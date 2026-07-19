/5 સસ્તી વસ્તુઓ જેને ખાવાથી 100 ની સ્પીડે વધશે સ્કિન કોલેજન, 50 વર્ષે પણ સ્કિન દેખાશે 25 જેવી

Food That Boost Skin Collagen: ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, પ્રદુષણ અને અપૂરતી ઊંઘના કારણે ચહેરા પર કરચલીઓ અને ફાઈનલાઇન્સ ઝડપથી દેખાવા લાગે છે. કરચલીઓ અને ફાઈનલાઇન્સ વધી જાય તો ઉંમર પહેલા જ વ્યક્તિ વૃદ્ધ દેખાવા લાગે છે. સાથે જ ચહેરાની ચમક પણ ઓછી થઈ જાય છે. ચેહરાની ત્વચા લુઝ થવા લાગી હોય અને ડલ પડી ગઈ હોય તો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કે મોંઘા પ્રોડક્ટ ખરીદવાને બદલે આ 5 સસ્તી વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરી લો. આ 5 વસ્તુઓ શરીરમાં નેચરલી કોલેજન બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે.
ચહેરા પર કરચલીઓ ઓછી કરવા, સ્કિન ઢીલી પડી ગઈ હોય તો તેને ટાઈટ કરવા, સ્કીન પરની ડ્રાઇનેસને દૂર કરવા અને સ્કિનમાં નેચરલી કોલેજન બુસ્ટ કરવા માટે આ 5 પોષકતત્વોથી ભરપુર ફૂડ્સને એક્સપર્ટ પણ બેસ્ટ માને છે. આ 5 વસ્તુઓને આહારમાં સામેલ કરી લેવાથી વધતી ઉંમરે પણ સ્કીન ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ રહે છે. એટલે કે આ 5 વસ્તુઓ તમારી સ્કીનની સુંદરતા વધતી ઉંમરે જાળવી રાખવામાં પણ મદદ કરશે.
પ્રોટીનથી ભરપૂર વસ્તુઓ
કોલેજન અલગ અલગ પ્રકારના એમિનો એસિડથી બને છે. અને તેના માટે જરૂરી છે કે શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન હોય. જો તમે પ્રોટીનથી ભરપૂર વસ્તુઓ આહારમાં સામેલ કરો છો તો નેચરલી કોલેજન બુસ્ટ થાય છે. તેના માટે આહારમાં પનીર, દહીં, દાળ, સોયા સહિતની વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો.
વિટામીન સી યુક્ત ફળ
ત્વચાની સુંદરતામાં વિટામિન સી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કારણ કે વિટામિન સી ઓછું હોય તો કોલેજેન પણ બરાબર બનતું નથી. રોજના આહારમાં વિટામિન c થી ભરપૂર ફળનો સમાવેશ કરો. વિટામીન સી યુક્ત ફળમાં આમળા, સંતરા, જામફળ, કીવી, કેપ્સિકમ, સ્ટ્રોબેરી જેવા ફળ ખાઈ શકાય છે. આ ફળ સ્કિનની ચમક અને ફ્લેક્સિબીલીટી સુધારે છે.
ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ
ઓમેગા 3 સ્કિનમાં મોઈશ્ચર જાળવી રાખવામાં અને સ્કિન પર પ્રોટેક્ટિવ લેયર બનાવવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી સ્કીન હેલ્ધી રહે છે. વેજિટેરિયન લોકો માટે ઓમેગા 3 ફેટી એસિડનો સૌથી સારો સોર્સ અળસીના બીજ, અખરોટ ગણાય છે.
કોપર
કોપર પણ એવું મિનરલ છે જે શરીરમાં કોલેજન બનવાની પ્રોસેસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી શરીરમાં કોપર હોવું જરૂરી છે. તેનાથી સ્કીન રીપેર પ્રોસેસ પણ ઝડપથી થાય છે. કોપરની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે તલ, કાજુ, મશરૂમ, ડાર્ક ચોકલેટ ખાઈ શકાય છે.
ઝિંક
આહારમાં ઝિંકયુક્ત વસ્તુઓ સામેલ કરવી પણ જરૂરી છે. ઝિંક પણ કોલેજન બુસ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા માટે જરૂરી છે. ઝિંક યુક્ત વસ્તુમાં પંપકીન સીડ્સ, ચણા વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)