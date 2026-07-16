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Multani Mitti: વાળમાં મુલતાની માટી લગાડવાની રીત અને ફાયદા વિશે જાણો

Multani Mitti For Hair: મુલતાની માટી વાળમાં કેવી રીતે લગાડવી જોઈએ અને કોણે લગાડી જોઈ તેની જાણકારી ન હોવાના કારણે ઘણી યુવતીઓ તેનો લાભ લઈ શકતી નથી. તો ચાલો આજે તમને મુલતાની માટીનું માસ્ક વાળમાં લગાડવાની રીત અને ફાયદા વિશે જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:10 AM IST
Multani Mitti: વાળમાં મુલતાની માટી લગાડવાની રીત અને ફાયદા વિશે જાણો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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