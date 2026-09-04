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Recipe: અસ્સલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટનું આખા ટમેટાનું ભરેલું શાક બનાવવાની રીત

Kathiyawadi Style Bharela Tameta: કાઠિયાવાડ તેની ખુમારી સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને મહેમાનગતિ માટે પણ પ્રખ્યાત છે. કાઠિયાવાડીમાં વાનગીઓનું વૈવિધ્ય જોવા મળે છે. આજે આપણે આવી જ અસ્સલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટની વધુ એક વાનગી વિશે જાણીએ. આ શાક છે ભરેલા ટમેટાનું શાક. તો ફટાફટ નોંધી લો કાઠિયાવાડી સ્ટાઈલનું આખા ટમેટાનું શાક કઈ રીતે બને. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:30 AM IST
Recipe: અસ્સલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટનું આખા ટમેટાનું ભરેલું શાક બનાવવાની રીત
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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