ભારતીયોની બલ્લે-બલ્લે, હવે વિઝા વગર ફરી શકશો આ 56 દેશ, અહીં ચેક કરો લિસ્ટ

Power of Indian Passport: ભારતીય પાસપોર્ટ હવે વધુ મજબૂત બની ગયો છે. હેનલી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્સ 2026મા ભારત 10 સ્થાન ઉપર ચઢી 75મા નંબરે પહોંચી ગયું છે. ભારતીય પર્યટક વિઝા વગર 56 દેશોમાં ફરી શકે છે. હવે ભારતીયોએ ઘણા દેશોની યાત્રા કરવા માટે લાંબી વિઝા પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડશે નહીં, જાણો આ 56 દેશ ક્યા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:15 AM IST

ભારતીયો હવે 56 દેશમાં વિઝા વગર ફરી શકે છે. ભારતનો પાસપોર્ટ મજબૂત થયો છે. હેનલી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્સમાં ભારત 10 સ્થાન ઉપર ચઢી 75મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. એટલે કે હવે ફરવાના શોખીનો ઘણા દેશોમાં વિઝાની લાંબી પ્રક્રિયા વગર ફરવા જઈ શકશે.

ભારતીય પાસપોર્ટના રેન્કિંગમાં સુધારો થયા બાદ ભારતીયો વિઝા વગર 56 દેશમાં જઈ શકશે. અહીં જવા માટે વિઝાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળશે. તમને વિઝા ઓન અરાઇવલ કે ઈ-વિઝાની સુવિધા મળશે. રસપ્રદ વાત છે કે આ 56 દેશોમાં કેરેબિયન દ્વીપ સમૂહ, આફ્રિકા અને એશિયન દેશો પણ સામેલ છે.

આ 56 દેશોમાં વિઝાની ઝંઝટ નહીં
1. અહીં વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી મળશે
ભારતીય પર્યટક આ દેશોમાં પાસપોર્ટની સાથે પ્રવેશ કરી શકે છે. જો અચાનક વિદેશ જવાનો પ્લાન બને તો આ દેશ પરફેક્ટ સાબિત થઈ શકે છે.

એશિયાઃ ભૂતાન, કઝાકિસ્તાન, મકાઓ (SAR ચીન), મલેશિયા, નેપાળ.
આફ્રિકાઃ અંગોલા, મોરીશસ, રવાન્ડા, સેનેગલ
કેરેબિયનઃ બારબાડોસ, બ્રિટિશ વર્જિન દ્વીપ સમૂહ, ડોમિનિકા, ગ્રેનાડા, હૈતી, જમૈકા, મોન્ટસેરાટ, સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રાનાડીન્સ, ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો.
ઓશિનિયાઃ કુક દ્વીપ સમૂહ, ફિજી, કિરિબાતી, માઇક્રોનેશિયા, નિયૂ, વાનુઅતુ
મિડલ ઈસ્ટઃ કત્તર

2. ઈલેક્ટ્રોનિક ટ્રાવેલ ઓથોરાઇઝેશન (ETA)
આ દેશોમાં સામાન્ય રીતે ઓનલાઈન પ્રી-અપ્રૂવલ વિઝા હાસિલ કરી શકાય છે. કલાકોમાં પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય છે. તેના દ્વારા ભારતીયોને આ દેશોમાં પ્રવેશ મળે છે- કેન્યા,સેશેલ્સ, સેન્ટ કિસ્ટ અને નેવિસ.

3. વિઝા ઓન અરાઇવલ
આ દેશોમાં ભારતીય પર્યટકોને એરપોર્ટ કે સરહદ પર વિઝાની સુવિધા મળે છે, જેનાથી યાત્રા સરળ થઈ જાય છે. તેમાં આ દેશ સામેલ છે.

એશિયાઃ કંબોડિયા, ઈન્ડોનેશિયા, લાઓસ, માલદીવ, મ્યાનમાર, શ્રીલંકા, થાઈલેન્ડ અને તિમોર-લેસ્તે.
આફ્રિકા- બરુંડી, કેપ વર્ડ દ્વીપ સમુહ, કોમોરો દ્વીપ સમૂહ, જિબૂતી, ઇથોયોપિયા, ગિની-બિસાઉ, મેડાગાસ્કર, મોઝામ્બિક, સિએરા લિયોન, તાંઝાનિયા, ગામ્બિયા અને ઝિમ્બાબ્વે.
ઓશિનિયાઃ માર્શલ દ્વીપ સમૂહ, પલાઉ દ્વીપ સમૂહ, સમોઆ અને તુવાલૂ.
મિડલ ઈસ્ટઃ જોર્ડન
કેરેબિયનઃ સેન્ટ લૂસિયા.

શું છે હેનલી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્સ?
હેનલી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્સમાં 199 પાસપોર્ટ્સને 227 ડેસ્ટિનેશન્સના આધારે રેન્ક કરે છે. તે તપાસ કરે છે કે પાસપોર્ટ ધારક પહેલાથી વિઝા વગર કેટલી જગ્યાએ યાત્રા કરી શકે છે. હેનલી પાસપોર્ટ રેન્કિંગની શરૂઆત 2000ના દાયકાના મધ્યમમા થઈ હતી અને ત્યારથી સિંગાપુર, જાપાન અને જર્મની જેવા દેશ નિયમિત રૂપથી ટોચ પર રહ્યાં છે. ફ્રાન્સ ઇટલી અને સ્પિન સહિત પશ્ચિમી યુરોપિયન દેશોએ પણ વર્ષોથી રેન્કિંગમાં પોતાનો દબદબો બનાવી રાખ્યો છે. 
 

Trending news