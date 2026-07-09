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Recipe: તુરીયાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, નાના-મોટા સૌ કોઈ આંગળા ચાટીને ખાશે

Turai Sabji Recipe: તુરીયાનું શાક પણ ટેસ્ટી બની શકે છે. વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો એકવાર આ રીતે ઘરે તુરીયાનું શાક બનાવજો. સૌથી પહેલા તો કોઈને ખબર જ નહીં પડે કે શાકમાં તુરીયા છે. આ રીતે શાક એટલું ટેસ્ટી બને છે કે નાના-મોટા સૌ કોઈ આ શાક આંગળા ચાટી ચાટીને ખાશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:10 PM IST
Recipe: તુરીયાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, નાના-મોટા સૌ કોઈ આંગળા ચાટીને ખાશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Recipe: તુરીયાનું શાક એકવાર આ રીતે બનાવજો, નાના-મોટા સૌ કોઈ આંગળા ચાટીને ખાશે
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