/Kaju Katli: કાજુ કતરી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત, ચાસણી બનાવાની ઝંઝટ વિના 10 મિનિટમાં બની જશે ટેસ્ટી કાજુ કતરી

Kaju Katli Easy Recipe: રક્ષાબંધન પર આ વર્ષે તમે તમારા ભાઈને રાખડી બાંધીને પોતાના હાથે બનાવેલી મીઠાઈ ખવડાવવા ઈચ્છતા હોય તો કાજુ કતરી ટ્રાય કરો. કાજુ કતરી નાના મોટા સૌ કોઈને ભાવે એવી મીઠાઈ છે. આમ તો આ મીઠાઈ બનાવવામાં માપનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. પરંતુ અહીં તમને એકદમ સરળ રીતે કાજુ કતરી કેવી રીતે બનાવવી તે જણાવેલું છે. આ રીતમાં ખાંડની ચાસણી વિના કાજુ કતરી બની જાય છે.
કાજુ કતરી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત
માર્કેટમાં મળે તેવી જ કાજુ કતરી ઘરે બનાવવી હોય તો ખાંડની પરફેક્ટ ચાસણી બનાવવી પડે છે. જો ચાસણીમાં જરા પણ કચાસ રહી જાય તો કાજુ કતરી બરાબર બનતી નથી. એટલા માટે જ જે લોકો પહેલીવાર કાજુ કતરી બનાવતા હોય તેઓ આ રીત ટ્રાય કરી શકે છે. આ રીતમાં કાજુ કતરી બનાવવા માટે ચાસણીની જરૂર જ પડતી નથી. કાજુ કતરી બનાવવાની આ રીતે બેસ્ટ એટલા માટે છે કે તેમાં ફક્ત 3 વસ્તુની જ જરૂર પડે છે.
કાજુ કતરી માટેની સામગ્રી
કાજુનો બારીક પીસેલો પાવડર 1 કપ
કંડેસ્ક મિલ્ક - અડધો કપ
ઘી - 1 ચમચી
એલચી પાવડર - અડધી ચમચી
ચાંદીનો વરખ
કાજુ કતરી બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા કાજુને મિક્સરમાં પલ્સ મોડમાં પીસી લો. કાજુનો બારીક પાવડર થવો જોઈએ પણ તેલ ન છુટવું જોઈએ.
- એક નોનસ્ટિક પેનમાં કાજુનો પાવડર અને કંડેસ્ક મિલ્ક મિક્સ કરો અને ધીમા તાપે પકાવો.
- કાજુની પેસ્ટને સતત હલાવતા રહો જેથી તે ચોંટે નહીં.
- કાજુ અને કંડેસ્ક મિલ્કનું મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ જાય અને સાઈડ છોડવા લાગે ત્યારે તેમાં ઘી અને એલચી પાવડર ઉમેરો.
- ઘી ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ કાજુના મિશ્રણને હલાવો અને પછી ગેસ ઓફ કરી દો.
- એક પ્લેટ કે ટ્રેમાં થોડું ઘી લગાડી તેના પર કાજુનું મિશ્રણ પાતળી લેયરમાં ફેલાવો.
- મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય એટલે તેના પર ચાંદીનો વરખ લગાવો અને ડાયમંડ શેપમાં કટ કરો.
- કાજુ કતરીને ટ્રેમાંથી કાઢી એર ટાઈટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી લો.
જો તમે પહેલીવાર મીઠાઈ બનાવી રહ્યા હોય તો કાજુ કતરી બનાવવાની આ રીતે ટ્રાય કરવી. કારણ કે આ રીતે ચાસણી બનાવવી નહીં પડે. કાજુ કતરીની ચાસણી પરફેક્ટ ન હોય તો કાજુ કરતી સારી બનતી નથી. પણ જો તમે આ રીતે કંડેસ્ક મિલ્ક સાથે કાજુ કતરી બનાવશો તો કાજુ કતરી ટેસ્ટી અને પરફેક્ટ બનશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)