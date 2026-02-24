Hotel Status: રેસ્ટોરન્ટ વેજ છે કે નોન વેજ? ફોન પર જ આ રીતે કરી શકો છો ચેક, જાણો આસાન રીત
Restaurant Status: જો તમે ચેક કરવા માંગતા હોવ કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ શાકાહારી છે કે માંસાહારી, તો તમે તેનું FSSAI લાઇસન્સ ચકાસી શકો છો. આ તમને એ નક્કી કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે કે રેસ્ટોરન્ટ નકલી FSSAI પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે કે નહીં. તમે તમારા ફોન પર FoSCoS પોર્ટલની મુલાકાત લઈને સરળતાથી આ ચેક કરી શકો છો.
Restaurant Status: બહાર જમતી વખતે, શું તમને ક્યારેય વિચાર આવે છે કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ સંપૂર્ણપણે શાકાહારી છે કે નહીં? એવા કેટલાક કિસ્સાઓ બન્યા છે, જ્યાં શાકાહારી હોવાનો દાવો કરતી હોટલો પણ માંસાહારી જમવાનું પરોસે છે. આવી સ્થિતિમાં, બહાર જમતા પહેલા રેસ્ટોરન્ટનું લાઇસન્સ તપાસવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમે તમારા ફોન પર FoSCoS પોર્ટલ પર જઈ ચેક કરી શકો છો. આમ કરીને, તમે ખાતરી કરી શકો છો કે રેસ્ટોરન્ટ શાકાહારી છે કે નહીં અને ખાતરી કરી શકો છો કે આઉટલેટ સ્વચ્છતા અને સલામતીના નિર્ધારિત ધોરણોનું પણ પાલન કરી રહ્યું છે.
રેસ્ટોરન્ટનું FSSAI લાઇસન્સ ચકાસીને, તમે શોધી શકો છો કે રેસ્ટોરન્ટ, કાફે અથવા ફૂડ આઉટલેટ FSSAI સાથે નોંધાયેલ છે કે નહીં. આ નક્કી કરવામાં મદદ કરશે કે આઉટલેટ સ્થાપિત સ્વચ્છતા અને સલામતી ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે કે નહીં. તમે એ પણ શોધી શકો છો કે રેસ્ટોરન્ટ શાકાહારી છે કે માંસાહારી, તે પણ જાણી શકો છો.
FSSAI લાઇસન્સ કેવી રીતે તપાસવું?
રેસ્ટોરન્ટનું FSSAI લાઇસન્સ તપાસવા માટે:
પ્રથમ, FSSAIના સત્તાવાર પોર્ટલ https://foscos.fssai.gov.in/ પર જાઓ
પછી FBO સર્ચ પર ક્લિક કરો.
રેસ્ટોરન્ટનું નામ, લાઇસન્સ નંબર, રાજ્ય અને જિલ્લાની માહિતી દાખલ કરો.
પછી લાઇસન્સ નંબર, પ્રકાર, માન્યતા અને નોંધાયેલ સરનામું તપાસો. આ તમને જણાવશે કે રેસ્ટોરન્ટ અથવા ફૂડ આઉટલેટ શાકાહારી છે કે માંસાહારી.
ઉપરાંત, 14-અંકનો FSSAI નંબર રેસ્ટોરન્ટના મેનૂ, બિલ અથવા ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સ પરના નંબર સાથે મેચ આવે છે કે નહીં તે ચેક કરો.
ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
જો તમને કોઈ ફૂડ આઉટલેટ માન્ય FSSAI લાઇસન્સ વિના ખોરાક વેચતો જોવા મળે, અથવા જો કોઈ માંસાહારી આઉટલેટ શાકાહારી હોવાનો દાવો કરતી વખતે ખોરાક પીરસતી હોય, તો તમે FSSAIના સત્તાવાર પોર્ટલ https://foscos.fssai.gov.in/ પર ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
ફરિયાદ નોંધાવવા માટે
- પોર્ટલના "ગ્રાહકો માટે" વિભાગમાં "ફૂડ કન્ઝ્યુમર ફરિયાદ" પર ક્લિક કરો.
- પછી "ફૂડ-સંબંધિત ફરિયાદ સાથે આગળ વધો" પર ક્લિક કરો.
- નોંધણી કરો અને લોગ ઇન કરો
- તમારી ફરિયાદ નોંધાવવા માટે આ લિંકને ખોલો અને ફરિયાદ નંબર લઈ લો
- તમારી ફરિયાદને ટ્રેક કરવા માટે તમે આ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
