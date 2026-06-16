Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /મૃત્યુ પછી શરીરના નાક અને કાન રુથી બંધ કરવાનું સાચું કારણ ખબર નથી ? તો આજે જાણી લો સાચું કારણ

મૃત્યુ પછી શરીરના નાક અને કાન રુથી બંધ કરવાનું સાચું કારણ ખબર નથી ? તો આજે જાણી લો સાચું કારણ

Last Rites Rituals: તમે પણ નોટિસ કર્યું હશે કે જ્યારે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય ત્યારે તેના કાન અન નાકમાં રુ રાખી પેક કરી દેવામાં આવે છે. આ રિવાજ દરેક જગ્યાએ હોય છે. ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે આ કામ શા માટે કરવામાં આવે છે? તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ રિવાજ પાછળનું સાચું કારણ શું હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:09 PM IST
મૃત્યુ પછી શરીરના નાક અને કાન રુથી બંધ કરવાનું સાચું કારણ ખબર નથી ? તો આજે જાણી લો સાચું કારણ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મૃત્યુ પછી નાક અને કાન રુથી બંધ કરવાનું સાચું કારણ ખબર નથી? તો આજે જાણો સાચું કારણ
GK2 min ago
2
Smriti Mandhana4 min ago
3
kalatmak yog17 min ago
4
Babubhai Jebaliya36 min ago
5
gujarat59 min ago