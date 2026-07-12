/અસ્સલ કાઠીયાવાડી ટેસ્ટવાળા લસણીયા બટેટા બનાવવાની રીત, બાજરાના રોટલા સાથે ખાશો તો મોજ પડી જશે

Lasaniya Batata Recipe: લસણીયા બટેટા એવું શાક છે જેનું નામ આવતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય. ઘણા લોકો ઘરે પરફેક્ટ લસણીયા બટેટા બનાવી શકતા નથી. આવા લોકો માટે આજે અસ્સલ કાઠીયાવાડી ટેસ્ટવાળા લસણીયા બટેટા બનાવવાની રીત લાવ્યા છે. અહીં દર્શાવેલી રીતે જો તમે શાક બનાવશો તો તમારા ઘરે બનતા શાકની સુગંધ પાડોશીઓ સુધી જશે. આ રીતે બનેલું શાક એકદમ લટપટી ગ્રેવીવાળું હોય છે જે રોટલા કે ખીચડી સાથે ખાશો તો આંગળા પણ ચાટી જશો.
લસણની ચટણી માટેની સામગ્રી
1 વાટકી લસણ
2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર
1 ચમચી તીખું મરચું
મીઠું
શાક માટેની સામગ્રી
500 ગ્રામ નાની બટેટી
1 ચમચી જીરું
લાલ મરચું પાવડર
ધાણાજીરું
હળદર
વઘાર માટે સિંગતેલ
2 ખમણેલા ટમેટા
ઝીણી સમારેલી કોથમીર
કાઠીયાવાડી સ્ટાઈલ લસણની બટેટા બનાવવાની રીત