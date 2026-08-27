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Kaju Anjeer Roll: ચાસણી વિના અને પહેલી વારમાં જ બનાવો હલવાઈ સ્ટાઈલ કાજુ અંજીર રોલ

Kaju Anjeer Roll Easy Recipe: તહેવાર સમયે ઘરમાં કંઈક ખાસ અને સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ બનાવવી હોય તો આ રીતે કાજુ અંજીર રોલ બનાવો. આ મીઠાઈ બનાવવામાં ખાંડની ચાસણી બનાવવી નહીં પડે. પ્રોપર રીત ફોલો કરશો તો પહેલીવારમાં પણ પરફેક્ટ મીઠાઈ બનશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:07 PM IST
Kaju Anjeer Roll: ચાસણી વિના અને પહેલી વારમાં જ બનાવો હલવાઈ સ્ટાઈલ કાજુ અંજીર રોલ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Kaju Anjeer Roll: ચાસણી વિના અને પહેલી વારમાં જ બનાવો હલવાઈ સ્ટાઈલ કાજુ અંજીર રોલ
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