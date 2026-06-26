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Photos: લોહાગઢ કિલ્લાની ખાસિયત જ બની ગઈ કેતનના મોતનું કારણ! સિયા-ચેતને નક્કી કર્યા હતા કોડ વર્ડ-સિગ્નલ

Lohagarh Fort Vinchu Kada: પુનાના જે ઐતિહાસિક કિલ્લા પર જઈને સિયા ગોયલ તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીની મદદથી મંગેતર કેતન અગ્રવાલને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો તે કિલ્લો અને જે જગ્યાએ ઘટનાને અંજામ આપ્યો તેના વિશે એવી કેટલીક અજાણી વાતો તમે જાણશો તો ચોંકી જશો. આ કિલ્લો તે લોહગઢ  કિલ્લો અને જે જગ્યાએ અંજામ અપાયો તે વિંચૂ કાટા એટલે કે વીંછુ કાડા જગ્યા. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:39 PM IST
Photos: લોહાગઢ કિલ્લાની ખાસિયત જ બની ગઈ કેતનના મોતનું કારણ! સિયા-ચેતને નક્કી કર્યા હતા કોડ વર્ડ-સિગ્નલ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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