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પાણી પોતાના અંદાજે નહીં શરીરના વજન પ્રમાણે પીવું જોઈએ, જાણો કેટલા વજનમાં કેટલું પાણી પીવું ?

Water Intake: દિવસ દરમિયાન પુરતાં પ્રમાણમાં પાણી પીવું જરૂરી છે એવું તો તમે પણ જાણતા હશો પણ તમને એ નહીં ખબર હોય કે હકીકતમાં કેટલું પાણી પીવું જોઈએ ? દરેક વ્યક્તિએ તેના શરીરની એક્ટિવિટી અને વજનને ધ્યાનમાં રાખીને પાણી પીવાનું હોય છે. પાણીનું પ્રમાણ વજન પ્રમાણે કેવી રીતે ગણવાનું હોય ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:00 AM IST
પાણી પોતાના અંદાજે નહીં શરીરના વજન પ્રમાણે પીવું જોઈએ, જાણો કેટલા વજનમાં કેટલું પાણી પીવું ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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