/શું તમારા પતિનું તો નથી ને એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ? આ 5 સંકેતો દ્વારા જાણી શકાય છે ?

Extra Marital Affair: જો તમારો જીવનસાથી અચાનક બદલાઈ ગયો હોય અથવા વિચિત્ર વર્તન કરી રહ્યા હોય, તો તમારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. ક્યારેક, અતિશય પ્રેમ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની નિશાની હોઈ શકે છે.
Extra Marital Affair: દરેક સંબંધમાં ઉતાર-ચઢાવ આવે છે, અને ભાગીદારો વચ્ચે ઝઘડા અને દલીલો અનિવાર્ય છે. પરંતુ પ્રેમ જ સંબંધને ટકાવી રાખે છે, કારણ કે વિશ્વાસ એ દરેક સંબંધનો પાયો છે. જ્યારે તમારા જીવનસાથીનું વર્તન અચાનક બદલાઈ જાય છે, ત્યારે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ક્યારેક, નાની આદતો પણ વિચિત્ર લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે ભાવનાત્મક બનવાની નહીં, પણ વિચારવાની જરૂર છે. ક્યારેક, તમારા પતિની વધુ પડતી રક્ષણાત્મકતા અથવા ચિંતા પણ તે કંઈક છુપાવી રહ્યો છે તેની નિશાની હોઈ શકે છે. તેથી, આ સંકેતોનો ઉપયોગ કરીને બેવફા પતિને ઓળખો.
ફોન અને ગોપનીયતા વિશે વાત કરવી
લગ્ન પછી, જો તમારો જીવનસાથી અચાનક પર્સનલ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કરે છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે કંઈક શંકાસ્પદ છે. ક્યારેક, પર્સનલ ખાતર પાસવર્ડ બદલવો અને ફોન પર વાત કરવી એ અફેરના સંકેતો છે.
અતિશય પ્રેમ અથવા અચાનક અંતર
અચાનક તમને પ્રેમ કરવો અથવા દૂર થવું. કંઈપણ કહ્યા વિના ચીડવું એ જીવનસાથી માટે સારી વાત નથી. આ સૂચવે છે કે તમારા જીવનસાથી કોઈ બીજાનો ગુસ્સો તમારા પર કાઢી રહ્યા છે.
બહાનાઓમાં વધારો
બહાનાઓમાં અચાનક વધારો, મિત્રો સાથે બહાર જવાનું કહેવું, સારી બાબત નથી. આ સંબંધ તૂટવાની શરૂઆત હોઈ શકે છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે તમારા જીવનસાથી સાથે રહેવાથી કંટાળો આવવા લાગે છે. નવા બહાના બનાવવા એ પણ સંબંધમાં પરિવર્તનનો સંકેત હોઈ શકે છે.
ઉદાસીન બનવું
એકબીજાની સંભાળ રાખવી અને તમારી લાગણીઓને મહત્વ આપવું એ સારા અને સ્વસ્થ સંબંધના સંકેતો છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમારા પતિ તમને મૂલ્ય આપતા નથી અને પોતાના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, તો તે મોટા પરિવર્તનની નિશાની છે.
નાની નાની બાબતો પર ચીડ
જેમ જેમ સંબંધમાં ભાવનાત્મક અંતર વધે છે, તેમ તેમ વાતચીત ઘણીવાર ઓછી થાય છે. ઘણીવાર, ભાગીદારો નાની નાની બાબતો પર ગુસ્સે થવા લાગે છે અથવા બિનજરૂરી દલીલ કરવાનું શરૂ કરે છે. જો વર્તન પહેલા કરતાં વધુ અસંસ્કારી અને ચીડિયા બની ગયું હોય, તો સંબંધને ધ્યાન આપવાની જરૂર પડી શકે છે.
