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Red Ants: શું તમારા ઘરમાં લાલ કીડીઓનો ઉપદ્રવ વધારે છે? આ સરળ નુસખા અજમાવો, મિનિટોમાં ગાયબ થઈ જશે કીડીઓ

Get Rid Of Red Ants: જો તમારા ઘરમાં પણ વધારે પ્રમાણમાં લાલ કીડીઓ નીકળતી હોય તો આ કીડીઓને માર્યા વિના ઘરમાંથી કાયમ માટે દુર કરવાનો અસરકારક ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાય મિનિટોમાં અસર દેખાડે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:01 PM IST
Red Ants: શું તમારા ઘરમાં લાલ કીડીઓનો ઉપદ્રવ વધારે છે? આ સરળ નુસખા અજમાવો, મિનિટોમાં ગાયબ થઈ જશે કીડીઓ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ઘરમાં લાલ કીડીઓનો ઉપદ્રવ વધારે છે? આ સરળ નુસખા અજમાવો, મિનિટોમાં ગાયબ થઈ જશે કીડીઓ
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