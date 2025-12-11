Jowar Roti: જુવારના લોટની રોટલી અને રોટલા બનાવવાની રીત, આ રીતે પાણી ઉમેરી લોટ તૈયાર કરશો તો રોટલો ફાટશે નહીં
Jowar Flour Roti Making Tips: જુવારના લોટના રોટલા અને રોટલી ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક હોય છે પરંતુ આ લોટમાંથી રોટલી કે રોટલો બનાવવો મુશ્કેલ કામ લાગે છે. કારણ કે આ લોટનો રોટલો અથવા રોટલી બનાવતી વખતે જ ફાટવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે શું કરવું તેની ટ્રીક આજે તમને જણાવીએ.
Jowar Flour Roti Making Tips: શિયાળામાં બાજરાના રોટલાની જેમ જ જુવારનો રોટલો ખાવાની પણ મજા આવે છે. ગરમાગરમ, ચટપટા શાક સાથે જુવારની રોટલી કે જુવારના લોટનો રોટલો હોય તો સ્વાદ બમણો થઈ જાય છે. જુવારનો લોટ ખાવાથી શરીરને ફાયદો પણ થાય છે. જુવારના લોટને બાજરાના લોટ કરતાં પણ વધારે ફાયદાકારક ગણવામાં આવે છે. જુવારથી થતા ફાયદા વિશે જાણીને ઘણા લોકોને જુવારના લોટના રોટલા કે રોટલી ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. પરંતુ આ લોટમાંથી રોટલી કે રોટલો બનાવો મુશ્કેલ કામ લાગે છે.
જો તમે બાજરાના લોટમાંથી જે રીતે રોટલા બનાવો છો તે જ રીતે જો જુવારના લોટનો ઉપયોગ કરો તો રોટલો ફાટી જાય છે અને સારો બનતો નથી. જુવારના લોટમાંથી રોટલી કે રોટલો બનાવવો હોય તો તેની ખાસ રીત ફોલો કરવી પડે છે. જો તમે બાજરાની જેમ જુવારના લોટને પાણીથી બાંધો તો રોટલો ક્યારેય બનતો નથી તે વારંવાર તૂટી જાય છે. આજે તમને જુવારના લોટમાંથી રોટલી કે રોટલા બનાવવા હોય તો શું કરવું તે જણાવીએ. જો તમે અહીં દર્શાવેલા માપ અનુસાર પાણી અને લોટ લઈને આ રીત ફોલો કરી લોટ બાંધશો તો જુવારનો રોટલો પણ એકદમ ગોળ અને સોફ્ટ બનશે. આ રોટલો બનાવતી વખતે ફાટશે પણ નહીં.
જુવારના લોટના રોટલા કે રોટલી બનાવવાની રીત
જુવારના લોટમાંથી રોટલો કે રોટલી બનાવી હોય તો સૌથી પહેલા એક તપેલામાં એક કપ પાણી ગરમ કરવા મુકો. પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં મીઠું ઉમેરો. પાણી ઉકળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને તેમાં એક કપ જુવાર નો લોટ ઉમેરો. જો તમને પાણી વધારે લાગતું હોય તો થોડો જુવારનો લોટ એડ કરી દો. આ લોટને વેલણની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દો અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રાખો.
15 મિનિટ પછી તપેલામાંથી લોટને અન્ય વાસણમાં કાઢો અને સારી રીતે મસળો. તમે જોશો કે લોટ બરાબર બંધાવા લાગે છે. ત્યાર પછી થોડું તેલ ઉમેરીને લોટને સારી રીતે સેટ કરી દો અને તેમાંથી હળવા હાથે રોટલા બનાવો. જો તમારે રોટલી બનાવવી હોય તો થોડો કોરો લોટ લઈને રોટલી બનાવી શકો છો. જો તમારે રોટલા કે રોટલીનો સ્વાદ વધારવો હોય તો ગરમ પાણીમાં લોટ ઉમેરો તે પહેલા થોડું ઘી પણ ઉમેરી દેવું તેનાથી રોટલો કે રોટલી એકદમ સોફ્ટ બનશે.
જુવારનો રોટલો સારી રીતે શેકવો હોય તો તમને પહેલા ગરમ કરી લો અને પછી આંચને સ્લો કરી નાખો. ત્યાર પછી તવા પર રોટલો ધીરેથી મૂકો અને ઉપરના ભાગે થોડું પાણી લગાડી દો. જેથી રોટલો ઉપરથી ફાટે નહીં. જ્યારે નીચેનું પડ શેકાઈ જાય તો ધીરેથી રોટલાને પલટી કરી દો. રોટલાને બીજી તરફ પણ ધીમા તાપે શેકો અને બંને તરફ રોટલાને સારી રીતે શેકી ઉપરથી ઘી લગાડી સર્વ કરો.
