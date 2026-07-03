/જાણો ચોમાસામાં કેવું હોવું જોઈએ સ્કિન કેર રુટીન, ભેજ અને વરસાદમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો

Monsoon Skin Care Routine: ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને સાથે જ વાતાવરણમાં ભેજ વધી ગયો છે. આ સમયે સ્કિન કેર રૂટીન બદલવું જરૂરી છે. તાપમાનમાં થયેલા ફેરફાર, હવામાં વધેલા ભેજ અને વરસાદના કારણે સ્કીન ઇન્ફેક્શન થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. આવા સમયે સ્કીનનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું અને સ્કીન કેર કેવી રીતે કરવી તે જાણી લો.
ચોમાસામાં સ્કિન કેર રૂટીન બદલવું શા માટે જરૂરી?
ચોમાસા દરમિયાન સ્કિન કેર રૂટીનમાં ફેરફાર કરવા જરૂરી થઈ જાય છે કારણ કે હવામાં રહેલા ભેજ ત્વચાના રોમ છિદ્રોને ખોલી નાખે છે. આ રોમ છિદ્રો ખુલી જવાના કારણે સ્કીન વધારે ઓઇલી રહે છે અને તેની અંદર ગંદકી જવાનું જોખમ પણ વધે છે. આ સ્થિતિમાં યોગ્ય સ્કિન કેર કરવામાં ન આવે તો સ્કીનને નુકસાન થઈ શકે છે. સ્કીન કેર કરવા માટે સૌથી પહેલા તો ચોમાસામાં ઓઇલ ફ્રી સ્કિન કેર પ્રોડક્ટનો જ ઉપયોગ કરવો. કારણ કે ચોમાસાનો ભેજ સ્કિનમાં ઓઇલ વધારે છે.
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ચોમાસાનું 5 સ્ટેપ સ્કિન કેર રૂટિન
ચોમાસા દરમિયાન ચહેરાને દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત પાણીથી સાફ કરવાનું રાખો. જેમાં સવારના સમયે જેલ બેઝ ફેસવોશ નો ઉપયોગ કરીને સ્કિન સાફ કરવી. રાત્રે સુતા પહેલા પણ ચહેરો સાફ કરીને સૂવાનું રાખો જેથી સ્કિન પરથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ અને ગંદકી સાફ થઈ જાય.
ટોનિંગ
ફેસ ધોયા પછી આલ્કોહોલ ફ્રી ટોનર અથવા તો ગુલાબ જળ ચહેરા પર લગાવો. ટોનર લગાડવાથી ઓપન પોર્સ ટાઈપ થઈ જાય છે અને સ્કીન પર વધારે ઓઇલ બહાર આવતું નથી.
મોઈશ્ચુરાઇઝર
ચોમાસા દરમિયાન સ્કિન ઓઇલી જ હોય છે તેથી ઘણી યુવતીઓ મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડવાનું ટાળે છે પરંતુ મોઈશ્ચરાઈઝર લગાડવું જરૂરી હોય છે. ચોમાસા માટે ઓઇલ ફ્રી કે જેલ બેઝ મોશ્ચુરાઈઝર નો ઉપયોગ કરો.
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સનસ્ક્રીન લગાડવાનું ન ભૂલો
વરસાદી વાતાવરણમાં તડકો હોતો નથી તેથી યુવતીઓન સ્ક્રીન લગાડવાનું છોડી દે છે પરંતુ ચોમાસામાં પણ યુવીરેસ ત્વચાને નુકસાન કરી શકે છે તેથી ઘરેથી નીકળતા નહી 20 મિનિટ પહેલા ચહેરા પર સનસ્ક્રીન લગાડો.
વિકલી સ્કિન કેર
ઉપરના ચાર સ્ટેપ રોજ ફોલો કરવા અને અઠવાડિયામાં એક વખત વિકલી સ્કીન કેર કરો. તેના માટે મુલતાની માટી અથવા તો ચારકોલનું ફેસપેક ચહેરા પર લગાડો. અઠવાડિયામાં એક વખત ફેસપેક લગાડવાથી ત્વચા અંદરથી ક્લીન થઈ જાય છે.
ચોમાસા દરમિયાન આ સ્કિન કેર રૂટીન ફોલો કરવાની સાથે જ ખાવા પીવામાં પણ થોડા ફેરફાર કરો તેનાથી પણ ત્વચાને ફાયદો થશે. જેમકે ઓઇલી અને મસાલેદાર વસ્તુઓ ખાવાનું છોડો. દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)