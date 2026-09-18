/Green Chili: હવે લીલા મરચાં નહીં થાય ખરાબ, 30 દિવસ સુધી મરચાંને ફ્રેશ રાખશે આ ઉપાય

Green Chili Storage Hack: લીલા મરચાંનો ઉપયોગ રોજ રસોઈમાં થાય છે. લીલા મરચાં વિના રસોઈમાં ટેસ્ટ આવતો નથી. પરંતુ લીલા મરચાંને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા મુશ્કેલ લાગે છે. જો મરચાંને નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર રાખવામાં આવે તો તે સુકાઈ જાય છે અને ફ્રિજમાં બરાબર રીતે સ્ટોર કર્યા વિના રાખવામાં આવે તો મરચાં ઝડપથી સડી જાય છે.
મરચાં ફ્રિજમાં રાખ્યા હોય તેના થોડા જ દિવસમાં ઉપરના ભાગથી ગળવા લાગે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે મરચાંને બરાબર રીતે રાખવામાં ન આવ્યા હોય. મરચાંને તમે યોગ્ય રીતે સ્ટોર કરીને રાખો તો એક મહિના સુધી લીલા મરચાં ઉપયોગ કરવા લાયક રહી શકે છે. આજે તમને લીલા મરચાં સ્ટોર કરવાની એવી રીત જણાવીએ જેની મદદથી તમે 30 દિવસ સુધી લીલા મરચાંને ફ્રેશ રાખી શકશો.
લીલા મરચાં મહિના સુધી ફ્રેશ રહે તે માટે તેને સ્ટોર કરતાં પહેલાં કેટલીક સરળ ટિપ્સ ફોલો કરો. અહીં દર્શાવેલી ટિપ્સ ફોલો કરીને લીલા મરચાં સ્ટોર કરશો તો 1 મહિના સુધી મરચાં એકદમ ફ્રેશ રહેશે. તો ફટાફટ જાણી લો લીલા મરચાં સ્ટોર કરવાની રીત.
લીલા મરચાં સ્ટોર કરવાની રીત
1. સૌથી પહેલા માર્કેટમાંથી સારા અને ફ્રેશ લીલા મરચાં ખરીદવા. મરચાંને સ્ટોર કરતા પહેલા પાણીથી બરાબર સાફ કરો અને પછી એક નેપકીન પર ફેલાવીને રાખી દો જેથી તેમાં રહેલું પાણી બરાબર રીતે નીકળી જાય. મરચાં સાફ કરવાનું સ્ટેપ જરૂરી છે. જો મરચાં બરાબર સાફ નહીં હોય તો તેમાં રહેલી ગંદકીના કારણે ઝડપથી સડી જશે.
2. મરચાં પાણીથી ધોયા પછી કોરા કરી લેવા અને ત્યારબાદ તેની ઉપરની જે દાંડલી હોય તેને કાઢી નાખો. દાંડલીના કારણે જ મરચાં સડી જતા હોય છે. મરચાંનો ઉપરનો ભાગ સુકાઈ અને સડવા લાગે છે જેના કારણે મરચાં પણ ઉપરના ભાગથી ખરાબ થવા લાગે છે. ફ્રીજમાં મુકતા પહેલા મરચાં નો ઉપરનો ભાગ કાઢી નાખવો.
3. ત્યારબાદ લીલા મરચાંને પેક કરવા માટે એર ટાઈટ ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવો. જો ડબ્બો કાચનો હોય તો વધારે સારું. તમે પ્લાસ્ટિકનું બોક્સ પણ લઈ શકો છો. મરચાં જે ડબ્બામાં ભરવાના હોય તેમાં સૌથી પહેલા ટીસુ પેપર અથવા બટર પેપર રાખો. તેના પર મરચાં રાખી દો. મરચાંની ઉપર ફરીથી ટીસ્યૂ પેપર રાખો અને ત્યાર પછી ફરીથી એક લેયર મરચાંની કરો. મરચાંની ઉપરથી ટીસ્યૂ પેપર વડે ઢાંકો અને પછી ડબ્બો બંધ કરીને ફ્રિજમાં સ્ટોર કરો. મરચાંને બેથી ત્રણ લેયરમાં રાખો અને તેની વચ્ચે ટિશ્યૂ પેપર રાખો જેથી મરચા ખરાબ ન થાય.
4. મરચાં વચ્ચે રાખેલા ટીસ્યૂ પેપર ભીના થઈ જાય ત્યારે તેને બદલી લેવા. આ રીતે મરચાં ફ્રિજમાં સ્ટોર કરશો તો એક મહિના સુધી મરચાં યુઝ કરવા લાયક રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)