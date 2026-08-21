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  • /Kaju Katli: કાજુ કતરી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત, ચાસણી બનાવાની ઝંઝટ વિના 10 મિનિટમાં બની જશે ટેસ્ટી કાજુ કતરી

Kaju Katli: કાજુ કતરી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત, ચાસણી બનાવાની ઝંઝટ વિના 10 મિનિટમાં બની જશે ટેસ્ટી કાજુ કતરી

Kaju Katli Easy Recipe: કાજુ કતરી બનાવવાની એકદમ સરળ રીત વિશે આજે જાણીએ. આ રીતે કાજુ કતરી બનાવવામાં કાજુ સહિત ફક્ત 3 વસ્તુની જ જરૂર પડશે. ખાસ વાત એ છે કે કાજુ કતરી બનાવવા માટે ખાંડની પરફેક્ટ ચાસણી બનાવવાની ઝંઝટ આ રીતમાં નહીં રહે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:48 PM IST
Kaju Katli: કાજુ કતરી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત, ચાસણી બનાવાની ઝંઝટ વિના 10 મિનિટમાં બની જશે ટેસ્ટી કાજુ કતરી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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