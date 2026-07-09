/Recipe: તુરીયાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, નાના-મોટા સૌ કોઈ આંગળા ચાટીને ખાશે

Turai Sabji Recipe: તુરીયા પૌષ્ટિક શાક છે. તુરીયા ફાઈબર, વિટામિન સી સહિતના જરૂરી વિટામિન અને મિનરલ્સથી ભરપુર હોય છે. પણ આ શાકને જોઈને જ ઘરના લોકો મોં બગાડવા લાગે છે. જો તમારા ઘરમાં પણ બધા લોકો તુરીયા ખાવાનું ટાળતા હોય તો તેમને એકવાર આ રીતે બનાવેલું તુરીયાનું શાક ખવડાવજો. આ રીતે બનેલું તુરીયાનું શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તુરીયા ઘરના લોકોના ફેવરીટ બની જશે. વરસાદી વાતાવરણમાં લસણના વઘારવાળું આ શાક ખાવાની મજા પડી જશે.
તુરીયાનું શાક બનાવવા માટેની સામગ્રી
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એક બાઉલ સમારેલા તુરીયા
1 ડુંગળી ઝીણી સમારેલી
ઝીણા સમારેલા 2 ટમેટા
ઝીણું સમારેલું મરચું
ઝીણું સમારેલું લસણ 3 થી 4 કળી
હળદર
લાલ મરચું
ધાણાજીરું
જીરું
મીઠું
તેલ
ઝીણા સમારેલા ધાણા
તુરીયાનું શાક બનાવવાની રીત
1 સૌથી પહેલા શાકના વઘાર માટે એક પેસ્ટ તૈયાર કરો. જેમાં લસણમાં જીરું અને લાલ મરચું ઉમેરી ચટણી બનાવી લેવી.
હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી સાંતળો. ડુંગળી કુક થઈ જાય એટલે તેમાં લીલા મરચાં અને ટામેટા ઉમેરી બરાબર કુક થવા દો.
ટમેટા ગળી જાય પછી તેમાં લસણ અને મરચું પાવડરની પેસ્ટ ઉમેરી મસાલાને બરાબર કુક થવા દો. સાથે જ તેમાં હળદર અને ધાણાજીરું ઉમેરી દો.
મસાલામાંથી તેલ છુટું પડી જાય એટલે તેમાં સમારેલા તુરીયા ઉમેરી દો. સાથે જ મીઠું ઉમેરો. અને તુરીયાને ઢાંકી દો. તુરીયાના શાકમાં પાણી ઉમેરવાનું નથી.
તુરીયા 5 મિનિટમાં સોફ્ટ થવા લાગશે. ત્યારબાદ ધીમા તાપે તુરીયા ગળી જાય ત્યાં સુધી શાકને કુક કરો છેલ્લે તેમાં લીલા ધાણા ઉમેરી રોટલા સાથે સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)