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Aloe Vera Gel: આ લોકોએ સ્કિન પર ન લગાડવું એલોવેરા જેલ, લગાડ્યાની સાથે શરુ થઈ જાય ખંજવાળ અને બળતરા

Aloe Vera Gel Side Effects: એલોવેરા જેલ સ્કિન માટે લાભકારી છે પણ આ લાભ બધા જ લોકોને નથી થતો. આજે તમને જણાવીએ કોણ એલોવેરા જેલ લગાડે તો તેમને એલર્જી સહિતની સમસ્યા થઈ શકે છે. જો તમારી સ્કિન આવી હોય તો એલોવેરા જેલ લગાડવાનું ટાળવું.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:13 PM IST
Aloe Vera Gel: આ લોકોએ સ્કિન પર ન લગાડવું એલોવેરા જેલ, લગાડ્યાની સાથે શરુ થઈ જાય ખંજવાળ અને બળતરા
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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