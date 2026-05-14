/Positive Morning: સવારની પહેલી 60 મિનિટ સૌથી મહત્વની, દિવસની સારી શરુઆત માટે આ 3 કામ કરવા અને 3 કામ કરવાથી બચવું

Positive Morning Routine: સવારે જાગીને શરુઆતની 1 કલાકમાં તમે જે કામો કરો તેના પરથી નક્કી થાય કે તમારો દિવસ કેવો પસાર થશે. એટલા માટે જ દિવસની શરુઆતની પહેલી 1 કલાકને ગોલ્ડન અવર પણ કહેવામાં આવે છે. સફળ લોકો અને સકારાત્મક વિચારતા લોકો પોતાના દિવસની શરુઆત ખાસ રીતે કરતાં હોય છે. તેઓ દિવસની પહેલી 60 મિનિટમાં મોટાભાગે 3 કામ કરતાં હોય છે. આ 3 કામ કોઈપણ વ્યક્તિ કરી શકે છે. પરંતુ 99 ટકા લોકો સવારની શરુઆત ન કરવાના 3 કામ કરીને જ કરે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ સવારે કયા કામ કરવા જોઈએ અને કયા કામ ન કરવા જોઈએ.
દિવસની શરુઆતમાં કયા 3 કામ કરવા ?
સૌથી પહેલા પાણી પીવું
દિવસની શરુઆતનું પહેલું કામ છે પાણી પીવું. શરીરને હાઈડ્રેટ કરવું જરૂરી હોય છે. ઊંઘ કર્યા પછી શરીરને હાઈડ્રેટ કરવું જરૂરી હોય છે. તેથી જાગીને સૌથી પહેલા પાણી પીવું. સવારે પાણી પીવાથી મેટાબોલિઝમ એક્ટિવ થાય છે અને શરીરના ટોક્સિન્સ બહાર નીકળી જાય છે. જેના કારણે તમે ફ્રેશ અને લાઈટ ફીલ કરશો.
ખુલી હવા અને તડકામાં બેસો
સવારે વહેલા જાગી જવું અને પાણી પીધા પછી ઉગતા સૂર્યના તડકામાં થોડી મિનિટ બેસવું. ઘરમાં એવી જગ્યા હોય જ્યાં સવારે શાંતિથી બેસી શકાય અને તડકો પણ આવે તો ત્યાં બેસો. સવારે થોડી મિનિટ સૂર્યના પ્રકાશમાં બેસવાથી શરીર રિલેક્સ થાય છે અને મન શાંત રહે છે. આ સમયે શાંતિથી બેસી તમે દિવસ દરમિયાન કરવાના કામની યાદી પણ બનાવી શકો છો.
30 મિનિટ કસરત
સવારે જાગીને ભારે કસરતો કરવાની જરૂર નથી. પણ ખુલ્લી જગ્યામાં કે ગાર્ડનમાં જઈ સ્લો વોક કે પછી સ્ટ્રેંચિંગ કરો. સવારે 30 મિનિટ બોડીને એક્ટિવ કરી લેવાથી શરીરમાં એનર્જી લેવલ વધે છે, હેપી હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. જેના કારણે આખો દિવસ ફ્રેશ અને એક્ટિવ ફીલ કરશો.
સવારે કયા 3 કામ ન કરવા ?
સોશિયલ મીડિયા
સવારે જાગીને ફોન યુઝ કરવાની ભુલ ક્યારેય કરવી નહીં. જો તમને આ કુટેવ છે તો તુરંત સુધારો. સવારે સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલ કરવાથી સ્ટ્રેસ વધે છે અને પછી કોઈ કામ કરવામાં મન નથી લાગતું.
સવારે ચા-કોફી પીવા
સવારે ખાલી પેટ ચા કે કોફી પીવાની ટેવ હોય તો તેને પણ સુધારો. સવારે ચા કે કોફી પીવાથી શરીરમાં કેફીન જાય છે અને પછી શરીરમાં હોર્મનલ અસંતુલન ઊભું થાય છે. પછી જ્યારે સવારે ચા-કોફી ન મળે તો બેચેની, માથામાં દુખાવો, સુસ્તી રહેવા લાગે છે.
અનહેલ્ધી નાસ્તો
દિવસની સારી શરુઆત કરવી હોય અને આખો દિવસ એક્ટિવ રહેવું હોય તો સવારે પ્રોટીન, ફાઈબરથી ભરપુર નાસ્તો કરો. સવારે તળેલો, મસાલેદાર કે વધારે પડતી ખાંડવાળી વસ્તુઓ લેવાનું ટાળો. આવો નાસ્તો સુગર લેવલ વધારે છે અને પછી અચાનક એનર્જી લેવલ ઘટાડી નાખે છે. જેના કારણે કામ કરવામાં ફોકસ રહેતું નથી.
