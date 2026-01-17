Prev
Viral Trend: સોશિયલ મીડિયા પર 2016 ના ફોટો શેર કરી રહ્યા છે લોકો, જાણો આ વાયરલ ટ્રેંડનું શું છે કારણ

2016 Photo sharing Trend: કોઈપણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઓપન કરો તેમાં લોકોએ શેર કરેલી 2016 ની તસવીરો જોવા મળશે. આ ટ્રેંડમાં હવે બોલીવુડ કલાકારો પણ જોડાઈ ગયા છે. લોકો પોતાના 10 વર્ષ જૂના ફોટો શેર કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે જાણતા નથી કે આ ટ્રેંડ શા માટે શરુ થયો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:08 PM IST

2016 Photo sharing Trend: વર્ષ 2026 ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. નવા વર્ષમાં લોકો નવા નિયમો લેતા હોય છે અને જીવનની નવી શરૂઆત કરવાનું નક્કી કરે છે. પરંતુ ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં અત્યારે કંઈક અલગ જ ચાલી રહ્યું છે. હાલના સમયમાં કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઓપન કરો તો એવું લાગે કે જાણે તમે વર્ષ 2016 માં પહોંચી ગયા છો. સામાન્ય વ્યક્તિથી લઈને બોલીવુડ સેલિબ્રિટી 2016 ના પોતાના ફોટો ધડાધડ શેર કરી રહ્યા છે. તેમની દેખાદેખીમાં વધુમાં વધુ લોકો આ કામ કરી રહ્યા છે. 

સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ લોકો પોતાના ફોનની ગેલેરીમાંથી 2016 ની તસ્વીરો સિલેક્ટ કરીને શેર કરવા લાગ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર 2026 ઇસ ધ ન્યુ 2016 ટ્રેન્ડ છવાયેલો છે. જેને ફોલો કરીને લોકો પોતાની જૂની ધૂંધળી તસવીરો, સ્નેપચેટના ફિલ્ટર, પફવાળી હેર સ્ટાઈલ સહિતના ફોટો શેર કરી રહ્યા છે. લોકો 10 વર્ષ જુના ફોટો શેર કરીને નોસ્ટૈલ્જિયામાં જઈ રહ્યા છે. પરંતુ એવા અનેક લોકો હશે જેમને એ વાતની ખબર જ નથી કે આ ટ્રેન્ડ શા માટે શરૂ થયો છે. જો તમે પણ જાણતા નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ટ્રેન્ડ શું છે. 

તમને જણાવી દઈએ કે સોશિયલ મીડિયા પર જે ટ્રેન્ડનો ક્રેઝ છે તેમાં હવે બોલીવુડ સેલિબ્રિટી પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કરીના કપૂર, આલિયા ભટ્ટ, દિયા મિર્ઝા, અનન્યા પાંડે સહિતના કલાકારોએ પોતાની 2016 ની તસ્વીરો શેર કરી છે. તેમની તસવીરોને લોકો પસંદ પણ કરી રહ્યા છે. તો ચાલો હવે જાણીએ 2016 ની તસ્વીરો 2026 માં શેર કરવાનું કારણ શું છે  ? 

શું છે વાયરલ ટ્રેન્ડ ?

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા આ ટ્રેન્ડને નોસ્ટૈલ્જિયા ટ્રિપ ગણવામાં આવે છે. 2026 ની શરૂઆત સાથે જ લોકો એક દાયકા પાછળ જઈને 2016 માં પોતાને યાદ કરી રહ્યા છે. લોકો 10 વર્ષ જૂની પોતાની તસ્વીરો પોસ્ટ કરીને જણાવી રહ્યા છે કે તે સમયે ઇન્ટરનેટ અને જીવન કેટલું સરળ હતું. સામાન્ય લોકોથી લઈને બોલીવુડ સ્ટાર પણ જૂની યાદો તાજી કરી રહ્યા છે એટલું જ નહીં Instagram એ પણ પોતાના ઓફિશિયલ પેજ પર 2016 નો લોગો શેર કર્યો છે. 

શા માટે વધ્યો લોકોમાં ક્રેઝ ? 

સોશિયલ મીડિયા પર અવારનવાર અલગ અલગ પ્રકારના ટ્રેન્ડ વાયરલ થતા હોય છે પરંતુ 2016 ની તસવીરો શેર કરવાનો ટ્રેન્ડ લોકોને વધારે જ પસંદ આવી રહ્યો છે. તેના માટે ત્રણ કારણો જવાબદાર છે. 

પહેલું કારણ છે આજનું સોશિયલ મીડિયા બનાવટી અને ક્યુરેટેડ થઈ ગયું છે, એટલે કે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવાની દરેક ફોટો પરફેક્ટ હોય, પરફેક્ટ લાઇટિંગ સાથે હોય અને સારા કેપ્શન સાથે હોય. 2016 નો સમય એવો હતો જ્યારે લોકો કોઈપણ પ્રકારના પ્રેશર વિના પોતાની તસ્વીરો પોસ્ટ કરતા હતા. જેમાં તે અનસિરિયસ અને મજેદાર દેખાતા. લોકો તે એનર્જીને ફરીથી ફીલ કરે છે. 

બીજું કારણ છે ભારતીયો માટે 2016 માત્ર એક વર્ષ ન હતું પરંતુ તે સમયે એવો હતો જ્યારે ડબસ્મૈશના વિડીયો દરેક ઘરમાં બનતા અને સ્નેપચેટના ફિલ્ટર ધૂમ મચાવી દેતા. તે સમયે પોપ કલ્ચરનો ગોલ્ડન પિરિયડ હતો. જેની એક ઝલક હવે તસવીરોના માધ્યમથી જોવા મળે છે. 

ત્રીજું કારણ છે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે વ્યક્તિ માટે દસ વર્ષનો સમય એક મોટો માઈલસ્ટોન હોય છે. જે લોકો વર્ષ 2016 માં ટીનેજર હતા તે હવે પોતાના કરિયર અને જવાબદારીઓમાં વ્યસ્ત છે. તેમના માટે આ ટ્રેંડ તેમના બેફિકરીના દિવસોને યાદ કરવાનું એક માધ્યમ છે. તેથી લોકો પોતાની ગેલેરીને ફંફોડીને ફરીથી જૂના દિવસોની મજા માણી રહ્યા છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

