/Face Scrub: સંતરાની છાલ અને દહીંનું ફેસ સ્ક્રબ લગાડવાના ફાયદા વિશે જાણો

Face Scrub: યુવતીઓ પોતાની સ્કીન કેરને લઈને પર્ટિક્યુલર હોય છે. તેનું ધ્યાન રાખવા માટે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી લઈને સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરતી હોય છે. જો તમે પણ સ્કિનને લઈને પ્રોટેક્ટિવ છો અને વધારે કેમિકલ યુક્ત વસ્તુઓ ઉપયોગ કરવાનું ટાળો છો તો તમે ઘરમાં રહેલી પ્રાકૃતિક વસ્તુઓની મદદથી પણ સ્કિનનું ધ્યાન રાખી શકો છો.
આજના સમયમાં સ્કીન કેર પ્રોડક્ટરની વિશાળ રેન્જ સરળતાથી મળી રહે છે પરંતુ જૂના જમાનામાં જ્યારે આવી પ્રોડક્ટનું અસ્તિત્વ ન હતું ત્યારે મહિલાઓ પ્રાકૃતિક વસ્તુઓની મદદથી સ્કિન કેર કરતી હતી. આજે તમને આવો જ વર્ષો જૂનો એક નુસખો જણાવીએ જેની મદદથી તમે સ્કીન કેર કરી શકો છો. કોઈપણ પ્રકારની મિલાવટ વિના નેચરલ વસ્તુની મદદથી તમે સ્કીનને સુંદર બનાવી શકો છો.
દહીં અને સંતરાની છાલ
નેચરલ વસ્તુની મદદથી સ્કીનની સુંદરતા વધારવી હોય તો દહીં અને સંતરાની છાલનું સ્ક્રબ બનાવીને લગાડો. દહીમાં લેક્ટિક એસિડ હોય છે અને સંતરાની છાલમાં એવા તત્વો હોય છે જે સ્કીનને એક્સપોલિએટ કરે છે, ડેડ સ્કીન દૂર કરે છે અને વધારાનું તેલ હટાવવામાં મદદ કરે છે. દહીં અને સંતરાની છાલના કોમ્બિનેશનથી ત્વચા સાફ થાય છે રોમ છીદ્ર ખુલી જાય છે અને ત્વચાની ચમક વધે છે.
સંતરાની છાલ અને દહીંનું સ્ક્રબ
સંતરાની છાલ અને દહીંનું સ્ક્રબ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા તંત્રની છાલને તડકામાં સારી રીતે સુકવી લો. છાલ બરાબર સુકાઈ જાય પછી તેને પીસીને બારીક પાવડર બનાવી લો. આ પાવડરને એર ટાઈટ બરણીમાં તમે સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે પણ સ્ક્રબ બનાવવું હોય ત્યારે એક ચમચી સંતરાની છાલનો પાવડર લઇ તેમાં બે ચમચી ઘરનું દહીં મિક્સ કરો. મિશ્રણને સારી રીતે હલાવીને ચહેરા તેમજ ગરદન પર લગાવો. પાંચ મિનિટ માટે સ્ક્રબને ચહેરા પર લગાવી રાખો અને ત્યાર પછી બે મિનિટ મસાજ કરો. છેલ્લે ચહેરાને ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો.
આ સ્ક્રબની મદદથી ત્વચા પરની ડેડ સ્કીન ઝડપથી હટી જાય છે અને ચહેરો મુલાયમ તેમજ ચમકદાર દેખાય છે. આ સ્ક્રબનો ઉપયોગ સપ્તાહમાં બે વખત કરી શકો છો તેનાથી ઓઇલી સ્કિનથી પણ છુટકારો મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)