાઈ રહી છે. સેકેન્ડરી લાઇફ સ્ટાઇલ, એક્સરસાઇઝ નહીં કરવી અને ખરાબ ખાનપાનને કારણે આ દિવસોમાં મેદસ્વિતાની ઝપેટમાં આવતા લોકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. મેદસ્વિતાથી હાર્ટ એટેક, બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ જેવી ઘણી બીમારીઓ થઈ શકે છે. તેવામાં જરૂરી છે કે તમે સ્વાસ્થ્ય અને ફિટનેસને લઈને સતર્ક રહો. જો તમે પેટની પાસે જામેલી ચરબી ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો સારા ડાયટ અને એક્સરસાઇઝની સાથે જીરૂ, અજમો અને તજનું દેશી ડ્રિંક પણ સામેલ કરો. આવો આજે અમે તમને આ ડ્રિંક વિશે જણાવીશું, જે પેટની ચરબી ઘટાડવામાં તમારી મદદ કરશે.
વજન ઘટાડવામાં તજ, અજમો અને જીરૂ ઉપયોગી
એન્ટીઑકિસડન્ટ ગુણધર્મોથી ભરપૂર, જીરુંમાં થાઇમોલ નામનું એક સંયોજન એન્ઝાઇમ હોય છે, જે પાચનમાં સુધારો કરે છે અને પેટનું ફૂલવું અટકાવે છે. સેલરી બીજ ચયાપચયને વેગ આપે છે. તજ રક્ત પરિભ્રમણને સુધારીને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, જે ભૂખ ઘટાડે છે. તેમાં થર્મોજેનિક અસરો પણ છે, જે ચયાપચયને વેગ આપે છે. ખાલી પેટે દરરોજ અજમાનું પાણી પીવાથી વજન ઘટાડવામાં નોંધપાત્ર મદદ મળશે.
કઈ રીતે બનાવશો આ ડ્રિંક?
એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધી ચમચી જીરૂ, અડધો અજમો અને તજનો ટુકડો નાખો. હવે આ પાણીને સારી રીતે ઉકાળો. હવે પાણીને ગાળી કો અને રાત્રે સૂતા પહેલા તથા સવારે ખાલી પેટ પીવો. આ ડ્રિંકને પીવાથી પેટ અને કમરની આસપાસ જામેલી ચરબી ઓગળી જશે.
અન્ય ફાયદા પણ મળશે
આ દેશી ડ્રિંકનું સેવન કરવાથી વજન તો ઘટે છે, સાથે ઇમ્યુનિટી પણ મજબૂત થાય છે. જીરૂ, અજમો, મેથી અને તજનું પાણી પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ જેમ કે ગેસ, અપચો અને કબજીયાતથી રાહત અપાવવામાં ફાયદાકારક છે, કારણ કે તે પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે. જો તમે પણ પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાને દૂર કરવા ઈચ્છો છો તો આ પાણીનું સેવન કરી શકો છો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
