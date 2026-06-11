ભારતમાં 'મીની ઈંગ્લેન્ડ' તરીકે ઓળખાય છે આ અદભૂત હિલ સ્ટેશન, ગુજરાતીઓને તો ખુબ જ ગમે

ગુજરાતીઓ ફરવાના ખુબ શોખીન હોય છે. એમાં પણ ભારત પ્રવાસન સ્થળોની રીતે ખુબ સમૃદ્ધ છે. એકથી એક ચડિયાતા હિલ સ્ટેશનો, બીચ, ઐતિહાસિક સ્થળો, કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર હોય તેવા ઝરણાવાળા સ્થળોની તો વાત જ ન પૂછો. ભારતમાં એક હિલ સ્ટેશન એવું છે જે પોતાના અદભૂત કુદરતી સૌંદર્ય તરીકે તો જાણીતું છે જ પરંતુ સાથે સાથે આ જગ્યા મીની ઈંગ્લેન્ડ તરીકે પણ જાણીતી છે. અહીં આવીને તમને એવું લાગશે જાણે વિદેશમાં ખાસ કરીને ઈંગ્લેન્ડમાં તમે ફરી રહ્યા છો. ગુજરાતીઓને આ સ્થળ ખુબ ગમે છે પણ ખરું. તો ચાલો આજે જાણો આ સ્થળ વિશે.
લીટલ ઈંગ્લેન્ડ તરીકે ઓળખાય છે આ હિલ સ્ટેશન
ઉત્તર ભારતનું એક ખુબ જ જાણીતું હિલ સ્ટેશન છે શિમલા. આ હિલ સ્ટેશનનો એક રસપ્રદ ઈતિહાસ છે. હિમાલયની વાદીઓમાં વસેલું આ હિલ સ્ટેશન તમને ઈંગ્લેન્ડનો અનુભવ કરાવશે. અહીની વાસ્તુકળા અને હવામાં તમને ઈંગ્લેન્ડની ઝલક જોવા મળશે. આઝાદી પહેલા જ્યારે અંગ્રેજ હકુમત હતી ત્યારની શાનદાર ઈમારતો તમને બ્રિટિશ કાળની યાદ અપાવશે. ભીડથી દૂર એક પરફેક્ટ હોલિડે ડેસ્ટિનેશન તો છે જ પરંતુ આ જગ્યા તમને વિન્ટેજ અનુભૂતિ પણ કરાવશે.
કેવી રીતે બન્યું લીટલ ઈંગ્લેન્ડ?
શિમલા એ હિમાચલ પ્રદેશનું પાટનગર છે. આઝાદી પહેલાના સમયમાં જ્યારે ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં ખુબ ગરમી પડે ત્યારે અંગ્રેજો પહાડો પર જતા રહેતા હતા અને એમાં પણ શિમલાને તો અંગ્રેજોએ ઉનાળા સમયની ભારતની રાજધાની બનાવી લીધું હતું.
અંગ્રેજોએ અહીં પોતાના વસવાટ દરમિયાન યુરોપીયન ડિઝાઈન મુજબ આલીશાન ઘરો, ઓફિસો અને ક્લબ બનાવડાવ્યા હતા. ધીરે ધીરે સમગ્ર શિમલાનો માહોલ અને લાઈફસ્ટાઈલ વાસ્તુકળા બધુ ઈંગ્લેન્ડ જેવું થવા લાગ્યું હતું. આ સમાનતાના કારણે તેને આ મીની ઈંગ્લેન્ડ જેવી ઉપાધિ મળી. આજે પણ તમે જો શિમલામાં ફરશો તો જૂના કોલોનિયલ ચાર્મ તમને સરળતાથી જોવા મળી જશે.
શિમલામાં ફરવા લાયક સ્થળો
શિમલા ફરવા જવાના હોવ તો કેટલાક સ્થળો એવા છે જે તમારે ચોક્કસપણે ફરવા જોઈએ. એવી જ એક જગ્યા છે માલ રોડ. અહીં અનેક કેફે, રેસ્ટોરા, અને નાની નાની દુકાનો છે. જ્યાં તમે હિમાચલી ચીજોની ખરીદી કરી શકો છો. આ ઉપરાંત જાખુ હિલ છે. જે નેચર લવર્સને ખુબ ગમે છે. અહીં આવેલું જાખુ મંદિર અને ચારેબાજુ ફેલાયેલી હરિયાળી પર્યટકોને શાંતિનો અહેસાસ કરાવે છે. આ જગ્યા શહેરની ભીડથી દૂર શાંતિમાં સમય વિતાવવા માટે બેસ્ટ છે.
ધ રિઝ નામની જગ્યા અહીંની રોનક અને ઠંડી હવાને કારણે પર્યટકોને ગમે છે. અહીંથી બરફથી ઢંકાયેલા પહાડોનો શાનદાર નજારો પર્યટકોને જોવા મળે છે.
કુફરી પણ ફરવા જેવું
શિમલાથી થોડે અંતરે એક ફેમસ હિલ સ્ટેશન કુફરી આવેલું છે. આ એડવેન્ચર પસંદ લોકો માટે પરફેક્ટ જગ્યા છે. જ્યાં તમે સ્કીઈંગ, આઈસ સ્કેટિંગ, ઘોડેસવારી અને જીપ રાઈડિંગની મજા માણી શકો છો. સફરજનના બગીચા, અને સુંદર ઘાટીઓના દ્રશ્ય તેને વધુ ખાસ બનાવે છે.
જો તમે પણ શિમલા જવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોવ તો આ જગ્યાઓ પર જરૂર જજો. આ જગ્યાઓ ફરવાનો શાનદાર અનુભવ તો આપે જ છે પરંતુ સાથે સાથે તમારી ટ્રિપ પણ યાદોથી ભરી દે છે.
શિમલા જવા માટે યોગ્ય સમય
શિમલા ફરવા માટે ઉનાળો સૌથી બેસ્ટ સમય છે. આ સમય દરમિયાન ત્યાં વાતાવરણ ખુબ જ ખુશનુમા હોય છે. તાપમાનમાં પણ ઘટાડો રહે છે. આ ઉપરાંત જો તમને બરફ જોવાની મજા પડતી હોય તો શિયાળાનો સમય પણ સારો છે. જો કે એ સમયે ઠંડી ખુબ પડતી હોય છે. ચોમાસામાં ત્યાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડે છે. જો કે વરસાદમાં પહાડોની સફર કરવી થોડી મુશ્કેલ રહી શકે છે.