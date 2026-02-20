Weight Loss અને Fat Loss વચ્ચે હાથી-ઘોડાનું અંતર, આ રીતે જાણો તમારા શરીરની શેની જરૂર છે ?
Weight Loss v/s Fat Loss: તમારે જવું હોય સુરત અને તમે અમદાવાદની બસમાં બેસો તો સુરત ન જ પહોંચો.. તે જ રીતે તમારા શરીરને ફેટ ઓછું કરવાની જરૂર હોય અને તમે વજન ઓછું કરવાના ઉપાયો કરો તો શરીરના આકારમાં ફરક ન જોવા મળે. કારણ કે વજન ઓછું કરવું અને ફેટ ઓછું કરવું બંને વચ્ચે હાથી-ઘોડાનું અંતર છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ બંને વચ્ચેના તફાવત વિશે અને તેની પ્રક્રિયા વિશે.
- બેઠાળુ જીવનશૈલી, સ્ટ્રેસ, ખરાબ આહારના કારણે લોકોના શરીરમાં ફેટ વધવા લાગે છે.
- એ સમજવું જરૂરી છે કે શરીરને ફેટ લોસની જરૂર છે કે વેટ લોસ કરવાની ?
- શરીરને ફેટ ઓછું કરવાની જરૂર હોય અને તમે વજન ઓછું કરવાના ઉપાયો કરો તો ફરક ન જોવા મળે.
Weight Loss v/s Fat Loss: સ્ત્રી હોય કે પુરુષ ડિજિટલ યુગમાં દરેકની લાઈફસ્ટાઈલ બદલી ગઈ છે. બેઠાળુ જીવનશૈલી, સ્ટ્રેસ, ખરાબ આહારના કારણે લોકોના શરીરમાં ફેટ વધવા લાગે છે. શરીરમાં વધ્યું હોય ફેટ અને લોકો તેને વજન માની વજન ઓછું કરવાના ઉપાયો શોધી તેને અમલમાં મુકવા લાગે જેના કારણે શરીરને ફાયદો થવાને બદલે નુકસાન થાય અને લોકોને એવું લાગે કે તેમણે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા પણ વજન ઓછું થયું નહીં. ખરેખર તો તેમણે વજન ઓછું કરવાના નુસખા અપનાવ્યા હોય અને શરીરને જરૂર હોય ફેટ ઓછું કરવાની. તો પછી ફરક કઈ રીતે જોવા મળે ? એટલા માટે સૌથી પહેલા તો એ સમજવું જરૂરી છે કે શરીરને ફેટ લોસની જરૂર છે કે વેટ લોસ કરવાની ? તો ચાલો તમને જણાવીએ શરીરનું વજન અને ફેટ બંને વચ્ચે શું તફાવત હોય અને કઈ રીતે તે ઘટે.
ફેટ લોસ એટલે શું ?
મોટાભાગના લોકોના શરીરનો આકાર ફેટના કારણે વધેલો દેખાય છે. જ્યારે જીવનશૈલી અને આહારના કારણે શરીરમાં વધુ ફેટ બનવા લાગે ત્યારે તે શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગો પર જામવા લાગે છે. શરીરમાં જ્યારે વધારે પ્રમાણમાં ફેટયુક્ત વસ્તુઓ જાય અને સામે શારીરિક શ્રમનો અભાવ હોય ત્યારે શરીર ફેટ સ્ટોર કરવા લાગે છે. જેના કારણે શરીરના અલગ અલગ અંગો પર ચરબી વધવા લાગે છે. જ્યારે શરીરમાં ફેટ વધે ત્યારે પેટ, સાથળ, કુલ્હા, કમર સહિતના અંગો પર ચરબી સૌથી પહેલા લટકવા લાગે છે. શરીરમાં કેટલું ફેટ છે અને કેટલું ફેટ ઘટાડવાની જરૂર છે તે જાણવા માટે તમે રિપોર્ટ કરાવી શકો છો. ત્યારબાદ ફેટ લોસ કરવાના પ્રયત્ન શરુ કરવા.
ઝડપથી ફેટ લોસ કરવા શું કરવું ?
જ્યારે તમે જાણી લો કે તમારા શરીરમાં કેટલું ફેટ વધારે છે ત્યારે તેને ઓછું કરવાના પ્રયત્ન શરુ કરો. શરીરનું ફેટ ઓછું કરવા માટે શરીરને જ કામ કરવું પડે છે. અને તેના માટે દિનચર્યામાં અને આહારના સમયમાં એવા ફેરફાર કરો કે શરીર જાતે જ ફેટ લોસ પ્રોસેસ શરુ કરી દે. ફેટ લોસ કરવા માટે તમે નીચે દર્શાવેલી ટીપ્સ ફોલો કરી શકો છો.
1. ફેટ ઓછું કરી ટોંડ બોડી મેળવવા માટે ગ્લૂટન ફ્રી ડાયટ અપનાવો.
2. દિવસ દરમિયાન લો કેલેરીવાળી વસ્તુઓનું સેવન કરો.
3. નિષ્ણાંતની દેખદેખ અથવા સલાહ લઈ હાર્ડ વર્કઆઉટ શરુ કરો.
વજન ઓછું કરવું એટલે શું ?
વજન ઓછું કરવું એટલે તેમાં મસલ્સ, ફેટ અને પાણી બધું જ ઓછું કરવાનું હોય છે. શરીરનું વજન શરીરની લંબાઈ અનુસાર હોવું જોઈએ. તેના માટે પણ તમે બીએમઆઈ રિપોર્ટ કરાવી શકો છો. જો તમારી લંબાઈ પ્રમાણે તમારું વજન હોવું જોઈએ તેના કરતાં વધારે હોય તો તમારે વજન ઓછું કરવાની જરૂર પડે છે. મોટાભાગે લોકોનું વજન ફેટના કારણે વધારે આવતું હોય છે. આ રિપોર્ટ દ્વારા તમને એ વાતનો ખ્યાલ પણ આવી જાય છે કે તમારું આદર્શ વજન કેટલું હોવું જોઈએ અને કેટલું ફેટ બર્ન કરવાનું છે.
ફેટ લોસ સારું કે વેટ લોસ ?
જો શરીરનું વજન ફેટના કારણે વધારે આવે છે તો હંમેશા ફેટ લોસ કરવા પર ફોકસ કરો. વજન ઓછું કરવું હેલ્ધી વિકલ્પ નથી. વજન ઓછું કરવાના ચક્કરમાં મસલ્સને નુકસાન થઈ શકે છે. તેનાથી સારું છે કે તમે ફેટ ઓછું કરવા પર ફોકસ કરો. ફેટ લોસમાં મસલ્સને સ્ટ્રોંગ બનાવી એક્સ્ટ્રા ફેટને બાળવાનું હોય છે. જો તમે હેલ્થી રીતે ફેટ ઓછું કરવા માંગો છો તો આ 3 વાત પર ફોક્સ કરો.
ફેટ લોસ માટે 3 ઈઝી ટીપ્સ
પ્રોટીન વધારે લેવું
જો શરીરનું ફેટ ઝડપથી ઓછું કરવું છે અને મસલ્સને મજબૂત કરવા હોય તો પ્રોટીન વધારે લેવાનું શરુ કરો. સવારના નાસ્તાથી લઈ રાતના ડિનર સુધીના મીલમાં પ્રોટીન રીચ ફુડ એડ કરો. પ્રોટીન એવું પોષકતત્વ છે જે મસલ્સના ગ્રોથમાં મદદ કરે છે.
એક્સરસાઈઝ કરો
સ્નાયૂને નુકસાન ન થાય અને સ્નાયૂ નબળા ન પડે પણ ફેટ ઓછું થાય તે માટે કસરત કરવી જરૂરી છે. તેથી ઓછી કેલેરીવાળી વસ્તુઓ ખાવી, અને સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછામાં ઓછું 3 વખત કાર્ડિયો અને વેટ ટ્રેનિંગ કરો. તેનાથી ફેટ ઝડપથી ઓછું થાય છે.
પૌષ્ટિક આહાર
ફેટ લોસ કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન ભુખ્યા રહેવાની જરૂર નથી. તમે શું ખાવ છો તેને લઈ સભાન થવાનું હોય છે. દિવસ દરમિયાન ફેટ અને કેલેરીવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો. નાસ્તાથી લઈ ડિનર સુધીના મીલનો સમય નક્કી રાખો. આહારમાં ફળ, શાકભાજી, સલાડ, આખા અનાજ, પ્રોટીનયુક્ત વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આ સિવાય મીઠાઈ, તળેલી વસ્તુઓ, કોલ્ડડ્રિંક્સનું સેવન ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
