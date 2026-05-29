/ગુજરાતના પાડોશમાં આવેલું આ ગામ વર્ષો પહેલા રાતોરાત ખાલી થઈ ગયું હતું, શ્રાપ મળ્યો હતો!

Travel Destinations: ફરવાના શોખીનો માટે આપણા ગુજરાતમાં અને ગુજરાત બહાર અનેક એવી જગ્યાઓ છે જે મન મોહી લે. આજે અમે તમને એક એવી જગ્યા વિશે જણાવીશું જે ગુજરાતના પાડોશમાં છે અને ખુબ જ સુંદર છે પરંતુ ભૂતિયા સ્થળ તરીકે પ્રચલિત છે.
ગુજરાતીઓ ફરવાના ખુબ શોખીન હોય છે. ઉનાળાની રજાઓ હોય, દીવાળીનું વેકેશન હોય કે પછી વિકેન્ડ....ફરવામાં પાવરધા હોય છે. નવી નવી જગ્યાઓ એક્સપ્લોર કરવા માટે ગુજરાતીઓ જાણીતા છે. બીચ, હિલ સ્ટેશન હોય કે પછી વનડે પિકનીક માટેના નજીકના સ્થળો...ગમે ત્યારે ફરવા માટે તૈયાર હોય છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે કેટલીક જગ્યાઓ એવી હોય છે કે તે હોન્ટેડ એટલે કે ભૂતિયા સ્થળ તરીકે જાણીતી હોય પરંતુ આ સાથે સાથે ત્યાં પર્યટકો પણ એટલા જ ઉમટી પડતા હોય છે. અમે તમને આજે આવી જ એક જગ્યા વિશે જણાવીશું.
આ ગામડું છે ભૂતિયું!
ગુજરાતની પાડોશમાં આવેલા રાજ્ય રાજસ્થાનમાં જેસલમેર પાસે આવેલું કુલધરા ગામ પણ આવું જ એક સ્થળ છે. થાર રણ વચ્ચે વસેલું આ ગામ પોતાની રહસ્યમય કહાનીઓ અને ખંડેરોને કારણે જાણીતું છે. જે તેની વિશેષતા પણ છે. આ ગામ જેસલમેરથી લગભગ 18 કિમી દૂર રણમાં આવેલું છે. કુલધરા ગામ ભારતના સૌથી ભૂતિયા ગામમાંથી એક ગણાય છે.
પહેલા હતું ધમધમતું
કુલધરા પહેલા આવું ઉજ્જડ ગામ નહતું. અહીં લોકો રહેતા હતા. તેની સાથે અનેક કહાનીઓ પણ જોડાયેલી છે. સ્થાનિક લોકોની વાત માનીએ તો 13મી સદીની આસપાસ આ ગામને પાલીવાલ બ્રાહ્મણોએ વસાવેલું હતું. જે પોતાના વેપાર અને રણમાં ખેતી કરવાની ખાસ કળા માટે જાણીતા હતા. એવું કહેવાય છે કે આ ખાસ પ્રકારની ખેતીની પદ્ધતિના કારણે તેમણે ખુબ પ્રગતિ પણ કરી હતી. જોવામાં તો આ ગામ ખુબ જ સુંદર લાગે, જેમાં ઘર પણ સારી રીતે બનેલા જણાય છે. આ સાથે જ ગામમાં પાણીની વ્યવસ્થા માટે કૂવો અને વાવડીઓ જેવી વ્યવસ્થા પણ જોવા મળે છે. એક સમયે અહીં લોકોની ખુબ ચહલપહલ પણ હતી. બાળકો આંગણામાં રમતા હતા, અને મંદિરોમાંથી પૂજાનો અવાજ સંભળાતો હતો.
પરંતુ હવે કુલધરા ગામ બદલાઈ ગયું છે. 1800 ની આસપાસ આખું ગામ અચાનક ખાલી થઈ ગયું. રણમાં પાણીની સૌથી વધુ જરૂર હોય છે. ધીરે ધીરે અહીં કૂવા સૂકાઈ જવા લાગ્યા. જેના કારણે જીવન મુશ્કેલ બન્યું. ઉપરથી તે સમયે અહીં શાસકોએ દરેક વસ્તુ પર ભારે ટેક્સ લગાવી દીધો. જેનાથી લોકો પર દબાણ વધી ગયું હતું. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે ભૂકંપે પણ આ ગામને ખુબ નુકસાન પહોંચાડ્યું જેના કારણે લોકોએ પલાયન કરવું પડ્યું.
કુલધરા ગામ સાથે જોડાયેલા લોકગાથા
આસપાસના સ્થાનિકોનું માનીએ તો આ ગામ સાથે એક કહાની પણ જોડાયેલી છે. એવું કહેવાય છે કે સલીમ સિંહ નામનો એક શક્તિશાળી મંત્રી ગામની એક યુવતી પર મોહિત થઈ ગયો હતો. તે તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હતો. પરંતુ ગામવાળાઓએ ના પાડી દીધી. ગામવાળાઓએ હાર માનવાની જગ્યાએ એક મોટો નિર્ણય લીધો અને તેઓ બધુ છોડીને રાતોરાત પલાયન કરી ગયા.
એવું કહેવાય છે કે એક જ રાતમાં માત્ર કુલધરા જ નહીં પરંતુ આજુબાજુના અનેક ગામ ખાલી થઈ ગયા હતા. લોકો અચાનક ગાયબ થઈ ગયા અને જીવન જાણે અટકી ગયું. એવી પણ માન્યતા છે કે જતા પહેલા લોકોએ આ જગ્યાને શ્રાપ આપ્યો હતો કે અહીં કોઈ પણ રહી શકશે નહીં. ચૌંકાવનારી વાત એ છે કે આ ગામ આજે પણ ખાલી છે.
શું ભૂતિયું ગામ છે?
કુલધરા વિશે અનેક કહાનીઓ પ્રચલિત છે. લોકો કહે છે કે અહીં રાતે અજીબોગરીબ અવાજ આવે છે. ખંડેરો વચ્ચે પડછાયા જોવા મળે છે અને એવું લાગે કે જાણે કોઈ તમને જોતું હોય. કેટલાક પેરાનોર્મલ ગ્રુપ્સે પણ અહીં અજીબ અનુભવ થયો હોવાનો દાવો કર્યો છે.
પરંતુ સ્થાનિકો આ ભૂતપ્રેતની વાતોમાં સંપૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ ધરાવતા નથી. તેમના માટે આ કહાનીઓ કુલધરાની ખાસિયતનો એક ભાગ હોઈ શકે છે અથવા તો બની શકે કે આ જગ્યા ખરેખર ભૂતિયા હોય અને કદાચ ન પણ હોય.
જો કે તમને જણાવી દઈએ કે રાજસ્થાન સરકાર આ ગામને ડેવલપ કરવા માટે કામ કરી રહી છે. કુલધરા ફક્ત ખંડેર નહીં પરંતુ ફરવા માટે પણ જાણીતું છે. અહીં તમે આખો દિવસ ગામડામાં ફરી શકો છો. જૂના ઘરોની અંદર તેમની યુનિટ બનાવટની મજા માણી શકો છો. ગામડાની દીવારો પર બનેલા સુંદર ચિંત્રો જોઈ શકો છો. સનસેટ થયા બાદ આ ગામ વધુ સુંદર પણ લાગે છે. જે ફોટો પડાવવા માટે પણ પરફેક્ટ લાગે. આવનારા સમયમાં અહીં કેફે, પર્યટકો માટે વધુ સારી વ્યવસ્થા જોવા મળી શકે છે.
