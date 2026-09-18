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Green Chili: હવે લીલા મરચાં નહીં થાય ખરાબ, 30 દિવસ સુધી મરચાંને ફ્રેશ રાખશે આ ઉપાય

Green Chili Storage Hack: લીલા મરચાંને 1 મહિના સુધી ફ્રેશ રાખવા શક્ય છે. તેના માટે મરચાંને ફ્રીજમાં આ રીત ફોલો કરી સ્ટોર કરજો. મરચાં સ્ટોર કરવાની આ રીત લીલા મરચાંની સેલ્ફ લાઈફ વધારી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:04 AM IST
Green Chili: હવે લીલા મરચાં નહીં થાય ખરાબ, 30 દિવસ સુધી મરચાંને ફ્રેશ રાખશે આ ઉપાય
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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