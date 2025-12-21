Lifehacks: નાના, મોટા, પાંખવાળા, દરેક પ્રકારના વંદાનો ખાતમો કરવા અજમાવો આ સરળ નુસખો, એક રાતમાં વંદાનો થશે સફાયો
Insect Removal Tips: વંદા ઘરમાં ગંદકી ફેલાવે છે. ખાસ કરીને રાતના સમયે વંદા રસોડામાં વધારે ફરે છે. ઘરમાં વંદાનો ઉપદ્રવ વધી ગયો હોય તો તેને દુર કરવા માટે આ સરળ નુસખો ટ્રાય કરો. વંદાને લઈને તમારું ટેન્શન એક રાતમાં દુર થઈ જશે.
Insect Removal Tips: રસોડામાં જો એકવાર વંદા થઈ જાય તો પછી રાત પડે એટલે રસોડામાં વંદાનું ઝુંડ ફરતું જોવા મળે છે. ઘરમાં ઝીણા ઝીણા વંદાથી લઈને મોટા અને ઉડતા વંદા પણ થઈ જતા હોય છે. ખાવા પીવાની વસ્તુ અને ભેજના કારણે વંદા રસોડામાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ઘણી વખત ઘરના કબાટમાં અને બાથરૂમમાંથી પણ મોટા વંદા નીકળે છે. જો ઘરમાં વધારે પ્રમાણમાં વંદા થઈ જાય તો તેને દૂર કરવા મુશ્કેલ લાગે છે. રાત પડે એટલે વંદા ખૂણેખાચરેથી નીકળી ઘરમાં ફરવા લાગે છે.
આમ તો માર્કેટમાં વંદા મારવાના સ્પ્રે અને દવાઓ મળતા જ હોય છે પરંતુ તેમાં ઝેરી કેમિકલ હોય છે. જો ઘરમાં નાના બાળકો હોય કે પછી પાલતુ પ્રાણી હોય તો આવી દવાઓનો ઉપયોગ કરવાથી બચવું જોઈએ. દવાઓને બદલે તમે વંદાને ઘરમાંથી દૂર કરવા માટે સામાન્ય વસ્તુનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આજે તમને 10 એવા નુસખા વિશે જણાવીએ જેને અજમાવશો તો તમારા ઘરમાંથી વંદના નામની સમસ્યા દૂર થઈ જશે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ વંદા માટે હાનિકારક છે પરંતુ ઘરના લોકો માટે આ વસ્તુઓ એકદમ સેફ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ વસ્તુઓ ઘરમાંથી વંદાનો ત્રાસ દૂર કરી દેશે.
વંદા ભગાડવાના 10 નુસખા
1. બેકિંગ સોડા અને ખાંડની મદદથી વંદા ભગાડવાનો સ્પ્રે બનાવી શકાય છે. તેના માટે ખાંડ અને બેકિંગ સોડાને સમાન માત્રામાં લઈને પાણીમાં મિક્સ કરો આ પાણી એ જગ્યાએ છાંટી દો જ્યાં વંદા વધારે આવતા હોય. અથવા તો વંદા જ્યાંથી નીકળતા હોય.
2. લીમડાનું તેલ કે તેનો પાવડર પણ કોક્રોચ ભગાડવામાં કામ આવશે. લીમડાનો પાવડર કે તેલ પાણીમાં ભરીને અલગ અલગ જગ્યાએ છાંટી શકો છો. જો તમને ખબર છે કે કોઈ જગ્યાએથી વાંદા નીકળે છે તો તે જગ્યાએ લીમડાના તેલમાં ભીનું કરેલું રુ રાખી દો. રૂના કારણે વંદા ત્યાંથી નીકળશે જ નહીં.
3. જો રસોડામાં નાના નાના વંદા વધારે પ્રમાણમાં ફરતા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે લસણ, ડુંગળી કે લાલ મરચાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ત્રણમાંથી કોઈ એક વસ્તુને પાણીમાં ઉકાળી તે પાણીને ઠંડુ કરીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરેલો. રાત્રે રસોડું સાફ કરીને આ સ્પ્રે રસોડામાં છાંટી દો.
4. વંદા ભગાડવા માટે પોતું કરવાના પાણીમાં એમોનિયા મિક્સ કરી શકો છો. એમોનિયા વાળા પાણીથી પોતા કરવાથી વંદા તે જગ્યાએ આવતા બંધ થઈ જાય છે.
5. બોરિક એસિડ પણ વંદાને ભગાડવાનો સૌથી પ્રભાવી ઉપાય છે. રસોડાના ખૂણામાં થોડો થોડો બોરિક પાવડર છાંટી દેવો.
6. વંદાને ભગાડવા માટે તમે ફેબ્રિક્સ સોફ્ટનરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ફેબ્રિક સોફ્ટનર પાણીમાં મિક્સ કરીને જે જગ્યાએ વંદા આવતા હોય ત્યાં છાંટી દો.
7. તમાલપત્રની ગંધ પણ વંદાને દૂર કરે છે. તેના માટે તમાલપત્રનો પાવડર કરીને એવી જગ્યાએ છાંટી દો જ્યાં વંદા વધારે આવતા હોય આ સૌથી પ્રભાવી ઉપાય સાબિત થશે.
8. તમે સામાન્ય સાબુને પાણીમાં મિક્સ કરીને મિશ્રણ તૈયાર કરી તેનો છંટકાવ પણ કરી શકો છો. કોઈપણ સાબુને પાણીમાં મિક્સ કરી તેનો છંટકાવ કોક્રોચ આવતા હોય ત્યાં કરી દેવાથી કોક્રોચ મરી જાય છે.
9. લીંબુના રસમાં સાઈટ્રિક એસિડ હોય છે જે કોક્રોચને અપ્રિય છે. લીંબુનુ રસ પાણીમાં મિક્સ કરીને પ્લેટફોર્મ પર પોતુ કરી દો. જે જગ્યાએ લીંબુના પાણીનું પોતું કર્યું હશે ત્યાં વંદા ક્યારેય નહીં આવે.
10. પેટ્રોલિયમ જેલીની મદદથી પણ તમે વંદાને દૂર કરી શકો છો. એના માટે એક બ્રેડ કે કોઈ ફળ લેવું અને તેના ઉપર પેટ્રોલિયમ જેલી લગાડી દેવું. આ ફળથી આકર્ષિત થઈને વંદા ત્યાં આવશે તો પણ તે પેટ્રોલિયમ જેલીમાં ચીપકી જશે. ત્યાર પછી તમે એક જગ્યાએ એકઠા થયેલા વંદાને ઘરમાંથી બહાર કરી શકશો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
