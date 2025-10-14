Prev
થાઈલેન્ડ ફરવા જવું છે? IRCTC સસ્તામાં કરાવી રહ્યું છે ટૂર, પૈસા વસૂલ હશે ટ્રિપ

IRCTC ફરી લાવ્યું છે સસ્તામાં થાઈલેન્ડ ફરવાની શાનદાર તક. IRCTC ના આ બેસ્ટ ઓફ થાઈલેન્ડ પેકેજમાં તમારૂ વિદેશ ફરવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. તેવામાં આવો આ પેકેજની વિગત જાણીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:23 PM IST

IRCTC Thailand Package: વિદેશ ફરવા જવું ઘણા લોકોનું સપનું હોય છે, પરંતુ તેમાં થનાર ખર્ચ વિશે વિચારી પ્લાન પડતો મુકે છે. પછી ન ખર્ચ ઓછો થાય છે ન આપણે જઈ શકીએ છીએ. પરંતુ હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે IRCTC તમારા માટે લાવ્યું છે બેસ્ટ ટૂર પેકેજ. તેમાં તમે તમારા બજેટમાં થાઈલેન્ડની ટૂર કરી શકો છો અને તમારા ફોરેન ટ્રિપના સપનાને સાકાર કરી શકો છો. તેવામાં આવો જાણીએ આ ટૂર પેકેજની વિગત...

ક્યારે શરૂ થશે ટ્રિપ?
IRCTC ના આ થાઈલેન્ડ ટૂર પેકેજનું નામ બેસ્ટ ઓફ થાઈલેન્ડ છે. તેમાં તમારી યાત્રાની શરૂઆત મહારાષ્ટ્રના પુણેથી થશે. જ્યાં તમારે તમારી ફ્લાઇટ બોર્ડ કરવી પડશે. આ પેકેજમાં તમને થાઈલેન્ડની શાનદાર અને સુંદર જગ્યાની ટૂર કરાવવામાં આવશે, જેમાં ફુકેટ, ક્રાબી અને બેંગકોક સામેલ છે. આ પેકેજમાં તમને આવવા-જવાની ફ્લાઇટ ટિકિટ, હોટલ સ્ટે, ભોજન અને લોકલ ટ્રાવેલની તમામ સુવિધા મળશે. તેવામાં તમારે માત્ર એક વખત ચુકવણી કરવાની રહેશે અને તમે થાઈલેન્ડની ટ્રાવેલની મજા માણી શકશો. 

પેકેજની વિગત
આ પેકેજમાં તમને 7 દિવસ અને 6 રાત બેંગકોકની નાઇટલાઇફ અને ફુકેટના બીચ પર ફરવાની તક મળશે. તમારી ટૂરની શરૂઆત 3 નવેમ્બરથી થશે અને વાપસીની ફ્લાઇટ 9 નવેમ્બરે મળશે. આ પેકેજની ખાસ વાત છે કે તેમાં બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનર સહિત બધી વસ્તુ સામેલ છે. સાથે તેમાં ઈન્શ્યોરન્સ અને એસ્કોર્ટ ફેસિલિટી પણ આપવામાં આવી રહી છે.

કેટલો થશે ખર્ચ? 
તેના પેકેજનું ભાડું તમારા બજેટ પ્રમાણે હશે, જેમાં તમે ઓછા ખર્ચમાં વધુ જગ્યાએ ફરી શકો છો.

સિંગલ ઓક્યુપન્સી ખર્ચ: ₹122,820
ડબલ ઓક્યુપન્સી ખર્ચ: ₹99,500
ટ્રિપલ ઓક્યુપન્સી ખર્ચ: ₹99,500

કેવી રીતે બુક કરવું?
આ ટૂર પેકેજ બુક કરવું એકદમ સરળ છે. તમે તેને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે બુક કરી શકો છો. ઓનલાઈન બુક કરવા માટે, તમારે IRCTC ની સત્તાવાર ટુરિઝમ વેબસાઇટ, irctctourism.com ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે, તમારું પેકેજ પસંદ કરો અને બુક કરો. તમે તેને ઓફલાઈન પણ બુક કરી શકો છો. તમારે માન્ય પાસપોર્ટ અને આધાર કાર્ડ જેવા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.
 

