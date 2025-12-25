Prev
Storage Hacks: આદુને ફ્રીજમાં આ રીતે સ્ટોર કરશો તો 1 મહિના સુધી રહેશે ફ્રેશ, નહીં થાય ખરાબ

Kitchen Storage Hacks: આજે તમને આદુને ફ્રીજમાં કેવી રીતે સ્ટોર કરવું તે જણાવીએ. આ રીતે આદુને સાફ કરી ફ્રીજમાં રાખશો તો 1 મહિના સુધી આદુ ફ્રેશ રહેશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 25, 2025, 04:35 PM IST

Kitchen Storage Hacks: ભારતીય રસોઈમાં કેટલાક લીલા મસાલાનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આ લીલા મસાલામાં આદુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. સવારની ચા થી લઈને દાળ, શાકનો સ્વાદ વધારવા માટે આદુનો ઉપયોગ થાય છે. કેટલીક વાનગી આદુ વિના અધૂરી લાગે છે. દરેક ઘરમાં આદુનો વપરાશ થતો હોય છે પરંતુ બજારમાંથી જ્યારે તમે વધારે આદુ ખરીદીને લાવો તો તેને સ્ટોર કરીને એક મહિના સુધી સાચવવા સમસ્યા બની જાય છે. 

આદુને ફ્રીજમાં રાખો કે પછી બહાર છ થી સાત દિવસમાં તે સુકાવા લાગે છે અથવા તો સડવા લાગે છે. ઘણી વખત ફ્રિજમાં રાખેલું આદુ કઠોર બની જાય છે. આમ થવાનું સૌથી મોટું કારણ છે આદુને સ્ટોર કરવાની ખોટી રીત. મોટાભાગના લોકો એ જાણતા જ નથી કે આદુ જેવી વસ્તુને કેવી રીતે સ્ટોર કરવાની હોય છે જો તમે આદુને આ રીતે સ્ટોર કરો તો લાંબા સમય સુધી આદુ ફ્રેશ રહે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આદુ સ્ટોર કરવાની એવી રીત જેને ફોલો કરશો તો એક મહિના સુધી ફ્રિજમાં આદુ ફ્રેશ રહેશે. 

આદુની સફાઈ 

આદુને સ્ટોર કરતા પહેલા સારી રીતે સાફ કરવું જરૂરી છે. ઘણા લોકો આદુને સાફ કર્યા વિના જ ફ્રીજમાં રાખી દેતા હોય છે જેના કારણે આદુમાં રહેલી માટી અને ભેજ તેને ખરાબ કરી નાખે છે. માર્કેટમાંથી જ્યારે પણ આદુ ખરીદીને લાવો તો તેને પાણીમાં પાંચથી દસ મિનિટ પલાળી રાખો અને પછી પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. આદુને પાણીથી ધોયા પછી કપડાં પર રાખી સુકાવા દો. જ્યારે આદુ બિલકુલ સુકાઈ જાય પછી તેને સ્ટોર કરો. 

પેપર ટોવેલ 

આદુ ને સારી રીતે સુકવ્યા પછી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવું હોય તો આ સરળ રીત અપનાવી લો. કોરા કરેલા આદુને પેપર ટાવલમાં બાંધો અને પછી તેને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં રાખી દો. આદુને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં પેપર ટાવેલ વિના રાખશો તો પણ તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. આદુ સાથે પેપર ટોવેલ રાખવાથી આદુમાં સમયે સમયે ઉત્પન્ન થતો ભેજ સૂકાતો રહે છે. જ્યારે પેપર ટોવેલ ભીનું લાગે તો નવું પેપર ટોવેલ રાખી દેવું. આ રીતે રાખશો તો આદુ 20 થી 25 દિવસ સુધી ફ્રેશ રહેશે. 

આદુનું ખમણ 

જો તમે રોજ આદુનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરતા હોય તો સૌથી સારી રીત છે કે તમે આદુને સાફ કર્યા પછી ખમણી લો અથવા તો તેના ટુકડા કરીને સ્ટોર કરો આદુની છાલ કાઢીને તેના ટુકડા કરી એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી લેવાથી આદુ ફ્રેશ રહે છે. જો તમે આદુના ટુકડા પર થોડું તેલ લગાડી દો તો આદું કાળું પણ પડતું નથી. પરંતુ પછી આદુને તમે ચા કે દૂધમાં યુઝ નહીં કરી શકો. આદુને તમે ખમણીને પણ કાચની એર ટાઈટ બોટલમાં ભરી શકો છો. આ રીતે આદુ રાખવાથી બેથી ત્રણ અઠવાડિયા સુધી આદુ ખરાબ થતું નથી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Kitchen Tipsstorage HacksGingerફ્રીજમાં આદુ કેવી રીતે રાખવું

