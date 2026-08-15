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Face Scrub: સંતરાની છાલ અને દહીંનું ફેસ સ્ક્રબ લગાડવાના ફાયદા વિશે જાણો

Face Scrub: સંતરાની છાલ અને દહીંનું ફેસ સ્ક્રબ ઓઈલી સ્કિન ધરાવતા લોકો માટે સૌથી બેસ્ટ હોમમેડ સ્ક્રબ સાબિત થઈ શકે છે. આ સ્ક્રબ કેવી રીતે બનાવવું અને તેનાથી કેટલાક ફાયદા થઈ શકે જાણો વિસ્તાર પૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:43 PM IST
Face Scrub: સંતરાની છાલ અને દહીંનું ફેસ સ્ક્રબ લગાડવાના ફાયદા વિશે જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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