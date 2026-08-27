/Kaju Anjeer Roll: ચાસણી વિના અને પહેલી વારમાં જ બનાવો હલવાઈ સ્ટાઈલ કાજુ અંજીર રોલ

Kaju Anjeer Roll Easy Recipe: તહેવાર હોય એટલે ઘરમાં મીઠાઈ બને અથવા તો બહારથી તૈયાર લઈ આવવામાં આવે. જો વખતે જો તમારે બજારમાંથી મોંઘી મીઠાઈ ન લાવવી હોય તો ઘરમાં એકદમ સરળ રીતે કાજુ અંજીર રોલ બનાવો. મીઠાઈ બનાવવામાં સૌથી મુશ્કેલ પાર્ટ હોય છે પરફેક્ટ ચાસણી બનાવવી. પણ અહીં દર્શાવેલી કાજુ અંજીર રોલની રીતમાં ચાસણી બનાવવી જ નહીં પડે. ચાસણી વિના આ રોલ ઘરે બનાવી શકો છો.
કાજુ અંજીર રોલ બનાવવાની આ સૌથી સરળ રીત છે. સરળ રીત છે એટલું એવું ન સમજતાં કે મીઠાઈ સ્વાદિષ્ટ નહીં બને. કાજુ અંજીર રોલ આ રીતે બનાવશો તો એકદમ બજારમાં મળે તેવો જ રોલ બનશે.
કાજુ અંજીર રોલ
રોલના સફેદ પાર્ટ માટે સામગ્રી અને રીત
2 કપ કાજુનો પાવડર
1 કપ કંડેન્સ મિલ્ક
2 ચમચી ઘી
સૌથી પહેલા એક પેનમાં ઘી ગરમ કરો અને તેમાં કાજુનો પાવડર અને કંડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી મિશ્રણને ધીમા તાપે શેકો. કાજુના મિશ્રણને ધીમા તાપે જ શેકવું અને સતત હલાવતા રહેવું. જ્યારે મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ જાય અને પેન છોડવા લાગે ત્યારે ગેસ ઓફ કરી દો.
રોલના અંદરના સ્ટફિંગ માટેની સામગ્રી
200 ગ્રામ અંજીર
50 ગ્રામ ખજૂર
ઝીણા સમારેલા બદામ અને પિસ્તા 100 ગ્રામ
કાજુ અંજીર રોલના અંદરના સ્ટફીંગ માટે ખજૂર અને અંજીરને 2 થી 3 કલાક પાણીમાં પલાળી તેની પેસ્ટ બનાવી લેવી. અને બદામ તેમજ પિસ્તાને ઘીમાં શેકી લેવા. ત્યારબાદ એક પેનમાં 1 ચમચી ઘી લઈ તેમાં અંજીર અને ખજૂરની પેસ્ટ ઉમેરી ધીમા તાપે સાંતળો. જ્યારે પેસ્ટ શેકાઈ જાય અને સાઈડ છોડવા લાગે ત્યારે તેમાં બદામ-પિસ્તાના ટુકડા ઉમેરી બધું બરાબર મિક્સ કરો અને ગેસ બંધ કરી મિશ્રણને થોડું ઠંડુ થવા દો.
કાજુ અંજીરના રોલ બનાવવાની રીત
- કાજુની પેસ્ટ અને અંજીરની પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય એટલે રોલ બનાવવાનું શરુ કરવું. ખાસ ધ્યાન રાખવું કે કાજુની પેસ્ટ અને અંજીરની પેસ્ટ થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરી લેવી. મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવું નહીં.
- પ્લેટફોર્મ સાફ કરી તેના પર બટર પેપર રાખો અને તેના પર કાજુની પેસ્ટમાંથી ગોળ લુઓ બનાવી વેલણની મદદથી ફેલાવો. કાજુની પેસ્ટ એટલી પાતળી હોવી જોઈએ કે રોલ સરળતાથી વળી શકે.
- ત્યારબાદ કાજુના લેયર પર અંજીરની પેસ્ટ લઈ હાથ વડે ધીરે ધીરે ફેલાવો. કાજુનું લેયર અંજીરથી કવર થઈ જાય તે રીતે પાથરવું. કાજુના લેયર પર અંજીરની પેસ્ટનું લેયર સ્પ્રેડ કરવું.
- ત્યારબાદ ધીરે ધીરે કાજુની પેસ્ટને વાળીને ટાઈટ રોલ બનાવો. બટર પેપર રોલની અંદર વળે નહીં તે રીતે રોલ બનાવો. રોલ વળી જાય પછી તેને બટર પેપર કે ફોઈલમાં રાખી ટાઈટ બાંધી દો. જેથી શેપ બરાબર આવી જાય અને રોલ ખુલે નહીં. રોલ ઠંડો થઈ જાય પછી તેમાંથી નાના ગોળ ટુકડા કટ કરી લો.