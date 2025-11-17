Healthcare: જો શરીરના આ 3 ભાગમાં દુ:ખાવો થાય તો સમજી જજો, તમારી કિડનીમાં આવી છે ખરાબી
Kidney Health: આપણા શરીરના મહત્વપૂર્ણ હિસ્સાઓમાં કિડનીનો પણ સમાવેશ થાય છે. પરંતુ કિડની ખરાબ થાય તો વ્યક્તિને કેટલાક ભાગમાં દુ:ખાવો મહેસૂસ થાય છે. આવામાં આ દુ:ખાવો સામાન્ય રીતે શરીરના કયા ભાગોમાં થતો હોય છે તે જાણવું જરૂરી છે.
કિડનીને શરીરનું ફિલ્ટર પણ કહી શકાય. કિડની માત્ર શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં જ ઉપયોગ છે એવું નથી પરંતુ તે આપણા લોહીને પણ ફિલ્ટર કરે છે. આવામાં જ્યારે કિડની નકારાત્મક રીતે પ્રભાવિત થાય છે કે તેમાં કોઈ ખરાબી આવી જાય છે તો વ્યક્તિએ ઘણા કષ્ટોનો સામનો કરવો પડે છે. અત્રે જણાવવાનું કે કિડની ખરાબ થાય કે રોગ હોય તો વ્યક્તિને કેટલાક ભાગોમાં દુ:ખાવો મહેસૂસ થાય છે. આવામાં આ માહિતી તમને હોવી જરૂરી છે.
કિડની ખરાબ થાય તો કયા ભાગોમાં દુ:ખાવો થાય?
- જ્યારે વ્યક્તિની કિડની ખરાબ થાય છે ત્યારે તેના કારણે તેને છાતીમાં દુ:ખાવો મહેસૂસ થઈ શકે છે. કિડની અને છાતીને એક બીજા સાથે સંબંધ છે. કિડની ખરાબ થાય તો હ્રદયને ઢાંકતી પર પર સોજો આવે છે જેના કારણે વ્યક્તિને છાતીમાં દુ:ખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
- જ્યારે કિડની કોઈ ખરાબીથી પ્રભાવિત થાય કે તેમાં કોઈ ખરાબી આવે તો વ્યક્તિને પીઠમાં દુ:ખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. કારણ કે કિડની લાંબા સમય સુધી પેશાબનું ઉત્પાદન કરી શકતી નથી અને વ્યક્તિને પીઠમાં દુ:ખાવો મહેસૂસ થઈ શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી પીઠમાં દુ:ખાવાનો અનુભવ કરતા હોવ તો આવામાં તરત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો પણ જરૂરી છે. આ ખરાબ કિડનીના લક્ષણમાંથી એક હોઈ શકે છે.
- જ્યારે બાળકને કિડનીની સમસ્યા થાય તો તેમને પેટના નીચલા ભાગમાં પણ દુ:ખાવો મહેસૂસ થઈ શકે છે. જો કે મૂત્ર માર્ગમાં દુખાવો થાય તો તે ઈન્ફેક્શનનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. આવામાં વ્યક્તિને તરત ડોક્ટર પાસે લઈ જવાની જરૂર હોય છે.
ખાસ નોંધ- જો તમને ઉપર જણાવેલા ભાગોમાં વધુ દુ:ખાવો મહેસૂસ થતો હોય તો આવામાં તરત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે ઘરેલુ નુસ્ખાઓ અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
