Fruit Storage Hacks: સમારેલા ફળ કલાકો સુધી કાળા નહીં પડે, લંચ બોક્સમાં આ રીતે કરજો પેક

ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleFruit Storage Hacks: સમારેલા ફળ કલાકો સુધી કાળા નહીં પડે, લંચ બોક્સમાં આ રીતે કરજો પેક

Fruit Storage Hacks: ફ્રુટ સમારીને થોડો સમય પણ રાખવામાં આવે તો તે કાળા પડવા લાગે છે. આવા ફળ સારા હોય તો પણ ખાવાનું મન નથી થતું. આ સમસ્યાનું સમાધાન એક્સપર્ટે આપ્યું છે. શેફ રણવીર બરાર એ જણાવ્યું છે કે ફ્રુટને સમારેલીને કેવી રીતે રાખવાથી તે કલાકો સુધી કાળા ન પડે. તો ચાલો તમને પણ આ રીત જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:29 AM IST
Fruit Storage Hacks: સીઝનલ ફ્રુટ દરેક ઘરમાં ખવાતા હોય છે. પણ ફ્રુટને રાખવામાં એક સમસ્યા નડતી હોય છે. ફ્રુટને સમારીને ફ્રીજમાં રાખવામાં આવે કે લંચબોક્સમાં પેક કરવામાં આવે તો થોડી જ વારમાં તે ભુરા કે કાળા પડવા લાગે છે. ખાસ કરીને સમારેલા ફ્રુટ જો લંચ બોક્સમાં પેક કર્યા હોય તો તે ભુરા પડી જાય છે. દેખાવમાં ખરાબ થઈ ગયેલા ફ્રુટ ખવાતા નથી. આ એવી સમસ્યા છે જે મોટાભાગની ગૃહિણીઓને નડતી હોય છે. ફક્ત લંચ બોક્સ માટે જ નહીં જ્યારે ફ્રુટ ચાટ બનાવવી હોય ત્યારે પણ આ તકલીફ નડે છે. અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રુટને જ્યારે સમારીને રાખવામાં આવે તો તે થોડી જ વારમાં કાળા પડવા લાગે છે. આ સમસ્યા દૂર કેવી રીતે કરવી તેનો જવાબ શેફ રણવીર બરારે માસ્ટર શેફ શો દરમિયાન આપ્યો હતો. 

ટીવી પર આવતા કુકીંગ શો માસ્ટર શેફ ઈન્ડિયામાં એક એપિસોડ દરમિયાન જ્યારે શેફ રણવીર બરાર એ ફ્રુટ ચાટ બનાવી હતી ત્યારે ફ્રુટ ને રાખવાની આ રીત જણાવી હતી. ફ્રુટ ચાટ બનાવતી વખતે રણબીર બરારે જણાવ્યું હતું કે ફ્રુટને સમાર્યા પછી કલાકો સુધી તે ફ્રેશ રહે અને ભૂરા ન પડે તે રીતે રાખવા હોય તો આ ટ્રીક અપનાવી. 

શેફ રણવીર બરારના જણાવ્યા અનુસાર ફ્રુટ સમારો તે પહેલા એક બાઉલમાં પાણી ભરી તેમાં થોડી ખાંડ અને થોડો લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. ખાંડ પાણીમાં ઓગળી જાય પછી ફ્રુટ સમારવાની શરૂઆત કરો અને જે પણ ફ્રુટ સમારો  તેને લીંબુ અને ખાંડના પાણીમાં થોડી મિનિટ રાખો. બધા ફ્રુટ સમારાય જાય પછી ફ્રુટને પાણીમાંથી બહાર કાઢો. ફ્રુટને જો લંચ બોક્સમાં પેક કરવા હોય તો તેમાંથી પાણી બધું સુકાઈ જાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. આ રીતે લીંબુ અને ખાંડના પાણીમાં રાખેલા ફ્રુટ લાંબા સમય સુધી કાળા નથી પડતા. 

લીંબુ અને ખાંડ કેવી રીતે કરે અસર ?

કોઈપણ ફળને સમારો એટલે તે ઓક્સિડાઇઝ થવા લાગે છે અને તેનો રંગ ભૂરો અથવા કાળો પડવા લાગે છે. જ્યારે ફળને સમારીને લીંબુ અને ખાંડના મિશ્રણમાં પલાળવામાં આવે છે તો પાણીમાં રહેલું લીંબુ ફળને ઓક્સિડાઈઝ થતા અટકાવે છે અને ખાંડ ફળની મીઠાશ જાળવી રાખે છે. 

ફળને સમારીને ખાંડ અને લીંબુના પાણીમાં પલાળ્યા પછી કોરા કરી લંચ બોક્સમાં પેક કરો. લંચબોક્સ એર ટાઈટ હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. આ રીતે રાખેલા ફળને તમે એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં પેક કરીને ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. આ ટ્રીક એવા ફ્રુટ માટે જ ટ્રાય કરવી જે સમાર્યા પછી કાળા પડતા હોય જેમકે સફરજન, કેળા વગેરે. કીવી, શેતૂર જેવા ફળ કાળા પડતા નથી. શેફ રણવીર એ જણાવેલી આ ટ્રીક કેટલી ઉપયોગી છે તે જાણવું હોય તો એકવાર આ રીત અપનાવી જુઓ.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

