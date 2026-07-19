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5 સસ્તી વસ્તુઓ જેને ખાવાથી 100 ની સ્પીડે વધશે સ્કિન કોલેજન, 50 વર્ષે પણ સ્કિન દેખાશે 25 જેવી

Food That Boost Skin Collagen: નાની ઉંમરમાં ચહેરા પર કરચલીઓ દેખાવા લાગી હોય તો તેને દુર કરવા માટે 5 નેચરલ અને સસ્તી વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરો. આ 5 ફૂડ શરીરમાં કોલેજન ઝડપથી બનાવે છે જેના કારણે સ્કિન ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ દેખાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:28 AM IST
5 સસ્તી વસ્તુઓ જેને ખાવાથી 100 ની સ્પીડે વધશે સ્કિન કોલેજન, 50 વર્ષે પણ સ્કિન દેખાશે 25 જેવી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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