Weight Loss Tricks: ઝડપથી વજન ઓછું કરવાની ટ્રિક, આ રીતે ટ્રેડમિલ પર વોક કરશો તો ઝડપથી ઘટશે ફેટ
Fast Weight Loss Tricks: જો તમે 30 દિવસ સ્માર્ટ ટ્રિક અપનાવી ટ્રેડમિલ વોક કરો છો તો વજનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જો તમને ઝડપથી વજન ઘટાડવાની આ ટ્રિક વિશે નથી ખબર તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ ટ્રેડમિલ વોકની ખાસ રીત વિશે.
- કેવી રીતે વોક કરવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થાય ?
- ઝડપથી વજન ઓછું કરવાની સ્માર્ટ ટ્રિક.
- આ રીતથી તમે ઓછી મહેનતથી ઝડપથી વજન ઓછું કરી શકશો.
Trending Photos
Fast Weight Loss Tricks: જેમનું પણ વજન વધારે હોય તેઓ પ્રયત્ન કરતાં હોય કે વધેલું વજન ઝડપથી ઓછું થઈ જાય. લોકો વજન ઘટાડવા માટે ડાયટિંગ, એક્સરસાઈઝ ઘણું બધું કરતાં હોય છે. આજે તમને ઝડપથી વજન ઓછું કરવાનું સીક્રેટ જણાવી દઈએ. આ રીતથી તમે ઓછી મહેનતથી ઝડપથી વજન ઓછું કરી શકશો. આ રીતે ટ્રેડમિલ યુઝ કરશો તો ફેટ ઝડપથી ઓછું થઈ જશે.
જો તમે પેટ, કમર, સાથળ સહિતના ભાગની ચરબી ઓછી કરવા માટેની મહેનત કરીને થાકી ગયા છો તેમ છતાં રિઝલ્ટ નથી મળતું તો એકવાર આ રીતે ટ્રેડમિલ વોક કરવાનું શરુ કરો. આ ટ્રિકથી રનિંગ કરતાં વધારે ઝડપથી વજન ઓછું થશે.
ઝડપથી વજન ઓછું કરવાની સ્માર્ટ ટ્રિક
ટ્રેડમિલ પર સીધા ચાલવાને બદલે એન્ક્લાઈન વોક કરવાનું શરુ કરો. એન્ક્લાઈન વોક એટલે ઢાળ પર ચઢતા હોય તે રીતે ટ્રેડમિલ સેટ કરવું. ટ્રેડમિલ સ્ટાર્ટ કરી સૌથી પહેલા 5 મિનિટ નોર્મલ વોક કરો ત્યારબાદ એન્ક્લાઈન ધીરેધીરે વધારતા રહો. એન્ક્લાઈન વોક કરવાથી શરીરની કેલેરી બર્ન કરવાની ક્ષમતા બમણી થઈ જાય છે. એન્ક્લાઈન 15 સુધી લઈ જવું. એન્ક્લાઈન વોકમાં સ્પીડ 3.5 કે 4 ની રાખવી.
30 મિનિટ એન્ક્લાઈન વોક કર્યા પછી 1 મિનિટ સ્પીડ વધારી રનિંગ કરો. પછી સ્પીડ ઓછી કરી 1 થી 2 મિનિટ સ્લો વોક કરો. આ રીતે 30 મિનિટ વોક કરી લેવાથી બોડી ફેટ બર્નિંગ મોડમાં કલાકો સુધી રહે છે. આ રીતે એન્ક્લાઈન વોક કરવાથી શરીર કેલેરી બર્ન કરતું રહે છે.
ફિટનેસ એક્સપર્ટ અનુસાર ઝડપથી દોડવાથી ઝડપથી વજન ઓછું થાય છે એવું નથી. જો તમારો ટારગેટ ફેટ ઝડપથી ઓછું કરવો છે તો એન્ક્લાઈન વોક શરુ કરો. ઢાળ પર ચઢતા હોય તે રીતે વોક કરવાથી નોર્મલ વોક કરતાં વધારે અસરકારક રીતે ફેટ ઓગળે છે. એન્ક્લાઈન વોક કરવાથી પેટ, ગ્લુટ્સ, કોર મસલ્સ પર પ્રેશર આવે છે. તેના કારણે પેટ, કમર, સાથળ સહિતના ભાગોની ચરબી ઝડપથી ઓછી થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
