/Guava Pickle: જામફળનું ઈન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવાની રીત, આ અથાણું હશે તો રોટલી-પરોઠા સાથે શાકની જરૂર નહીં પડે

Guava Pickle: જો તમારા ઘરમાં બધા અલગ અલગ પ્રકારના અથાણા ખાવાના શોખીન છે તો એકવાર ઘરે જામફળનું અથાણું બનાવજો. આ અથાણું ઘરના નોર્મલ મસાલા સાથે બનાવવાનું હોય છે, એકવાર બનાવ્યા પછી આ અથાણું 10 થી 12 દિવસ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
Guava Pickle: પરિવારમાં લોકો ખાવા પીવાના શોખીન હોય તો ઘરમાં વિવિધ પ્રકારના અથાણા, સંભારા રોજ બનતા હોય છે. અથાણાંમાં મોટાભાગે કેરી, ગુંદા, મરચા, લીંબુ, લસણનું અથાણું બનતું હોય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય જામફળનું ખાટું મીઠું અથાણું ચાખ્યું છે ? નથી ચાખ્યું તો એક વખત ઘરે બનાવજો. જામફળનું અથાણું એકદમ ચટપટું બને છે. આ અથાણું બનાવવા માટે ઘરના જ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. એકવાર બનાવ્યા પછી આ અથાણાનો ઉપયોગ 10 થી 15 દિવસ માટે કરી શકાય છે. જામફળનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું 5 થી 10 મિનિટમાં બની જાય છે.
કોઈપણ અથાણું બનાવવાની વાત આવે તો સૌથી મોટું ટેન્શન હોય છે અથાણા માટેનો મસાલો બનાવવો. બારમાસી અથાણા માટે અલગથી મસાલો તૈયાર કરવો પડે છે. જો અથાણાનો મસાલો બરાબર ન બને તો અથાણાનો સ્વાદ પણ બગડી જાય છે.. પરંતુ જામફળના અથાણામાં આવું ટેન્શન નહીં રહે. કારણ કે જામફળના અથાણા માટે અલગથી મસાલો બનાવવાનો નથી. એટલે તમે પહેલી વખત આ અથાણું બનાવશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ અને ટેસ્ટી બનશે.
જામફળના અથાણા માટેની સામગ્રી
500 ગ્રામ જામફળ
એક મોટી ચમચી વરિયાળી
એક ચમચી જીરૂ
અડધી ચમચી મેથી દાણા
એક ચમચી હળદર
બે ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર
ત્રણથી ચાર ચમચી તેલ
હિંગ અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર
બે ચમચી લીંબુનો રસ
ગોળ જરૂર અનુસાર
જામફળનું અથાણું બનાવવાની રીત
1. જામફળનું અથાણું બનાવવા માટે એવા જામફળ લેવા જે થોડા કડક હોય એકદમ પાકેલા જામફળનું અથાણું સારું નહીં બને. જામફળને પાણીથી બરાબર સાફ કરી તેના નાના ટુકડા કરી લેવા. હવે એક પેનમાં વરીયાળી, જીરું અને મેથી દાણાને ધીમા તાપે શેકી લો અને કરકરા વાટી લો. આ સ્ટેપ ફોલો કરવાથી અથાણું ખાતી વખતે જીરું વરિયાળી અને મેથી મોંમાં નહીં આવે.
2. હવે જે પેનમાં મસાલા શેક્યા હતા તેમાં જ તેલ ગરમ કરો અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં હિંગ, હળદર અને જામફળ ના ટુકડા ઉમેરી દો. ગેસની ફ્લેમ મધ્યમ રાખો અને 1 મિનિટ સુધી જામફળને સાંતળી લો. ત્યાર પછી તેમાં તૈયાર કરેલો વરિયાળીનો મસાલો, લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ગોળ ઉમેરી દો. મસાલા ઉમેર્યા પછી ધીમા તાપે જામફળને 3 મિનિટ ઢાંકીને પકાવો. 3 મિનિટ પછી જામફળ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા હશે. આ સ્ટેજ પર તેમાં લીંબુનો રસ ઉમેરો અને ગેસ ઓફ કરી દો.
3. જામફળનું અથાણું ઠંડું થઈ જાય પછી ઉપયોગમાં લેવું. તૈયાર કરેલા જામફળના અથાણાને ફ્રિજમાં રાખો તો દસથી પંદર દિવસ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
