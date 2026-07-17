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Eyebrows: જાણો કયું તેલ લગાડવાથી પાતળી આઈબ્રો ઝડપથી ઘાટી થાય ?

Eyebrows Growth Tips: શું તમારી આઈબ્રો પણ એકદમ પાતળી છે ? તો આઈબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધારવા માટેનો અસરકારક ઘરેલુ ઈલાજ જાણી લો. આ એક વસ્તુની મદદથી આઈબ્રો ઝડપથી ઘાટી થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 17, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:48 AM IST
Eyebrows: જાણો કયું તેલ લગાડવાથી પાતળી આઈબ્રો ઝડપથી ઘાટી થાય ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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