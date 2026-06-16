/Red Ants: શું તમારા ઘરમાં લાલ કીડીઓનો ઉપદ્રવ વધારે છે? આ સરળ નુસખા અજમાવો, મિનિટોમાં ગાયબ થઈ જશે કીડીઓ

Get Rid Of Red Ants: ગરમી વધે એટલે ઘરમાં લાલ કીડીનો ઉપદ્રવ પણ વધી જાય છે. ખાવા પીવાની કોઈ વસ્તુ ઢોળાઈ જાય કે તુરંત જ તેના પર કીડીઓનું મોટું ઝુંડ દેખાય છે. ઘણી વખત લાલ કીડી ખાવા પીવાની વસ્તુમાં પણ આવી જાય છે.. લાલ કીડીથી વધારે તકલીફ એટલા માટે થાય છે કે તે વસ્તુ તો ખરાબ કરે જ છે પરંતુ તેની સાથે તે કરડે પણ છે જેના કારણે ત્વચા લાલ થઈ જાય છે અને ખંજવાળ આવે છે. ઘરમાં લાલ કે કાળી કોઈપણ કીડીનો ઉપદ્રવ વધી ગયો હોય તો તેને માર્યા વિના દૂર કેવી રીતે કરવી આજે તમને જણાવીએ.
આજે તમને કેટલીક એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેનો ઉપયોગ કરવાથી કીડીથી કાયમી મુક્તિ મળી જાય છે. જો તમારા ઘરમાં પણ વારંવાર કીડીઓ નીકળતી હોય તો થોડા દિવસ આ ઉપાય અજમાવો. આ ઉપાય કર્યા પછી ઘરમાંથી કીડી નીકળતી બંધ થઈ જશે.
આ પણ વાંચો: ઘરમાં વાવો ક્યારેય ન કરમાય તેવા છોડ
વિનેગર
ઘરના રસોડા કે પ્લેટફોર્મ પર વારંવાર કીડીઓ નીકળતી હોય તો પ્લેટફોર્મ સાફ કરતી વખતે વિનેગરથી પોતુ કરો. તેના માટે એક સ્પ્રે બોટલમાં વિનેગર અને પાણી સમાન માત્રામાં ઘરો અને આ પાણી રસોડાના પ્લેટફોર્મ અને ટાઇલ્સ પર છાંટો અને તેના વડે પોતું કરો.
લીંબુનો રસ
જો કોઈ જગ્યાએ વધારે પ્રમાણમાં કીડી નીકળી હોય તો તેને ભગાડવા માટે કીડીઓ નીકળી હોય ત્યાં આસપાસ લીંબુના થોડા ટીપા નાખો. લીંબુની તીવ્ર સુગંધ તો ફેલાશે એટલે કીડીઓ ત્યાંથી ભાગી જશે. આ ઉપાય કરીને તમે કીડીને માર્યા વિના ભગાડી શકો છો.
મીઠું
ઘરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ઝીણા ઝીણા દરમાંથી કીડીઓ નીકળતી હોય તો પોતુ કરવાના પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પોતુ કરો. આ સિવાય જે જગ્યાએથી કીડી નીકળતી હોય ત્યાં થોડું મીઠું છાંટી દેવું.
તજ પાવડર
તજની તીવ્ર સુગંધથી પણ કીડી દૂર ભાગે છે. જે જગ્યાએથી કીડી નીકળતી હોય ત્યાં તજનો ટુકડો રાખી દો અથવા તો તજનો પાવડર છાંટી દેવો. આમ કરવાથી કીડીઓ દરમાંથી નીકળતી બંધ થઈ જશે..
આ ઉપાયો કરવાથી કીડી દૂર ભાગે છે. આ સિવાય રસોડામાં કીડી ન નીકળે અને ખાદ્ય સામગ્રીમાં કીડી ન ચડે તે માટે ખાંડ મીઠાઈ લોટ સહિતની વસ્તુઓ જેમાં કીડી ચડવાની શક્યતા હોય તેને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં રાખો. ખાંડ અને લોટ જેવી વસ્તુ માં લવિંગ અથવા મરી રાખી દેવા જેથી તેમાં કીડી ન થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)