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જાણો ચોમાસામાં કેવું હોવું જોઈએ સ્કિન કેર રુટીન, ભેજ અને વરસાદમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો

Monsoon Skin Care Routine: ચોમાસામાં હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધી જાય છે, સાથે જ સ્કિન ઈન્ફેકશનનું જોખમ પણ વધે છે. આ સમયે જો સ્કિન કેર રુટીન પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો સ્કિન ઓઈલી રહે છે, ખીલ થાય છે અને ડલ દેખાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:21 PM IST
જાણો ચોમાસામાં કેવું હોવું જોઈએ સ્કિન કેર રુટીન, ભેજ અને વરસાદમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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જાણો ચોમાસામાં કેવું હોવું જોઈએ સ્કિન કેર રુટીન, ભેજ અને વરસાદમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો
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