Interesting Facts: આખું ઘર છોડી કુતરા ફક્ત દરવાજા પાસે સુવાનું શા માટે પસંદ કરે ? કારણ છે ચોંકાવનારું
Interesting Facts About Dogs: જો તમારા ઘરમાં ડોગ હોય તો તમે નોટિસ કર્યું હશે કે તમારું ડોગ આખા ઘરમાં ફરી લેશે પછી સુવા માટે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે આવી જશે. કુતરા ઘરના દરવાજા પાસે જ સુવે તેની પાછળ ખાસ કારણ જવાબદાર હોય છે. ચાલો તમને આ કારણ વિશે જણાવીએ.
- આ 3 કારણથી કુતરા બેસે છે ઘરના દરવાજા પાસે.
કુતરા ઘરના દરવાજા પાસે જ સુવે તેની પાછળ ખાસ કારણ જવાબદાર હોય છે.
Interesting Facts About Dogs: જો તમે પણ પેટ લવર હોય અને તમારા ઘરમાં ડોગ હોય તો એક વસ્તુ તમે પણ ધ્યાનમાં લીધી હશે કે તમારા ઘરનું ડોગ આખું ઘર છોડી વારંવાર ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે જઈને સૂઈ જતું હોય.. પેટ લવર હોય તેઓ ઘરમાં પોતાના ડોગને આરામ મળે તેવી દરેક વસ્તુ રાખે છે. ડોગ માટે અલગ બેડ ની વ્યવસ્થા પણ હોય છે તેમ છતાં ડોગ ઘરના દરવાજા પાસે જઈને જમીન પર સૂવાનું પસંદ કરે છે.. કૂતરાનું આવું વર્તન ખાસ કારણથી હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ ડોગ શા માટે ઘરના દરવાજા પાસે જ સુવાનો પસંદ કરે છે.
આ 3 કારણથી કુતરા બેસે છે ઘરના દરવાજા પાસે
કુતરા ઘરના દરવાજા પાસે જ બેસે અને એલર્ટ મોડમાં રહે તેની પાછળ તેમની સર્વાઇકલ ઇન્સ્ટીંક્ટ અને હજારો વર્ષ જુના તેના જીન્સ જવાબદાર હોય છે. કૂતરાનું આ વર્તન તેની વફાદારી અને રક્ષણની ભાવનાને વ્યક્ત કરે છે. એક્સપર્ટ ના જણાવ્યા અનુસાર કુતરા જ્યારે દરવાજા પર સુવે છે તો તેનો અર્થ એવો નથી કે તે જગ્યા તેના માટે ખાસ હોય છે પરંતુ તે આરામ કરતી વખતે પણ ઘરના બોડીગાર્ડની ડ્યુટી નિભાવે છે. ઘરમાં રહેતા લોકોની રક્ષણની ભાવના સાથે તે ઘરના દરવાજા પાસે રહે છે અને નજીક આવતા દરેક ખતરા સામે એલર્ટ થઈ જાય છે. કૂતરાનું આવું વર્તન વ્યક્ત કરે છે કે તે પોતાની સુખ, સુવિધા અને આરામ કરતા વધારે પોતાના પરિવારની સુરક્ષા ને લઈને એલર્ટ છે. ઘરના દરવાજા પાસે કુતરા સુવે તેના માટે અન્ય 3 કારણ પણ જવાબદાર હોય છે.
માલિકની રાહ
ઘરના કુતરા દરવાજા પાસે સુવે તેનું બીજું કારણ હોય છે કે તે પોતાના માલિક સાથે ઈમોશનલી અટેચ હોય છે. ઘરમાં રહેલું ડોગ તેના ઘરના લોકોને દરવાજાથી બહાર આવતા અને જતા જોવે છે. તેથી તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઘરની બહાર જાય છે તો તેની રાહ જોવા માટે તે દરવાજા પાસે જ બેસી જાય છે. જ્યારે દરવાજાની નજીક કોઈ અવાજ આવે છે તો ડોગ જાગી જાય છે અને પોતાના પ્રિય વ્યક્તિનું સ્વાગત ખુશ થઈને કરે છે.
ટેમ્પરેચર
ઘરના દરવાજા પાસે કુતરાના સૂવાનું બીજું કારણ ટેમ્પરેચર પણ હોય છે. ઘરના બારી અને દરવાજાની આસપાસનું તાપમાન ઠંડુ હોય છે અને ત્યાંથી હવાની અવરજવર થતી રહે છે. આખા રૂમની સરખામણીમાં દરવાજા પાસેની ટાઇલ્સ ઠંડી હોય છે. સામાન્ય રીતે કુતરાના શરીરનું તાપમાન માણસના શરીર કરતાં થોડું વધારે રહે છે. તેથી તેઓ ઠંડક હોય તેવી જગ્યાએ સૂવાનું પસંદ કરે છે.
વફાદારી
કુતરા વફાદાર પ્રાણી હોય છે. કુતરા પોતાના ઘરના લોકો પ્રત્યે વફાદારી નિભાવે છે. તે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે બેસીને ઘરના ગાર્ડ તરીકે ભૂમિકા ભજવે છે અને તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે પરિવારના બધા જ સભ્યો સુરક્ષિત છે. ઘરના દરવાજા પાસે બેસીને તે આખા ઘર પર નજર કરી શકે છે અને પછી આરામથી ઊંઘી જાય છે. ડોગ માટે ઘરનો દરવાજો સુવા માટે સેફ પ્લેસ છે જ્યાં તે આરામ પણ કરી શકે છે અને ઘરની સુરક્ષા પણ કરે છે.
