/Multani Mitti: વાળમાં મુલતાની માટી લગાડવાની રીત અને ફાયદા વિશે જાણો

Multani Mitti For Hair: ચોમાસામાં વાળ સંબંધિત અલગ અલગ સમસ્યાઓ વધી જાય છે. જેમકે ચોમાસા દરમિયાન સ્કેલ્પ વધારે ઓઇલી રહે છે જેના કારણે વાળ પણ ઓઈલી દેખાય છે. આ સિવાય ચોમાસામાં ડેન્ડ્રફ અને ખરતા વાળની તકલીફ પણ સામાન્ય દિવસો કરતા વધી જાય છે. આવી તકલીફોથી છુટકારો મેળવવા માટે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. પરંતુ મુલતાની માટી વાળમાં કેવી રીતે લગાડવી તેની સાચી જાણકારી દરેક પાસે હોતી નથી. આજે તમને જણાવીએ વાળમાં મુલતાની માટે કેવી રીતે લગાડવાની હોય અને તેનાથી શું ફાયદા થાય છે.
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ચહેરા પર તો મુલતાની માટી ઘણી બધી યુવતીઓ લગાડતી હોય છે પરંતુ વાળ પર મુલતાની માટે લગાડતા પહેલા થોડી અચકાય છે જેનું કારણ છે કે મુલતાની માટી કેવી રીતે લગાડવી અને લગાડ્યા પછી તેને સાફ કઈ રીતે કરવી તેની યોગ્ય જાણકારી હોતી નથી. પરંતુ જો તમે યોગ્ય જાણકારી અને યોગ્ય રીતે ફોલો કરીને વાળમાં મુલતાની માટે લગાડો છો તો આ માટી સ્કેલ્પને નેચરલી ક્લીન કરે છે અને વાળની સમસ્યાઓને દૂર કરી દે છે.
મુલતાની માટે વાળમાં લગાડવાની રીત
મુલતાની માટી વાળમાં લગાડવી હોય તો એક વાત હંમેશા યાદ રાખવી કે ફક્ત માટીને પાણીમાં મિક્સ કરીને લગાડવી નહીં તેનાથી વાળ ડ્રાય થઈ જાય છે. ઘણી યુવતીઓને આવો અનુભવ થયો પણ હશે. તેનું કારણ હોય છે કે મુલતાની માટીમાં યોગ્ય વસ્તુ મિક્સ કરવામાં ન આવી હોય. મુલતાની માટીમાં હંમેશા અન્ય વસ્તુઓ મિક્સ કરીને લગાડવી જોઈએ.
ઓઇલી વાળ માટે મુલતાની માટીનું હેર પેક
જો તમારો સ્કેલપ અને હેર ઓઇલી રહેતા હોય જેના કારણે ડેન્ડ્રફ પણ વધી ગયો હોય તો મુલતાની માટીમાં થોડો લીંબુનો રસ ગુલાબજળ અને પાણી મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવો. આહેર મસ્ત ને વાળ પર લગાવો અને ફક્ત 20 મિનિટ માટે રાખો. ત્યાર પછી સારી રીતે વાળ સાફ કરી લો.
ડ્રાય વાળ માટે મુલતાની માટીનો હેર પેક
જો તમારા વાળ ડ્રાય થઈ ગયા છે અને બેજાન દેખાય છે તો તેના માટે મુલતાની માટીમાં દહીં અને મધ ઉમેરીને હેર પેક બનાવો. આ હેર પેકને વાળના મૂળમાં સારી રીતે લગાવો અને 20 થી 25 મિનિટ રાખો. ત્યાર પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂ વડે વાળ બરાબર સાફ કરો. વાળની ડ્રાઇનેસ ઓછી થવા લાગશે.
મુલતાની માટીનો હરે પેક વાળમાં લગાડો ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે હેર પેકને વાળમાંથી બરાબર સાફ કરો. હેર પેક લગાવ્યા પછી વાળ બરાબર ધોવાશે નહીં તો માટીના કણ માથામાં રહી જશે અને તેના કારણે વાળ કડક લાગશે. મુલતાની માટી લગાડી હોય તો પછી વાળને બે વખત શેમ્પુ કરીને ધોવા જેથી માટી વાળમાંથી સારી રીતે નીકળી જાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)