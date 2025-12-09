Prev
જુવાર કે ઘઉંની રોટલી, સ્વાસ્થ્ય માટે કઈ છે વધુ ફાયદાકારક?

રોટલી દરેક ઘરમાં બનાવવામાં આવે છે. અલગ-અલગ ઘરોમાં અલગ પ્રકારની રોટલી બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ જુવાર અને ઘઉંની રોટલી ઘણા લોકો સેવન કરે છે. પરંતુ આ બંનેમાં તમારા માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક કઈ છે. અહીં જાણો
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:10 PM IST

રોટલી વગર ભારતીય થાળી અધૂરી માનવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો તો રોટલી વગર ભોજન કરતા નથી. બપોરનું લંચ હોય કે રાતનું ડિનર રોટલી જોઈએ. દરેક ઘરમાં અલગ-અલગ લોટની રોટલી બનાવવામાં આવે છે. કેટલાક ઘરોમાં ઘઉંની રોટલી બને છે તો કોઈ જગ્યાએ મલ્ટીગ્રેન તો કેટલાક ઘરોમાં જુવારની રોટલી બનાવવામાં આવે છે. ઘઉંની રોટલી વર્ષોથી દરેક ઘરમાં બનાવવામાં આવે છે તો જુવારની રોટલી પોતાના પોષણને કારણે લોકો વચ્ચે લોકપ્રિય થઈ રહી છે. પરંતુ લોકોના મનમાં હંમેશા સવાલ રહે છે કે જુવાર અને ઘઉંની લોટરીમાં સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક કઈ છે. તો આવો અહીં જાણીએ જુવાર કે ઘઉંમાં કઈ રોટલી હેલ્થ માટે સારી છે.

જુવારની રોટલીના ફાયદા
ગ્લૂટેન ફ્રીઃ જે લોકોને ગ્લૂટેનથી સમસ્યા છે તેના માટે જુવારની રોટલી સારી છે.

ફાઇબરથી ભરપૂર જુવાર પાચન સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં રાહત અપાવે છે. તેના સેવનથી કબજીયાતની સમસ્યા દૂર થાય છે.

લો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સઃ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે જુવારની રોટલી ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.

જુવારની રોટલીમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે, જે પેટને લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખે છે, જેનાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે અને વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.

જુવારની રોટલી કેલ્શિયમ, આયરન, મેગ્નીશિયમ જેવા મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે.

ઘઉંરની રોટલીના ફાયદા
ઉર્જા આપવામાં સહાયકઃ ઘઉંની રોટલી શરીરને તત્કાલ ઉર્જા આપવાનું કામ કરે છે.

પ્રોટીન અને બી-વિટામિન્સનો સારો સોર્સ માનવામાં આવે છે. તેને પચાવવી સરળ છે.

કયું વધુ ફાયદાકારક છે?
જુવારની રોટલી ઘણીવાર એકંદર સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ, વજન ઘટાડવું અને પાચન સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો માટે. જો કે, જો તમને ગ્લુટેન અસહિષ્ણુતા ન હોય અને તમારી દૈનિક ઉર્જાની જરૂરિયાત વધુ હોય, તો ઘઉંની રોટલી પણ સારી છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

