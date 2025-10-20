Six Pocket Syndrome: KBC વાળા ઇશિત ભટ્ટની જેમ હરકતો કરે છે તમારુ બાળક? આ રીતે કરો સુધાર
ઓવર કોન્ફિડન્સ બાળક નિર્ભર બની જાય છે. તેઓ નિષ્ફળતા સહન કરી શકતા નથી, પરંતુ દરેક બાળક સાથે આવું થતું નથી. આવા કિસ્સાઓમાં વાલીપણા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
ટીવી શો 'કોન બનેગા કરોડપતિ' (KBC) ના તાજેતરના એક એપિસોડે સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી છે. હકીકતમાં ગુજરાતનો પાંચમાં ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો ઇશિત ભટ્ટ કેબીસીમાં પહોંચ્યો તો દરેકની નજર તેના પર ટકી ગઈ. હકીકતમાં તે શોમાં અતિઆત્મવિશ્વાસી અને રૂડ જોવા મળ્યો. ત્યાં સુધી કે તેણે હોસ્ટ અમિતાભ બચ્ચનને કહી દીધુ કે સર, નિયમ રિપીટ ન કરો. હું બધુ જાણું છું. સીધો સવાલ પૂછો. ત્યારબાદ આ બાળકને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો હતો.
કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આ સિક્સ પોકેટ સિન્ડ્રોમનું પરિણામ છે. તો સિંગલ બાલક હોવાને કારણે બગડી ગયો છે. તેવામાં સવાલ ઉઠે છે કે શું તમારૂ બાળક પણ ઇશિત ભટ્ટની જેમ હરકતો કરે છે? જો તમારો જવાબ હાં છે તો જાણો તેને કઈ રીતે સુધારી શકાય.
શું છે સિક્સ પોકેટ સિન્ડ્રોમ?
નવી દિલ્હીની યથાર્થ હોસ્પિટલના કાઉન્સેલિંગ સાયકોલોજિસ્ટ રિચા અગ્રવાલના મતે, "સિક્સ પોકેટ સિન્ડ્રોમ" શબ્દ ચીનથી ઉદ્ભવ્યો છે. ત્યાં, "એક બાળક નીતિ" બાળકને બે માતાપિતા, બે દાદા-દાદી અને બે પરદાદી (કુલ છ પોકેટ) નો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આને "સિક્સ પોકેટ સિન્ડ્રોમ" અથવા "લિટલ એમ્પરર સિન્ડ્રોમ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ હવે ભારતમાં પણ થઈ રહ્યું છે. નાના પરિવારોમાં, બાળકો દરેકના પ્રિય હોય છે, જે ઘમંડ તરફ દોરી શકે છે.
બાળકોમાં કયા ફેરફારો થાય છે?
રિચાના મતે, અતિઆત્મવિશ્વાસી બાળકો નિર્ભર બની જાય છે. તેઓ નિષ્ફળતા સહન કરી શકતા નથી, પરંતુ દરેક બાળક સાથે આવું નથી. આવા કિસ્સાઓમાં વાલીપણાની સંભાળ રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. KBC બાળકના કિસ્સામાં, તેણે આત્મવિશ્વાસ દર્શાવ્યો પરંતુ તે તેની ઉંમર કરતાં વધુ આક્રમક લાગ્યો. આ ઉંમર-અયોગ્ય દૃઢતાનો કિસ્સો છે.
શું સિંગલ બાળકો આટલી ઝડપથી ભટકી જાય છે?
ઈશિત ભટ્ટ વિશે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. મોટાભાગના લોકો માને છે કે સિંગલ બાળકો એકલા રહે છે, જેના કારણે તેઓ ભટકી જાય છે. રિચા કહે છે કે જો માતાપિતા સીમાઓ નક્કી કરે, તો સિંગલ બાળકો પણ સામાન્ય બની શકે છે. અભ્યાસો દર્શાવે છે કે આવા બાળકો ચિંતા અને ઓછી દ્રઢતાથી પીડાઈ શકે છે, પરંતુ જો તેમને પ્રેમથી જવાબદારી શીખવવામાં આવે તો બધું સારું થઈ શકે છે.
આવા બાળકને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરવો?
રિચાએ છ પ્રેક્ટિકલ રીત જણાવી, જે બાળકને વધુ હોશિયાર કર્યા વગર આત્મવિશ્વાસુ બનાવી શકે છે. તેને સરળતાથી ફોલો કરી શકાય છે.
સીમાઓ નક્કી કરો: સ્ક્રીન ટાઇમ, પોકેટ મની અથવા વધારાની ભેટો અંગે કડક રહો. હંમેશા સમાન નિયમોનું પાલન કરો. તમારું બાળક શીખશે કે આ દુનિયામાં "ના" છે.
જવાબદારીઓ સોંપો: બાળકોને ઉંમરને અનુરૂપ નાના કાર્યો સોંપો, જેમ કે વાસણ ધોવા અથવા તેમનો પલંગ બનાવવા. આ તેમને પોતાના પર વિશ્વાસ કરવાનું શીખવામાં મદદ કરશે.
ગ્રુપ એક્ટિવિટી કરાવોઃ બાળકને એકલું ન રહેવા દો. પાર્કમાં મિત્રો સાથે રમવા કે ગ્રુપ ગેમ્સમાં સામેલ કરો. ગ્રુપમાં બાળકો બીજાની ભાવનાઓ સમજતા શીખશે.
પૈસાનું મેનેજમેન્ટ શીખવાડોઃ નાની ખરીદી કે બચતનો નિર્ણય લેવા દો. તેનાથી બાળક સમજશે કે વસ્તુ ફ્રીમાં આવતી નથી.
ભાવનાઓ કાબુમાં રાખોઃ ખુદનો ગુસ્સો શાંતિપૂર્વક સંભાળો. બાળક તમારી કોપી કરસે. હકીકતમાં બાળક પોતાના માતા-પિતાને જ મોડલ માને છે.
મહેનતની પ્રશંસા કરોઃ પરિણામ નહીં, પ્રયાસની પ્રશંસા કરો. ધૈર્ય, મહેનત અને શીખવા પર ધ્યાન આપો. તેનાથી બાળક નિષ્ફળતાથી ડરશે નહીં.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ જાણકારી રિસર્ચ અને નિષ્ણાંતોના અનુભવો પર આધારિત છે. તેને મેડિકલ સલાહનો વિકલ્પ ન માનો. કોઈપણ નવી ગતિવિધિ અપનાવતા પહેલા સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
