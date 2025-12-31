Prev
Hair Care: શિયાળામાં માથામાં આવતી ખંજવાળ દુર કરવાના ઘરેલુ નુસખા

Itchy Scalp Remedies: ડેંડ્રેફના કારણે આવતી ખંજવાળ દુર કરવા માટેના કેટલાક સરળ અને અસરકારક ઘરેલુ નુસખા વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ઘરેલુ નુસખા હેર વોશ પહેલા અજમાવો. સપ્તાહમાં 2 વખત હેર વોશ કર્યા પહેલા આ વસ્તુઓ માથામાં લગાડવાથી લાભ થાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:36 PM IST

Itchy Scalp Remedies: માથામાં ડેન્ડ્રફ એટલે કે ખોડો હોય તે કોઈ અસામાન્ય વાત નથી. ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને ડેન્ડ્રફ હોય છે. જે લોકોને માથામાં ડેન્ડ્રફ થઈ જાય છે તેમને ડેન્ડ્રફથી છુટકારો મેળવવો હોય છે. શિયાળામાં ડેન્ડ્રફના કારણે ખંજવાળની તકલીફ અનેક ગણી વધી જાય છે. શિયાળામાં કેટલાક લોકોને માથામાં ખંજવાળ એટલી બધી વધી જાય છે કે તેમને રોજના કામ કરવામાં પણ અસુવિધા થાય. જાણે-અજાણે હાથ માથામાં પહોંચી જ જાય છે. જેના કારણે લોકો અસહજ અનુભવે છે. 

વાળમાં ડેન્ડ્રફ થવાનું કારણ મુખ્યત્વે બેદરકારી હોય છે, આ સિવાય ખરાબ આહાર, ફંગલ ઇન્ફેક્શનના કારણે પણ ડેન્ડ્રફની સમસ્યા થઈ શકે છે. કોઈપણ કારણસર ડેન્ડ્રફ થયો હોય તેને દૂર કરવા માટે તમે ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. ઘરના રસોડામાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓ માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓથી ડેન્ડ્રફ છુંમંતર થઈ જાય છે. આ વસ્તુઓ ડબલ ફાયદો કરનારી છે કારણ કે તેનાથી ડેન્ડ્રફ દૂર થાય છે ખંજવાળ મટે છે અને વાળ લાંબા અને મજબૂત પણ થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ડેન્ડ્રફ દૂર કરવાના ઘરેલુ નુસખા વિશે. 

ડેન્ડ્રફ અને ખંજવાળ દૂર કરતા ઘરેલુ નુસખા

- ચાર ચમચી ખસખસને દૂધમાં પલાળો અને પછી તેની પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટને વાળના મૂળમાં લગાવો અને 30 મિનિટ પછી હેર વોશ કરો. હેર વોશ કરવા માટે સારી ગુણવત્તાનું શેમ્પૂ યુઝ કરો. સપ્તાહમાં બે વખત આ રીતે વાળ ધોવાથી ખંજવાળથી છુટકારો મળી શકે છે. 

- એક મોટા ક્લાસમાં પાણી ભરી તેમાં ચાર ચમચી ચણાનો લોટ મિક્સ કરી મિશ્રણ બનાવો. આ મિશ્રણને વાળમાં સારી રીતે લગાવો. ત્યાર પછી હેર વોશ કરી લો આ નુસખો પણ ખંજવાળ અને દૂર કરી શકે છે. 

- આમળાની પેસ્ટ બનાવી તેને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે પાણીને ગાળી લો અને આમળાના પાણીથી વાળ ધોવો. તેનાથી પણ સારું રિઝલ્ટ જોવા મળે છે. 

- સલાડ માટે બીટ લાવો તો તેને પાન સહિત લાવવા. બીટના પાનને પાણીમાં ઉકાળી લો અને પછી તે પાણીથી વાળ ધોવાનું રાખો. તેનાથી ખોડો અને ખંજવાળ ઓછા થવા લાગે છે. 

- સપ્તાહમાં બે વખત દહીં વાળમાં લગાડો અને પછી હેર વોશ કરી લો. તેનાથી પણ ડેન્ડ્રફ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. 

- એક વાટકીમાં ચણાનો લોટમાં દહીં અને લીંબુ મિક્સ કરો. આ પેસ્ટને વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો. દહીં અને ચણાના લોટને 30 મિનિટ વાળમાં લગાડી રાખો અને પછી હેર વોશ કરી લો. 

- અરીઠા વાળ માટે સૌથી ફાયદાકારક ગણાય છે. અરીઠાના પાણીથી વાળ ધોવાથી છુટકારો મળી શકે છે. 

- ડેન્ડ્રફ અને ખંજવાળ મટાડવાનો સૌથી સરળ નુસખો છે નાળિયેર તેલનો. નાળિયેર તેલમાં કપૂર મિક્સ કરીને વાળમાં સારી રીતે લગાવો. ત્યાર પછી હેર વોશ કરો. નાળિયેર તેલને તમે આખી રાત માથામાં લગાવી રાખો તો પણ સારું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Krupa Shah

