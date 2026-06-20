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One Pot Meal: કાઠીયાવાડી સ્ટાઈલ ટેસ્ટી દાળ ઢોકળી, ફટાફટ બની જાય અને પેટ પણ ભરાઈ જાય, બેસ્ટ વન પોટ મીલ

Kathiyawadi Style Dal Dhokli Recipe: રાત્રે જમવામાં જો તમારે અલગ અલગ વસ્તુઓ ન બનાવવી હોય અને ટેસ્ટી વન પોટ મીલ રેડી કરવું હોય તો કાઠીયાવાડી સ્ટાઈલ દાળ ઢોકળી બનાવો. દાળ ઢોકળી ટેસ્ટી હોય છે, ખાવાથી પેટ પણ ભરાઈ જાય છે અને આ વાનગી ફટાફટ બની જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફટાફટ દાળ ઢોકળી કેવી રીતે બનાવવી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:13 AM IST
One Pot Meal: કાઠીયાવાડી સ્ટાઈલ ટેસ્ટી દાળ ઢોકળી, ફટાફટ બની જાય અને પેટ પણ ભરાઈ જાય, બેસ્ટ વન પોટ મીલ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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