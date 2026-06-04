/Aloe Vera Gel: આ લોકોએ સ્કિન પર ન લગાડવું એલોવેરા જેલ, લગાડ્યાની સાથે શરુ થઈ જાય ખંજવાળ અને બળતરા

Aloe Vera Gel Side Effects: એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ વાળ અને સ્કીન બંને માટે કરી શકાય છે. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી સ્કીનની ડલનેસ દૂર થાય છે અને સ્કીન પર ગ્લો વધે છે. સ્કિનની અમુક સમસ્યામાં એલોવેરા જેલ દવાની જેમ કામ કરે છે. આમ તો એલોવેરા જેલથી મોટાભાગના લોકોને ફાયદા થાય છે પરંતુ 5 તકલીફ એવી પણ છે જેમાં એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સ્કિનની સમસ્યા અનેક ગણી વધી જાય છે.
સ્કિનની સમસ્યાથી રાહત આપતું એલોવેરા જેલ અમુક લોકોએ લગાડવાનું ટાળવું જોઈએ. આ લોકો એલોવેરા જેલ ભૂલથી પણ લગાડી લે તો તેના ચહેરા અથવા તો જ્યાં પણ એલોવેરા જેલ લગાડ્યું હોય ત્યાં રિએક્શન આવી જાય છે. રિએક્શનના કારણે ખંજવાળ આવવી, સ્કીન લાલ થઈ જવી, બળતરા થવી જેવી તકલીફો પણ થઈ શકે છે. તેથી એ જાણવું જરૂરી છે કે એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કોણે કરવાનું ટાળવું.
આ 5 લોકોએ ન લગાડવું એલોવેરા જેલ
ડ્રાય સ્કિન
જે લોકોની સ્કિન અત્યંત ડ્રાય હોય તેમણે એલોવેરા જેલ લગાડવાથી બચવું. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી ડ્રાઇનેસ વધી જાય છે. જે લોકોની સ્કીન ડ્રાય હોય તેઓ એલોવેરા જેલ લગાડે તો સ્કીન લાલ દેખાવા લાગે છે અને ખેંચાયેલી હોય તેવી થઈ જાય છે.
ઈન્ફેકશન
જે લોકોને સ્કિન પર કોઈપણ પ્રકારનું ઈન્ફેકશન હોય કે પછી ઈજા થઈ હોય ત્યારે તેમણે એલોવેરા જેલ ન લગાડવું જોઈએ. ઈન્ફેકશનની સ્થિતિમાં એલોવેરા જેલ વધારે નુકસાન કરી શકે છે.
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સ્કિન રૈશ
જો તમને સ્કિન પર રૈશ થયા હોય કે સ્કિન પર બળતરા થતી હોય તો પણ એલોવેરા જેલ લગાડવાનું ટાળવું. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી સ્કિન રૈશ વધી શકે છે. તેથી સ્કિન પર રૈશ થયા હોય તો એલોવેરા જેલ લગાડવાનું ટાળવું.
એલર્જી હોય ત્યારે
જે લોકોને પહેલાથી જ એલર્જી નીકળી હોય તેમણે પણ એલોવેરા જેલ ન લગાડવું. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી સ્કિન એલર્જી વધી શકે છે. એલર્જીના કારણે ફેસ ખરાબ પણ થઈ શકે છે.
ત્વચા રોગ
જો તમને ત્વચા રોગ થયો હોય તો તેમાં એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું. રેડીમેડ એલોવેરા જેલમાં કેમિકલ પણ હોય શકે છે જે ત્વચા રોગને વધારી શકે છે. જો ફ્રેશ એલોવેરા જેલ યુઝ કરવું હોય તો પણ પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી અને પછી જ ઉપયોગ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)