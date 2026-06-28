/પાણી પોતાના અંદાજે નહીં શરીરના વજન પ્રમાણે પીવું જોઈએ, જાણો કેટલા વજનમાં કેટલું પાણી પીવું ?

Water Intake: પાણી પીવાની વાત આવે એટલે એક સલાહ સૌથી સામાન્ય સાંભળવા મળે અને તે છે દરેક વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછું બેથી ત્રણ લિટર પાણી પીવું જોઈએ. પરંતુ શું ખરેખર આ વાત સાચી છે ? દરેક વ્યક્તિએ બે થી ત્રણ લિટર પાણી પીવું જરૂરી છે ? અને આ સિવાયના પણ પાણી સંબંધિત પ્રશ્નો મનમાં હોય તો તેમનું સમાધાન આજે તમને જણાવીએ. સૌથી પહેલી વાત એ છે કે પાણી પોતાના અંદાજ અનુસાર પીવાનું હોતું નથી. પાણી શરીરના વજન અને શરીરને જરૂરિયાત અનુસાર પીવાનું હોય છે. શરીરનું વજન અને પાણી પીવાની માત્રાની ગણતરી કેવી રીતે કરવાની હોય ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
શરીરની પાણીની જરૂરિયાત કેટલી હોય ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વ્યક્તિ માટે કેટલું પાણી પીવું જરૂરી છે તે અમુક વસ્તુઓ પર આધાર રાખે છે. જેમકે શરીરનું વજન કેટલું છે ?વ્યક્તિની ઉંમર કેટલી છે ? ઋતુ કઈ છે ? અને વ્યક્તિની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કેટલી છે ? આ બધી જ વાત પર ધ્યાન આપ્યા પછી પાણી કેટલું પીવું તે નક્કી કરવાનું હોય છે. જો આ બધી વાતને ધ્યાનમાં રાખીને તમે યોગ્ય માત્રામાં પાણી પીશો તો શરીર હાઈડ્રેટ રહેશે અને અલગ અલગ બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ ઘટશે.
વજન પ્રમાણે કેટલું પાણી પીવાનું હોય ?
પાણી પીવામાં વજન સૌથી મુખ્ય હોય છે. દરેક વ્યક્તિ માટે બે થી ત્રણ લિટર પાણી પીવું જરૂરી નથી. પરંતુ વ્યક્તિએ પાણી પીતી વખતે પોતાના વજનને ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે. એટલે કે જો કોઈનું વજન વધારે છે અને તેની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી પણ વધારે હોય તો તેણે પાણી વધારે પીવું પડે છે. પરંતુ જો કોઈનું વજન ઓછું હોય અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી પણ ઓછી હોય તો તેના માટે બે લીટર પાણી જરૂરી નથી તે ઓછું પાણી પીવે તો પણ ચાલે.
વજન અને પાણીની ગણતરી કેવી રીતે કરવી ?
વજન અનુસાર પાણી પીવાનું હોય તો તમારા મનમાં પણ પ્રશ્ન થશે કે કેટલું વજન હોય તો કેટલું પાણી પીવું. તેની સામાન્ય ગણતરી છે શરીરના પ્રતિ કિલો વજન અનુસાર 30 થી 35 ml પાણી પીવાનું હોય છે. એટલે કે એક કિલો વજન એ 30 થી 35 ml પાણી. આ રીતે જો કોઈ વ્યક્તિનું વજન 60 કિલો છે તો તેણે 1.8 થી 2 લીટર સુધીનું પાણી પીવું જોઈએ. જો કોઈનું વજન 70 kg હોય તો તેને 2 થી 2.5 લીટર પાણી પીવું જોઈએ.
પાણી અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી
પાણી પીવામાં ફક્ત વજન જ નહીં પરંતુ ફિઝિકલ એક્ટિવિટીને પણ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. ફિઝિકલ એક્ટિવિટીને ધ્યાનમાં લેશો તો પાણીનું ગણિત બદલી જશે. એટલે કે જો કોઈનું વજન 50 કિલો છે પરંતુ તે ઓફિસમાં આખો દિવસ બેસીને કામ કરે છે અને પરસેવો પણ થતો નથી તો તે એક થી દોઢ લીટર પાણી પીવે તો પણ ચાલે. પરંતુ તેની સામે જે લોકો ઓછું વજન ધરાવતા હોય પણ જીમમાં જતા હોય અથવા તો તેમનું કામ આખો દિવસ તડકામાં ફરવાનું હોય તો તેમણે વજનને ધ્યાનમાં રાખીને નહીં પરંતુ શરીરની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વધારે પાણી પીવું જોઈએ.
દિવસ દરમિયાન પાણી કેવી રીતે પીવું ?
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર ઘણા લોકો પાણી તો પૂરતા પ્રમાણમાં પીતા હોય છે પરંતુ ખોટી રીતે પીવે છે. ઘણા લોકો એક સાથે અડધી બોટલ પાણી પી જતા હોય છે. ઘણા લોકો તડકામાંથી આવીને ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી પી લેતા હોય છે. આવું કરવાને બદલે દિવસ દરમિયાન થોડી થોડી માત્રામાં પાણી પીવું જોઈએ જેમકે
- સવારે જાગીને એકથી બે ગ્લાસ સામાન્ય અથવા તો હૂંફાળું પાણી પીવું.
-દિવસ દરમિયાન થોડું થોડું કરીને પાણી પીતા રહેવું.
-જમવાની અડધી કલાક પહેલા એક ગ્લાસ પાણી પીવું.
- જમતી વખતે પાણી પીવાનું ટાળવું.
- જમ્યા પછી પણ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ પાણી પીવું નહીં.
-એક્સરસાઇઝ કે વોક કરતા હોય તો બંને એક્ટિવિટી શરૂ કરતાં પહેલાં પાણી પીવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)