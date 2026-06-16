/મૃત્યુ પછી શરીરના નાક અને કાન રુથી બંધ કરવાનું સાચું કારણ ખબર નથી ? તો આજે જાણી લો સાચું કારણ

Last Rites Rituals: મૃત્યુ પછી અંતિમ સંસ્કાર કરતાં પહેલા અલગ અલગ રીત રિવાજોનું પાલન કરવામાં આવે છે. આ રીત રિવાજો અલગ અલગ હોય છે. પરંતુ એક રિવાજ છે જે દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. આ રીવાજ છે કે પાર્થિવ શરીરના નાક અને કાનમાં રુ રાખી તેને પેક કરી દેવામાં આવે છે. આવું દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. પરંતુ અનેક લોકોને તેની પાછળના કારણ વિશે જાણકારી હોતી નથી. તો ચાલો આજે તમને આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી આપીએ.
નાક અને કાનમાં રુ રાખવાના 3 કારણો
મૃત્યુ પછી અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ થતી હોય ત્યારે પાર્થિવ શરીરના પગના અંગૂઠા બાંધી દેવામાં આવે છે અને સાથે જ તેના નાક અને કાનમાં રુ ભરી પેક કરી દેવામાં આવે છે. આવું કરવા પાછળ વૈજ્ઞાનિક અને વ્યાવહારિક કારણ જવાબદાર છે. જ્યારે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તેના થોડા જ કલાકોમાં શરીરની અંદર ફેરફાર થવા લાગે છે. મૃત્યુ પછી પાચન તંત્રમાં જે વસ્તુઓ બચેલી હોય તેમાંથી મિથેન, હાઈડ્રોજન સલ્ફાઈડ જેવા ગેસ બને છે અને આ ગેસ બહાર ન નીકળે એટલા માટે નાક અને કાનને બંધ કરી દેવામાં આવે છે.
અન્ય એક કારણ એવું પણ છે જ્યારે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય છે તો તેનું શરીર હવાના કારણે ફુલવા લાગે છે. તેથી પાર્થિવ દેહના નાક અને કાનને બંધ કરી દેવામાં આવે છે જેથી હવા શરીરની અંદર ન જાય અને શરીર ફુલે નહીં. આ કારણે ઘણીવાર મોંમાં પણ રુ ભરી દેવામાં આવતું હોય છે.
મૃત્યુ પછી શરીરની અંદરના તરલ પદાર્થ અને દુર્ગંધ મારતું પ્રવાહી નાક અને કાનમાંથી બહાર આવી શકે છે. આ પ્રવાહી બેક્ટેરિયા અને ગંધ ફેલાવી શકે છે. જો કાન અને નાક બંધ હોય તો પ્રવાહી બહાર આવતું નથી. એટલા માટે મૃત્યુ પછી શરીરના નાક, કાન અને મોંને રુ વડે બંધ કરવામાં આવે છે જેથી તરલ પદાર્થ અને ગેસ શરીરમાંથી બહાર ન આવે.
ધાર્મિક કારણ
આ રિવાજ માટેનું ધાર્મિક કારણ પણ છે. ગરુડ પુરાણ અને અન્ય ગ્રંથોમાં જણાવ્યા અનુસાર અંતિમ સંસ્કાર પહેલા પાર્થિવ શરીરના અલગ અલગ દ્વારને બંધ કરવામાં આવે છે. આ નિયમના ભાગરુપે નાક, કાન અને મોં બંધ કરવાના હોય છે. પહેલાના સમયમાં સોનાના કણ મુકવામાં આવતા હતા. હવે તુલસીના પાન કે રુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)