/ખુશ રહેવું હોય તો રોજ પોતાના માટે 30 મિનિટનો સમય કાઢો, આ Me Time માં શું કરવું તે પણ જાણો

International Self Care Day: 24 જુલાઈના દિવસે દર વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય સેલ્ફ કેર ડે ઉજવવામાં આવે છે. આજની દોડધામ ભરેલી જીંદગીમાં લોકો બધું કરે છે પણ પોતાના માટે સમય કાઢતા નથી જેના કારણે તેમની લાઈફમાં સ્ટ્રેસ વધી જાય છે. જીવન પસાર થઈ ગયા પછી એવો અનુભવ થાય છે કે પોતાના માટે તો કંઈ કર્યું જ નહીં. એટલા માટે જ આ વર્ષથી એક નિયમ બનાવી લો કે તમે દિવસમાં 30 મિનિટ સેલ્ફ કેર માટે કાઢશો.
30 મિનિટનો મી ટાઈમ કરશે જાદુ
જો તમે આખા દિવસના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી 30 મિનિટ પોતાના માટે કાઢશો તો તેનાથી તમારી હેલ્ધ, મૂડ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ પોઝિટિવ અસરો જોવા મળશે. જ્યારે વ્યક્તિ ખુશ રહે છે ત્યારે તે પોતાની આસપાસના લોકોને પણ ખુશ રાખે છે અને લાઈફમાંથી સ્ટ્રેસ પણ ઓછો થઈ જાય છે. કારણ કે લાઈફમાં એટલી સમસ્યા હોતી નથી જેટલી સમસ્યા આપણે નેગેટિવ વિચાર કરીને ઊભી કરી લેતા હોય છે.
30 મિનિટના Me Time માં શું કરવું ?
સવારે 10 મિનિટ મેડિટેશન
જો તમને સવારે જાગીને તુરંત ફોન લેવાની આદત હોય તો આ આદત છોડો અને સવારે જરૂરી દિનચર્યા કર્યા પછી 10 મિનિટ મેડિટેશન કરવા બેસવાનો નિયમ બનાવી લો. કામ હોય, ગેસ્ટ હોય કે લેટ થતું હોય સવારની 10 મિનિટ પોતાના માટે કાઢવાની જ એવું નક્કી કરી લો.
10 મિનિટ વોક
રોજ સવારે 30 મિનિટ ચાલી શકો તો સારામાં સારું બાકી 10 મિનિટ વોક કરવી જ તેવું નક્કી કરી લો. ઘરની બહાર નીકળી બસ 10 મિનિટ વોક કરો અને પોતાના વિશે વિચાર કરો.
દર થોડી કલાકે 10 મિનિટ ડિજિટલ ડિટોક્સ
આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિને મોબાઈલનું વળગણ હોય છે. જો તમે પણ ફ્રી પડો એટલે હાથમાં ફોન લઈ લેતા હોય તો આ ટ્રિક ટ્રાય કરો. દર 2 કે 3 કલાક થાય એટલે 10 મિનિટ માટે ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટમાંથી જે પણ વસ્તુ યુઝ કરતાં હોય તેને બંધ કરો. શરુઆત 10 મિનિટથી કરો પછી ધીરેધીરે સમય વધારો.
આ 3 કામ કરવાની શરુઆત 10-10 મિનિટથી કરો અને પછી ધીરે ધીરે સમય વધારો. આ સિવાય રાત્રે પુરતી ઊંઘ કરો અને પોતાની પસંદ-નાપસંદનું ધ્યાન રાખો. આટલા ફેરફાર કરી લેશો એટલે તમે તમારા વ્યક્તિત્વમાં ફેરફારનો અનુભવ કરશો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)