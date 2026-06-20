/One Pot Meal: કાઠીયાવાડી સ્ટાઈલ ટેસ્ટી દાળ ઢોકળી, ફટાફટ બની જાય અને પેટ પણ ભરાઈ જાય, બેસ્ટ વન પોટ મીલ

Kathiyawadi Style Dal Dhokli Recipe: ગુજરાતી દાળ ઢોકળી દુનિયાનું સૌથી બેસ્ટ વન પોટ મીલ છે. દાળ ઢોકળી એવું ભારતીય વ્યંજન છે જેમાં એક બાઉલમાં શરીર માટે જરૂરી દરેક વસ્તુઓ આવી જાય છે. પ્રોટીન, ફાઈબર, કાર્બ્સ સહિત બધું જ એક વાનગી ખાવાથી મળી જાય છે. જો તમે ફિટનેસ પર ધ્યાન આપો છો, વજન ઘટાડવા માંગો છો તો પણ તમે ચિંતામુક્ત થઈ દાળ ઢોકળી ખાઈ શકો છો. દાળ ઢોકળી તમારા માટે બેલેન્સ મીલ સાબિત થશે. સોનામાં સુગંધ ભળે એવી વાત એ છે કે દાળ ઢોકળી ફક્ત હેલ્ધી નહીં ટેસ્ટી પણ હોય છે.
એક બાઉલ દાળ ઢોકળીના પોષકતત્વો
330-360 કેલેરી
10-12 g પ્રોટીન
42-52 g કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ્સ
5-6 g ડાયેટરી ફાઈબર
8-10 g ટોટલ ફેટ
દાળ ઢોકળી માટેની સામગ્રી
તુઅર દાળ અડધો કપ
ઘઉંનો લોટ એક કપ
ચણાનો લોટ 4થી 5 ચમચી
ઝીણું સમારેલું ટમેટું 1
તેલ-ઘી વઘાર માટે
રાઈ, જીરું, હીંગ
લીમડાના પાન
લીલા મરચાં
સીંગદાણા
કોકમ અથવા આમલીનો પલ્પ
ગોળ
મીઠું
હળદર પાવડર, મરચું પાવડર, ધાણાજીરું
દાળ ઢોકળી બનાવવાની રીત