/Janmashtami 2026: લડ્ડુ ગોપાલની મૂર્તિ સહિત પૂજાના વાસણ ચમકાવવામાં ખાંડ જેવા દેખાતા દાણા કરશે કમાલ

Janmashtami 2026 Puja Preparation: જન્માષ્ટમીના દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકોના ઘરે લડ્ડુ ગોપાલની મૂર્તિ હોય છે જેની પૂજા કરવામાં આવે છે. ભગવાનની મૂર્તિ અને પૂજામાં ઉપયોગમાં લેવાતા વાસણ રોજના વપરાશ પછી કાળા પડી જાય છે. જન્માષ્ટમી પહેલા આ વાસણ સાફ કરવાની સરળ રીત તમને જણાવીએ.
પૂજાના વાસણ અને લડ્ડુ ગોપાલની મૂર્તિ સહિતની મૂર્તિઓ તાંબા અથવા પિત્તળની ધાતુની હોય છે. આ વસ્તુઓ રોજના વપરાશના કારણે ધીરે ધીરે કાળી પડવા લાગે છે. મૂર્તિ સહિત પૂજાના વાસણ સાફ કરવા માટે લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
લીંબુના ફૂલથી મૂર્તિ અને વાસણ સાફ કરવાની રીત
તાંબા પિત્તળના વાસણ અને ભગવાનની મૂર્તિઓ સાફ કરવી હોય તો સૌથી પહેલા મૂર્તિ અને વાસણ ડુબે એટલું પાણી ગરમ કરવું. ગરમ પાણીને ટબમાં કાઢવું અને પછી તેમાં 2 લીંબુના ફૂલ મિક્સ કરી દો. લીંબુના ફૂલ પાણીમાં ઓગળી જાય પછી તે પાણીમાં તાંબાના વાસણ અને મૂર્તિ પલાળો.
મૂર્તિ અને વાસણને લીંબુના ફૂલના પાણીમાં 5 મિનિટ પલાળી રાખો અને પછી બધી જ વસ્તુઓને એક એક કરીને પાણીમાંથી કાઢી સ્ક્રબર વડે ઘસીને સાફ કરી સાદા પાણીથી સાફ કરી લો. જો વાસણ વધારે ખરાબ હોય પાણીમાં વધારે સમય પલાળી રાખવા.
મૂર્તિ અને વાસણને સાદા પાણીથી સાફ કર્યા પછી કપડા વડે સારી રીતે કોરા કરી લેવા. જો પાણીને તુરંત લુછવામાં ન આવે તો મૂર્તિમાં પાણી હોય તે જગ્યાએ કાળા ડાઘ પડી શકે છે.
લીંબુના ફૂલ ઘરમાં ન હોય તો આમલીથી પણ આ કામ કરી શકો છો. આમલીમાં પણ ટાર્ટરિક એસિડ હોય છે જે ધાતુ પર થયેલી કાળી લેયરને દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેના માટે આમલીનો પલ્પ કાઢી તેનાથી વાસણ અને મૂર્તિ સાફ કરો. 5 થી 10 મિનિટમાં આમલીના પલ્પથી મૂર્તિ સાફ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)