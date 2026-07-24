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ખુશ રહેવું હોય તો રોજ પોતાના માટે 30 મિનિટનો સમય કાઢો, આ Me Time માં શું કરવું તે પણ જાણો

International Self Care Day: આજના સમયમાં પણ તમારે સ્ટ્રેસ ફ્રી જીવન જીવવું હોય તો તે શક્ય છે. તેના માટે આખા દિવસના કામોમાંથી પોતાના માટે 30 મિનિટનો સમય કાઢવાનો છે. 30 મિનિટના મી ટાઈમથી તમારી લાઈફ બદલી જશે. આ મી ટાઈમમાં શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:56 PM IST
ખુશ રહેવું હોય તો રોજ પોતાના માટે 30 મિનિટનો સમય કાઢો, આ Me Time માં શું કરવું તે પણ જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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