/Digestion Health: દર 2-3 કલાકમાં પેટ પૂજા કરવાની આદત પડી શકે છે ભારી, વારંવાર ખાવાથી થઈ શકે છે આ બીમારી

Metabolism Boost Myth: એક્સપર્ટનું માનવું છે કે વારંવાર ખાવું હંમેશા શરીર માટે ફાયદાકારક હોતું નથી, ખાસ કરી જ્યારે લોકો તે વાત પર ધ્યાન આપતા નથી કે તે દિવસભરમાં કુલ કેટલી કેલેરી કઈ રહ્યાં છે.
Why Eating Every Two Hours May Not Be Healthy: ઘણા વર્ષો સુધી લોકોને તે જણાવવામાં આવ્યું કે દર બે-ત્રણ કલાકમાં થોડું-થોડું ખાવું ફિટ રહેવા, વજન કંટ્રોલ અને દિવસભરની એનર્જી બનાવી રાખવા માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. ઓફિસ જનાર લોકો પોતાની સાથે નાસ્તો લઈ જાય છે, જિમ જતાં લોકો મીટિંગ્સ વચ્ચે પ્રોટીન બારનું સેવન કરે છે અને ધીમે-ધીમે હેલ્ધી સ્નેકિંગ એક લાઇફસ્ટાઇલ બની ગઈ. માનવામાં આવે છે કે જો શરીરને સતત થોડી-થોડી ઉર્જા મળતી રહે તો મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહેશે અને વજન વધવાનો ખતરો ઓછો થશે.
શું વારંવાર ખાવાથી ખરેખર થાય છે ફાયદો?
પરંતુ બવે ન્યૂટ્રિશન સાયન્સ આ આદતને નવી દ્રષ્ટિએ જોઈ રહી છે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે વારંવાર ખાવું હંમેશા શરીર માટે ફાયદાકારક હોતું નથી, ખાસ કરી જ્યારે લોકો તે વાત પર ધ્યાન આપતા નથી કે તે દિવસભરમાં કેટલી કેલેરી લઈ રહ્યાં છે. સમસ્યા માત્ર ખાવાની ફ્રિક્વેન્સીમાં નહીં, પરંતુ તે વસ્તુમાં છે જે લોકો નાસ્તા દરમિયાન ખાય છે. પેકેઝ્ડ સ્નેક્સ, બિસ્કિટ, ઠંડાપીણા અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ હવે લોકોના રોજિંદા જીવનની આદત બની ગઈ છે.
શું સતત ખાવાથી શરીરને એનર્જી મળે છે?
નિષ્ણાંતના મતે, પહેલા માનવામાં આવતું હતું કે નાના-નાના મીલ વારંવાર ખાવાથી વજન ઘટાડવા અને એનર્જી બનાવી રાખવામાં મદદ મળે છે, પરંતુ નવા રિસર્ચ તે સંકેત આપી રહ્યાં છે કે સતત ખાવાનું શરીર માટે એટલું સારૂ નથી, જેટલું પહેલા સમજવામાં આવતું હતું.
હેલ્ધી ભોજન બાદ પણ કેમ વધે છે વજન?
એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે વારંવાર ખાવાથી કેલેરી સતત વધે છે. ચાની સાથે બિસ્કિટ, કામ દરમિયાન ચિપ્સ, સાંજની કોફી કે જિમ બાદ પ્રોટીન બાદ ભલે સંપૂર્ણ ભોજન ન લાગે, પરંતુ દિવસભરમાં તે વધારાની કેલેરી જોડે છે. આ કારણ છે કે ઘણા લોકોનું વજન હેલ્ધી ભોજન બાદ પણ વધે છે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે સતત કંઈકને કંઈક ખાતા રહેવાથી લોકો અસલી ભૂખ અને આદતમાં અંતર ભૂલી જાય છે. ઘણીવાર લોકો ભૂખને કારણે નહીં પરંતુ કંટાળા, તણાવ કે માત્ર આદતને કારણે ખાય છે.
શરીર પર શું થાય છે અસર?
તેની અસર શરીરમાં ઇંસુલિન લેવલ પર પણ પડે છે. જ્યારે આપણે સેવન કરીએ, ખાસ કરી મીઠી કે રિફાઇન્ડ વસ્તુ, ત્યારે બ્લડ સુગર વધે છે અને શરીર ઇંસુલિન રિલીઝ કરે છે. જો દિવસભર વારંવાર ખાવામાં આવે તો ઇંસુલિન સતત ઉંચુ રહી શકે છે. રિસર્ચ પ્રમાણે લાંબા સમય સુધી આમ થવાથી શરીરની ફેટ બર્ન કરવાની ક્ષમતા પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને ઇંસુલિન રેજિસ્ટેન્સનો ખતરો વધી શકે છે. એક્સપર્ટ તે પણ માને છે કે પાચનતંત્રને પણ આરામની જરૂર હોય છે. સતત ખાવાથી બ્લોટિંગ, પેટ ભારે અને ભૂખ ઓછી લાગવા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેની જગ્યાએ પ્રોટીન, ફાઇબર, હેલ્ધી ફેટ અને કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઇડ્રેટથી ભરપૂર સંતુલિન ભોજન વધુ સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખી શકે છે.