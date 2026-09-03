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Janmashtami 2026: લડ્ડુ ગોપાલની મૂર્તિ સહિત પૂજાના વાસણ ચમકાવવામાં ખાંડ જેવા દેખાતા દાણા કરશે કમાલ

Janmashtami 2026 Puja Preparation: જન્માષ્ટમી પહેલા પૂજાની તૈયારીના ભાગરુપે મંદિરની મૂર્તિ તેમજ પૂજાના વાસણ સાફ કરવામાં આવે છે. આ કામ કરવામાં લીંબુના ફૂલ ઉપયોગી છે. લીંબુના ફૂલ સહિતની વસ્તુઓની મદદથી તમે લડ્ડુ ગોપાલની મૂર્તિ સહિત પૂજાના વાસણ નવા હોય તેવા ચમકાવી શકો છો.

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:28 AM IST
Janmashtami 2026: લડ્ડુ ગોપાલની મૂર્તિ સહિત પૂજાના વાસણ ચમકાવવામાં ખાંડ જેવા દેખાતા દાણા કરશે કમાલ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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