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અસ્સલ કાઠીયાવાડી ટેસ્ટવાળા લસણીયા બટેટા બનાવવાની રીત, બાજરાના રોટલા સાથે ખાશો તો મોજ પડી જશે

Lasaniya Batata Recipe: લસણીયા બટેટાનો અસલી સ્વાદ માણવો હોય તો એકવાર આ શાક કાઠીયાવાડી સ્ટાઈલથી લસણની ચટણી સાથે બનાવો. લસણની ચટણી સાથે જ્યારે આ શાક બને છે ત્યારે તેમાંથી જે સુગંધ આવે છે તેનાથી તમારી ભુખ બમણી થઈ જશે. વરસાદી વાતાવરણમાં બાજરાના રોટલા સાથે આ શાક ખાશો એટલે મોજ પડી જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:48 PM IST
અસ્સલ કાઠીયાવાડી ટેસ્ટવાળા લસણીયા બટેટા બનાવવાની રીત, બાજરાના રોટલા સાથે ખાશો તો મોજ પડી જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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