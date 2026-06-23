/IRCTC ની શાનદાર ઓફર, રહેવું-ખાવું બધુ ફ્રી અને એક સાથે કરો 5 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન

IRCTC 5 Jyotirlinga Yatra With Dwarkadhish Temple And Ellora: જો તમે ઓછા પૈસામાં દેશના મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળોના દર્શન કરવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. જો તમે આઈઆરસીટીસી ભારત ગૌરવ ટૂરિસ્ટ ટ્રેનથી 11 દિવસમાં પાંચ મુખ્ય જ્યોતિર્લિંગોની સાથે દ્વારકાધીશ મંદિર અને એલોરા ગુફાઓના દર્શન કરી શકશો. આ યાત્રા 11 જુલાઈ 2026ના રીવાથી શરૂ થશે અને 21 જુલાઈએ સમાપ્ત થશે. યાત્રા દરમિયાન દ્વારકા, સોમનાથ, ભીમાશંકર, ત્ર્યંબકેશ્વર, ધૃષ્ણેશ્વર અને એલોરા જેવા મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
કેટલો થશે ખર્ચ?
Set out on a divine journey across sacred destinations with IRCTC’s Bharat Gaurav Tourist Train.
Book now: https://t.co/Dxn2sQ22UC
(Package Code=WZBG71)#Maharashtra #Gujarat pic.twitter.com/Buu5IOzDl5
— IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) May 27, 2026
કઈ જગ્યાના થશે દર્શન?
યાત્રા કાર્યક્રમ અનુસાર ટ્રેન 13 જુલાઈએ દ્વારકા પહોંચશે. અહીં શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારકાધીશ મંદિરના દર્શન કરશે. આગામી દિવસે બેટ દ્વારકા અને નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિરના દર્શન કરાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ ટ્રેન સોમનાથ માટે રવાના થશે, જ્યાં પ્રસિદ્ધ સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગના દર્શનનો અવસર મળશે. ત્યારબાદ યાત્રા મહારાષ્ટ્ર તરફ આગળ વધશે. પુણે પહોંચવા પર શ્રદ્ધાળુઓને ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ લઈ જવામાં આવશે. ત્યારબાદ નાસિકમાં ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન થશે. યાત્રાના છેલ્લા તબક્કામાં છત્રપતિ સંભાજીનગર પહોંચી ધૃણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ અને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ એલોરા ગુફાઓનું ભ્રમણ કરાવવામાં આવશે.
કઈ-કઈ સુવિધા મળશે અને કઈ કઈ સુવિધા નહીં મળે?
કેટલાક મહત્વના સવાલ જવાબ (Q&A)
Q: આ યાત્રા ક્યા સ્ટેશનથી શરૂ થશે
A: આ યાત્રા મધ્યપ્રદેશના રેવાથી શરૂ થશે.
Q: યાત્રા કઈ તારીખથી શરૂ થશે અને ક્યારે સમાપ્ત થશે?
A: યાત્રા 11 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 21 જુલાઈએ સમાપ્ત થશે.
Q: યાત્રા દરમિયાન કયા-ક્યા સ્થળોના દર્શન થશે?
A: આ યાત્રા દરમિયાન દ્વારકા, સોમનાથ, નાગેશ્વર, ભીમાશંકર, ત્ર્યંબકેશ્વર અને ઈલોરા ગુફા જેવા સ્થળોના દર્શન થશે.
Q: પ્રતિ વ્યક્તિ કેટલો ખર્ચ આવશે?
A: સ્લિપર ક્લાસ માટે 22250 રૂપિયા, 3એસી માટે 33250 રૂપિયા અને 2એસી માટે 44000 રૂપિયા.