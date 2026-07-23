/Waterlogging: ઘરની અંદર આવવા લાગે પાણી તો શું કરવું અને શું નહીં જાણો, ઘરને નુકસાનથી બચાવવા આ રીત અપનાવો

What To Do in Home Waterlogging: ભારે વરસાદના કારણે ઘણા લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં દર વર્ષે ચોમાસામાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા હોય છે. વરસાદી પાણીના કારણે ઘરના ફર્નીચર, અનાજ, ઘરની દિવાલો અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સામાનને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. વરસાદી પાણી ઘરમાં ઘુસી જવાનું ટેન્શન થતું હોય તો આ ટીપ્સ તમને મદદરુપ થશે. આ સ્થિતિમાં શું કરવું અને શું નહીં ચાલો તમને જણાવીએ.
જો તમારું ઘર એવા વિસ્તારમાં હોય જ્યાં ચોમાસામાં ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાતા હોય તો ઘરમાં વરસાદી પાણી ન આવે તે માટે શું કરવું, પાણી ઘુસી જાય તો શું કરવું, પાણી અંગેની ફરિયાદ કોને કરી શકો બધું જ આજે તમને જણાવીએ.
ઘરમાં પાણી ન ઘુસે તે માટેની તૈયારી
- ઘરના મુખ્ય ગેટ પાસે રેતી કે માટીની ગુણી ભરીને રાખો. જે પાણીના ફ્લોને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
- ભારે વરસાદની સ્થિતિમાં દરવાજાની તિરાડોને કોથળા કે જાડા કપડાથી સીલ કરી દો.
- પાણી ઘરમાંથી નીકળી શકે તે માટે પાણીના નિકાલ માટેની નાલીઓને સાફ રાખો.
- બારી કે ઘરની કોઈ જગ્યાએ તિરાડમાંથી પાણી અંદર આવતું હોય તો સિલિકોન ટેપ કે વોટરપ્રુફ ફીલરની મદદથી તેને બ્લોક કરો.
- અગાસી કે બાલકનીમાં પડેલો કચરો હટાવો જેથી પાણી બ્લોક ન થાય.
પાણી ઘરમાં ઘુસવા લાગે તો શું કરવું ?
- ભારે વરસાદના કારણે ઘરમાં પાણી ઘુસી જાય તો સૌથી પહેલા લાઈટની મેન સ્વીચ બંધ કરી દેવી જેથી શોટ સર્કીટ ન થાય.
- રસોડાનો જરૂરી સામન ઊંચાઈ પર શિફ્ટ કરી દો.
- બાળકોના પુસ્તકો, ઈલેક્સ્ટ્રોનિક્સ આઈટમ, અને અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ સુરક્ષિત સ્થાન પર ખસેડો.
- જો ઘરમાં ઘુંટણ સુધી પાણી ભરાઈ જાય તો ઘર ખાલી કરી દો
- બાલટી અને પંપની મદદથી પાણીને ઘરની બહાર કાઢવાનું શરુ કરો.
વિસ્તારમાં પાણી ભરાયાની ફરિયાદ કોને કરવાની હોય ?
જો ભારે વરસાદના કારણે તમારા ઘરની આસપાસ પાણી એકઠું થવા લાગ્યું હોય તો તમે તેની ફરિયાદ વોર્ડના ચુંટાયેલા પ્રતિનિધિને કરી શકો છો. જો તેમને ફરિયાદ કર્યા પછી સમસ્યાનું સમાધાન ન થાય તો તમે મહાનગર પાલિકાના મેયરને ફરિયાદ કરી શકો છો. પાણી સંબંધિત ફરિયાદ તમે રુબરુ મળીને અને લેખિતમાં પણ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)