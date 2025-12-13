Sabudana Khichdi: સાબુદાણા પલાળ્યા વિના આ રીતે કુકરમાં બનાવો સાબુદાણા-બટેટાની ટેસ્ટી ખીચડી, 10 મિનિટમાં થઈ જશે રેડી
Instant Sabudana Khichdi: સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવી હોય અને સાબુદાણા પલાળવાનું ભુલી જવાય તો ટેન્શન ન લેવું. તમે કુકરમાં પલાળ્યા વિનાના સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી શકો છો. આજે તમને કુકરમાં ફરાળી ખીચડી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ માપથી પાણી અને સાબુદાણા લઈ ખીચડી બનાવશો તો કુકરમાં પણ ટેસ્ટી ખીચડી બનશે.
Instant Sabudana Khichdi: સાબુદાણાની ખીચડી ફરાળમાં સૌથી વધુ ખવાતી વાનગી છે. ઘણા ઘરમાં તો ફરાળ વિના પણ સાબુદાણાની ખીચડી બને છે કારણ કે આ ખીચડી નાના-મોટા સૌ કોઈને ભાવે છે. સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી હોય તો સાબુદાણાને થોડા કલાક પાણીમાં પલાળીને રાખવા પડે છે. ત્યાર પછી જ તેમાંથી ખીચડી બની શકે છે. પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય કે દોડધામના કારણે સાબુદાણા પલાળવાનું જ ભૂલી જવાય. આવું થાય ત્યારે મોટાભાગે લોકો ખીચડી બનાવવાનો પ્રોગ્રામ જ કેન્સલ કરી નાખે છે. કારણકે તમને ખબર નથી હોતી કે સાબુદાણા પલાળ્યા વિના પણ સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી શકાય છે.
જો તમને પણ ખબર ન હોય તો જણાવી દઈએ કે સાબુદાણા પલાળવાનું ભૂલી ગયા હોય તો પણ તમે સાબુદાણાની ખીચડી દસ મિનિટમાં રેડી કરી શકો છો. તેના માટે સાબુદાણાની ખીચડી તમારે કૂકરમાં બનાવવી પડશે. કુકરમાં બનેલી ખીચડી પણ એકદમ ટેસ્ટી અને છુટ્ટી બની શકે છે. જો તમે સાબુદાણા અને પાણીનું માપ બરાબર લેશો તો કુકરમાં પણ ટેસ્ટી ફરાળી ખીચડી બની જશે અને તેના માટે સાબુદાણા પલાળવાની પણ જરૂર નથી.
સૌથી પહેલા દોઢ કપ સાબુદાણા લેવા અને તેને બે પાણીથી સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લેવા. હવે એક સ્ટીલના ઢાંકણ વાળા ડબ્બામાં અથવા તો ટિફિનના ઢાંકણ વાળા ડબ્બામાં દેશી ઘી લગાડી અને ડબ્બાને ગ્રીસ કરી દો. ત્યાર પછી તેમાં બધા જ સાબુદાણા રાખી દો. ટિફિન ના ડબ્બામાં ભરેલા સાબુદાણામાં અડધી ચમચી ખાંડ અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી દો. હવે તમે દોઢ કપ સાબુદાણા લીધા છે તો ટિફિનમાં 3.5 ચમચી પાણી ઉમેરો. અને ટિફિનના ઢાંકણને બંધ કરી દો.
હવે કુકરમાં જરૂર અનુસાર પાણી ભરી તેમાં સાબુદાણા ભરેલો ડબ્બો અને બટેટા રાખીને બાફી લો. ટિફિનનું ઢાંકણ સારી રીતે બંધ કરવું જેથી કુકરમાં ઢાંકણ ખુલી ન જાય. જો તમે અહીં જણાવેલા માપ અનુસાર પાણી અને સાબુદાણા લીધા હોય તો કુકરમાં ચાર સીટી વગાડો અને પછી ગેસ બંધ કરી દો.કુકર ઠંડુ થઈ જાય પછી સાબુદાણા અને બટેટાને કાઢી લો. સાબુદાણાને એક પ્લેટમાં કાઢશો એટલે તમે જોશો કે દાણા બરાબર બફાઈ ગયા છે અને એકદમ છુટા થઈ ગયા છે. બાફેલા બટાકા ને પણ સમારી લો.
હવે એક પેનમાં તેલ અથવા ઘી મુકો અને તેમાં સિંગદાણા શેકી લો. સિંગદાણા શેકાઈ જાય પછી તેને ઠંડા કરી તેને કરકરા વાટી લો. બાકી બચેલા તેલમાં જીરું, લીમડાના પાન, લીલા મરચાં-આદુની પેસ્ટનો વઘાર કરો. વઘાર તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં સાબુદાણા અને બટેટા એડ કરી દો. સાથે જ તેમાં સિંગદાણાનો ભુક્કો, લાલ મરચું પાવડર અને ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દો. ખીચડીને 5 મિનિટ બરાબર ગરમ કરો અને ઉપરથી લીંબુ ઉમેરી સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
