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IRCTC ની શાનદાર ઓફર, રહેવું-ખાવું બધુ ફ્રી અને એક સાથે કરો 5 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન

IRCTC Tourism Package: તમે આઈઆરસીટીસી ભારત ગૌરવ ટૂરિસ્ટ ટ્રેનથી 11 દિવસમાં પાંચ મુખ્ય જ્યોતિર્લિંગોની સાથે દ્વારકાધીશ મંદિર અને એલોરા ગુફાઓના દર્શન કરી શકશો.આ યાત્રા 11 જુલાઈ 2026ના રીવાથી શરૂ થશે અને 21 જુલાઈએ સમાપ્ત થશે અહીં તમે જાણી લો તમને આ પેકેજમાં કઈ કઈ સુવિધાઓ મળશે અને કઈ કઈ નહીં મળે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:55 PM IST
IRCTC ની શાનદાર ઓફર, રહેવું-ખાવું બધુ ફ્રી અને એક સાથે કરો 5 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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