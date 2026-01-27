કમરની સાઇઝથી મળી શકે છે બીમારીની જાણકારી, જાણો મહિલા અને પુરૂષની કમરની સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ?
Healthy Waist For Men Women: પાતળી કમર ન માત્ર દેખાવમાં સારી લાગે છે પરંતુ શરીરને ફિટ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. કમરની સાથે ઘણી બીમારીઓની જાણકારી મળી શકે છે. જાણી લો પુરૂષ અને મહિલાઓની કમરની સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ?
આજના સમયમાં મેદસ્વિતા જે રીતે વધી રહી છે, બીમારીઓ પણ એટલી ઝડપથી વધી રહી છે. મેદસ્વિતા ન માત્ર દેખાવમાં ખરાબ લાગે છે પરંતુ તે હાર્ટ એટેક, ડાયાબિટીસ અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેવી બીમારીઓના ખતરાને અનેક ગણો વધારે છે. મેડિકલ સાયન્સ અને હેલ્થ એક્સપર્ટ માને છે કે શરીરનો અસલી ખતરો વજન નહીં, પરંતુ કમરની વધતી સાઇઝ છે. ખાસ કરી મોટી કમરનો સીધો સંબંધ લિવર સાથે જોડાયેલો છે. કમરની સાઇઝ ડાયાબિટીસ, હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અને ઘણી ગંભીર બીમારીઓ તરફ ઇશારો કરે છે.
મોટી કમર બીમારીઓનું ઘર
લિવર સ્પેશિયાલિસ્ટ અને દેશના જાણીતા ડોક્ટર સરીન જણાવે છે કે કમરની સાઇઝ તમારા સ્વાસ્થ્યના ઘણા રાઝ ખોલી શકે છે. ખાસ કરી મહિલાઓએ પોતાના વેસ્ટ અને હિપ સાઇઝ એકવાર જરૂર ચેક કરવી જોઈએ. તે માટે તમારી કમર અને હિપનો ગુણોત્તર 0.7 હોવો જોઈએ, એટલે કે 28 ઇંચની વેસ્ટ અને હિપ સાઇઝ 40 સુધી હોઈ શકે છે. પરંતુ 40 ઇંચની વેસ્ટ અને 40 ઇંચની હિપ ન હોઈ શકે. જો તેમ હોય તો સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક છે. આ ફેટ માત્ર તમારી કમર જ નહીં પરંતુ અંદરના અંગો પર વધી ગયા છે.
કમરની સાઇઝ વધવાથી આ બીમારીઓનો રહે છે ખતરો
શરીર પર જમા ફેટ ધીમે-ધીમે હાર્ટ, લિવર, કિડની, મગજ અને બ્લડ વેસલ્સને નુકસાન પહોંચાડે છે. ખતરનાક સ્થિતિ તે છે કે ઘમીવાર કોઈ લક્ષણ વગર અંદર ફેટ વધે છે. સુગરના આશરે 70થી 80 ટકા દર્દીઓમાં કોઈને કોઈ હાર્ટનો રોગ જોવા મળે છે. જો આ લોકોની કમરની સાઇઝ પણ વધારે છે તો ખતરો અનેક ગણો વધી જાય છે.
કમરની સાઇઝ કેટવી હોવી જોઈએ? (What Should the Waist Size)
પુરૂષોમાં કમરની સાઇઝ 90 સેન્ટીમીટર એટલે કે 35 ઇંચથી વધુ ન હોવી જોઈએ. તો મહિલાઓમાં કમરની સાઇઝ 85 સેન્ટીમીટર એટલે કે 33 ઇંચથી વધુ ન હોવી જોઈએ. જો તમારી કમર તેનાથી વધુ છે તો ભલે વજન વધારે ન લાગે, પરંતુ અંદર ઘણી બીમારીઓનો ખતરો હોઈ શકે છે. આવા લોકોએ તત્કાલ ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
