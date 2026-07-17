/Eyebrows: જાણો કયું તેલ લગાડવાથી પાતળી આઈબ્રો ઝડપથી ઘાટી થાય ?

Eyebrows Growth Tips: ચહેરાની સુંદરતામાં ઘાટી આઈબ્રો ચાર ચાંદ લગાડી દે છે. જો આઈબ્રોના વાળ આછા અને ઓછા હોય તો મેકઅપ કરતી વખતે આઈબ્રો પેન્સિલ વડે વાળને ઘાટા કરવા પડે છે. જો કે કેટલીક ઘરેલુ વસ્તુઓ પણ છે જેનો ઉપયોગ કરીને આઈબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધારી શકાય છે. આજે તમને આવા જ અસરકારક ઘરેલુ ઉપાય વિશે જણાવીએ. જે આઈબ્રોના વાળને ઘાટા કરવામાં મદદ કરશે.
આઈબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધારવા શું કરવું ?
પાતળી આઈબ્રોને નેચરલી ઘાટી કરવા માટે રોઝમેરી ઓઈલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. રોઝમેરી ઓઈલ હેર ગ્રોથ વધારવામાં મદદ કરે છે. આ તેલની મદદથી આઈબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધશે અને ચહેરાની સુંદરતા પણ વધશે.
રોઝમેરી ઓઈલ કેવી રીતે અસર કરે ?
રોઝમેરી ઓઈલમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે અને આ તેલ એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપુર હોય છે. આ તેલ વાળના મૂળમાં જાય છે અને વાળને પોષણ આપી હેર ગ્રોથ બુસ્ટ કરે છે. રોઝમેરી ઓઈલ આઈબ્રોને ઘટ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે.
આઈબ્રો પર રોઝમેરી ઓઈલ કેવી રીતે લગાવું ?
રોઝમેરી ઓઈલ આઈબ્રો પર લગાડવું હોય તો તેની રીત વિશે જાણવું જરૂરી છે. રોઝમેરી ઓઈલ ક્યારેય ડાયરેક્ટ આઈબ્રો પર ન લગાડો. રોઝમેરી ઓઈલમાં થોડું નાળિયેર તેલ ઉમેરી ઉપયોગમાં લેવું. તેમાં પણ માપનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. માપની વાત કરીએ તો 1 ચમચી નાળિયેર તેલમાં 2 થી 3 ટીપા રોઝમેરી ઓઈલના ઉમેરો. ત્યારબાદ તેલના આ મિશ્રણને આઈબ્રો પર લગાડો.
રોઝમેરી ઓઈલ લગાડવાનો સમય
આઈબ્રો પર રોઝમેરી ઓઈલ લગાડવાનો બેસ્ટ સમય રાતનો છે. રાત્રે ફેસ ક્લીન કરી સુતા પહેલા ચહેરા પર રોઝમેરી ઓઈલ લગાડો. આઈબ્રો પર તેલ લગાડી 2 મિનિટ મસાજ કરો જેથી બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે અને તેલ વાળના મૂળમાં જાય.
રોઝમેરી ઓઈલ કેટલા દિવસમાં અસર કરે ?
રોઝમેરી ઓઈલ લગાડવાનું શરુ કરો પછી નિયમિત તેનો ઉપયોગ કરો. 7 દિવસ તેલ લગાડી પછી યુઝ કરવાનું છોડી દેશો તો ફરક દેખાશે નહીં. નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી 4 થી 5 અઠવાડીયા પછી રિઝલ્ટ દેખાવાનું શરુ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)