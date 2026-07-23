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Waterlogging: ઘરની અંદર આવવા લાગે પાણી તો શું કરવું અને શું નહીં જાણો, ઘરને નુકસાનથી બચાવવા આ રીત અપનાવો

What To Do in Home Waterlogging: ભારે વરસાદના કારણે જ્યારે પાણીનો નિકાલ ઝડપથી થતો નથી તો વરસાદી પાણીના કારણે પુરની સ્થિતિ સર્જાય છે. આ સ્થિતિમાં જ્યારે ઘરોમાં પાણી ઘુસવા લાગે ત્યારે ઘરને નુકસાનથી બચાવવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:34 AM IST
Waterlogging: ઘરની અંદર આવવા લાગે પાણી તો શું કરવું અને શું નહીં જાણો, ઘરને નુકસાનથી બચાવવા આ રીત અપનાવો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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