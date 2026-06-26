/Photos: લોહાગઢ કિલ્લાની ખાસિયત જ બની ગઈ કેતનના મોતનું કારણ! સિયા-ચેતને નક્કી કર્યા હતા કોડ વર્ડ-સિગ્નલ

પુનાના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના હોનહાર પુત્ર કેતન અગ્રવાલનું 26 વર્ષે મંગેતરના હાથે મોત નિપજ્યું. સિયા પર એવો આરોપ છે કે તેણે તેના પ્રેમી સાથે મળીને મંગેતરને ખાઈમાં ધકેલી દીધો. હાલ પોલીસે સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતનની ધરપકડ કરી છે અને પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ થયા છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પુનાના લોહાગઢ કિલ્લા પર ઘટ્યો. આ કિલ્લો મહારાષ્ટ્રના અદભૂત અને ઐતિહાસિક કિલ્લાઓમાંથી એક છે. જે પુનાથી 52 કિમી દૂર સહ્યાદ્રીની પહાડીઓ પર બનેલો છે. પુના ગ્રામીણ પોલીસે પૂછપરછના આધારે લોહાગઢ કિલ્લના એ વિંચૂ કાટા રિજ પર ઘટેલા સમગ્ર ક્રાઈમ સીનને પણ રીકન્સ્ટ્રક્ટ કર્યો છે. હવે આ વિંચૂ કાટા (વિંચૂ કાડા) જગ્યા વિશે ખાસ જાણવા જેવું છે. એવું તે શું છે કે આ જગ્યાએ જઈને કેતનને ધક્કો માર્યો?
ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવે છે લોહાગઢ કિલ્લો
લોહાગઢ કિલ્લાની ખાસિયત
ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ એવા આ કિલ્લાની કુદરતી સુંદરતા તો અદભૂત છે જ પરંતુ કિલ્લાની સૌથી અનોખી ખાસિયત હોય તો તે છે તેનું 'વિંચૂ કાટા'. વિંચૂ એટલે વિંછી અને કાટા એટલે કડા જેનો અર્થ થાય ખડક. હવે તમને એમ થતું હશે કે આ જગ્યાનું નામ આવું કેમ છે તો તમને જણાવી દઈએ કે લોહાગઢ કિલ્લાની ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં એક લાંબો અને સાંકડો ખડક લંબાયેલો છે. જો મે આ કિલ્લાને સેટેલાઈટ વ્યૂ અથવા ઉપરથી જોશો તો કિલ્લાનો મુખ્ય ભાગ વિંછીના શરીર જેવો અને એમાંનો આ લાંબો ખડક વિંછીની પૂછડી જેવો દેખાય છે. મરાઠીમાં વિંચૂ એટલે વિંછી કહેવાય અને કડા એટલે ખડક. એટલે આ જગ્યાનું નામ 'વિંચૂ કાટા' (વિંચૂ કડા) પડ્યું છે.
કિલ્લાની આ ખાસિયત બની કેતનના મોતનું કારણ?
રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની લોહાગઢ કિલ્લાની 350 ફૂટથી વધુ ઊંડી ખાઈમાં પડવાથી મોત નિપજ્યું હતું. જેમાં એવો આરોપ લાગ્યો છે કે તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ તેને ખીણમાં ધક્કો માર્યો હતો. કસ્ટડીમાં થયેલી કડક પૂછપરછ દરમિયાન એવું સામે આવ્યું કે સિયા કેતન સાથે લગ્ન કરવા માંગતી નહતી અને તેણે કેતનને સગાઈ તોડવા માટે પણ કહ્યું હતું પરંતુ જ્યારે કેતને સગાઈ તોડવાની ના પાડી દીધી તો સિયાએ તેને હંમેશા માટે રસ્તેથી હટાવવા ખૌફનાક યોજના ઘડી નાખી.
વિંચૂ કાટા રિજ પાસેથી માર્યો કેતનને ધક્કો!