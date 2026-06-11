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ભારતમાં 'મીની ઈંગ્લેન્ડ' તરીકે ઓળખાય છે આ અદભૂત હિલ સ્ટેશન, ગુજરાતીઓને તો ખુબ જ ગમે

Little England Of India: ભારતમાં ફરવા માટે ખુબ સ્થળો છે. ઉત્તર ભારતમાં હિમાલયની વાદીઓમાં તો એક એકથી ચડિયાતા સ્થળો છે અને એમાંનું એક આ હિલ સ્ટેશન છે જે તેની અદભૂત સુંદરતા માટે ખુબ જ જાણીતુ છે. આ હિલ સ્ટેશનનો બીજો એક રોમાંચ એ છે કે અહીં ફરતા તમને લીટલ ઈંગ્લેન્ડ જેવી અનુભૂતિ થશે. જાણો આ સ્થળ વિશે....

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:28 PM IST
ભારતમાં 'મીની ઈંગ્લેન્ડ' તરીકે ઓળખાય છે આ અદભૂત હિલ સ્ટેશન, ગુજરાતીઓને તો ખુબ જ ગમે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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