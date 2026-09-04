/Recipe: અસ્સલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટનું આખા ટમેટાનું ભરેલું શાક બનાવવાની રીત

Kathiyawadi Style Bharela Tameta: જો ઘરમાં ટમેટા સિવાય એક પણ શાક ન હોય અને ઘરે કોઈ મહેમાન જમવા આવે તો ચિંતા ન કરતાં. મહેમાનને આખા ટમેટાનું ભરેલું શાક બનાવીને ખવડાવી દેજો. કારણ કે અહીં તમારા માટે કાઠિયાવાડી સ્ટાઈલના ભરેલા ટમેટાનું શાક કઈ રીતે બનાવવું તેની રીત જણાવીએ છીએ. ઘરમાં 5 થી 6 ટમેટા હોય અને બાકીના થોડા મસાલા હોય એટલે આ શાક બની જશે.
ટમેટા એવું શાક છે જે દરેક ઘરના ફ્રીજમાં હોય જ. ટમેટા દાળ-શાકથી લઈ સલાડમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે તેથી ગૃહિણીઓ ટમેટા ઘરમાં રાખે જ છે. ટમેટા ઘરમાં હોય તો તેમાંથી અલગ અલગ શાક પણ બની જાય છે. આજે તમને જણાવીએ આખા ટમેટાનું ભરેલું શાક બનાવવાની રીત.
ભરેલા શાક માટે સામગ્રી
મધ્યમ આકારના 5 થી 6 ટમેટા
શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર 3 ચમચી
તીખા અને મોરા ગાંઠિયા 1 કપ
આદુ-લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી
મરચું પાવડર
ધાણાજીરું
હળદર
ગોળ
તેલ
રાઈ અને જીરું
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
ઝીણા સમારેલા ધાણા
ભરેલા ટમેટાનું શાક બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા ટમેટાના ઉપરના ભાગને કાઢી તેની અંદરનો ગર અલગ કરી દો જેથી તેની અંદર મસાલો ભરી શકાય.
- ટમેટાની અંદર ભરવાનો મસાલો બનાવવા માટે તીખા અને મોરા ગાંઠિયાને અધકચરા વાટી લેવા.
- એક મોટી પ્લેટમાં સીંગદાણાનો પાવડર, ગાંઠિયાનો ભુક્કો લઈ તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા, તેલ અને ગોળ મિક્સ કરો અને ગર કાઢેલા ટમેટામાં તૈયાર કરેલો મસાલો ભરી દો.
- હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. તેમાં લસણ અને આદુની પેસ્ટ સાંતળો. લસણ શેકાઈ જાય પછી તેમાં થોડું પાણી એડ કરો જેથી મસાલાની પેસ્ટ બને.
- લસણના મસાલામાં મરચું પાવડર, હળદર, ધાણાજીરું ઉમેરો અને સાથે ટમેટામાંથી કાઢેલો ગર પણ ઉમેરી દો.
- મસાલા શેકાઈ જાય પછી તેમાં આખા ટમેટા મુકી દો અને સ્લો ગેસ પર ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કુક થવા દો.
- જરૂર જણાય તો થોડું પાણી ઉમેરી ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કુક કરી ગરમાગરમ શાકનો ઉપયોગ કરો.