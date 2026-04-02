Pickle Recipe: આ રીતે બનાવશો ગુંદાનું અથાણું તો 30 મિનિટમાં બની જશે, બીજા દિવસથી ખાઈ પણ શકશો, ગુંદા ખાવામાં ચીકણા પણ નહીં લાગે
Lasoda Pickle Recipe: ગુંદાનું અથાણું કેટલીક ટ્રીક ફોલો કરીને બનાવો તો 30 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય છે અને આ રીતે બનાવેલું અથાણું બીજા દિવસે જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. આ રીત કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
- બાફેલા ગુંદાનું અથાણું બનાવવાની રીત.
- અથાણા માટે ખાટું પાણી કેવી રીતે બનાવવું?
- ઓછા તેલમાં બનાવો ગુંદાનું ટેસ્ટી અથાણું
Lasoda Pickle Recipe: ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન જ મળતાં ગુંદા શક્તિશાળી ફળ છે. ગુંદા ઉનાળા દરમિયાન જ મળતાં હોય છે અને આપણે ત્યાં ગુંદાનો સૌથી વધુ ઉપયોગ અથાણું બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ગુંદાના અથાણા અલગ અલગ પ્રકારના બનતા હોય છે. ગુંદા કાચા હોય ત્યારે તેનું અથાણું બને અને પાકી જાય પછી તેનું શાક પણ બનાવી શકાય છે.
જો તમે ગુંદાનું અથાણું ખાવાના શોખીન છો અને તમારે બીજા જ દિવસે ખાઈ શકાય તેવું અથાણું ખાવું છે તો આ રીતે અથાણું બનાવજો. ગુંદાનું અથાણું બનાવવાની આ સરળ રીત છે. આ રીતે અથાણું ફટાફટ બની જાય છે અને તેમાં ચીકાશ પણ રહેતી નથી. તો ચાલો ફટાફટ ચેક કરી લો ગુંદાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું કેવી રીતે બનાવવું.
ગુંદાને બાફીને અથાણું બનાવવાની રીત
કાચી કેરી 2
હળદર
ગુંદા - 500 ગ્રામ
મેથીયો મસાલો - 250 ગ્રામ
મીઠું સ્વાદ અનુસાર
સિંગતેલ
ગુંદાનું અથાણું બનાવવાની રીત
ગુંદાનું અથાણું બનાવવું હોય તેના એક દિવસ પહેલા અથાણા માટેનું ખાટું પાણી બનાવી લેવું. તેના માટે એક બાઉલમાં પાણી ભરી તેમાં મીઠું, હળદર ઉમેરી સાથે કેરીના ટુકડા કરી પલાળી દો. કેરીને એક રાત પાણીમાં રાખી બીજા દિવસે કેરી કાઢી લો અને પાણીને અથાણા માટે ઉપયોગમાં લો.
હવે અથાણું બનાવવા માટે એક તપેલામાં ગુંદા ડુબે એટલું પાણી ભરી તેમાં મીઠું અને હળદર ઉમેરી દો, પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં ગુંદાની ડાળખીઓ કાઢી ગુંદા ઉમેરી દો. ગુંદાને 2 મિનિટ બાફી લો અને પછી પાણીમાંથી કાઢી લો. ધ્યાન રાખવું કે ગુંદા વધારે બફાઈ ન જાય.
ગુંદા ઠંડા થઈ જાય એટલે તેના 2 ટુકડા કરી તેમાંથી ઠળીયા કાઢી નાખો. ગુંદાના ટુકડામાં કેરીનું ખાટું પાણી ઉમેરો અને તેને 20 મિનિટ પલાળી રાખો. જેથી ગુંદાની બધી ચીકાશ પાણીમાં નીકળી જાય
ગુંદાને ખાટા પાણીમાંથી કાઢી થોડીવાર ચારણીમાં રાખો જેથી ગુંદા કોરા થઈ જાય. ત્યારબાદ ગુંદામાં મસાલો મિક્સ કરવા માટે એક બાઉલમાં ગુંદાનું એક લેયર કરો અને તેના પર મેથીયો મસાલો છાંટો. ત્યારબાદ ફરીથી થોડા ગુંદાનું લેયર કરો તેની પર ફરીથી મેથીયો મસાલો છાંટો આ રીતે બધા ગુંદામાં મસાલો છાંટો અને મિક્સ કરો.
ગુંદા મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં તેલના ભાગ જેટલું મીઠું મિક્સ કરો. અથાણામાં તેલ એડ કરતાં પહેલા સિંગતેલને ગરમ કરી ઠંડુ કરી લેવું. આ તેલ ગુંદાના અથાણામાં મિક્સ કરી દો. અથાણું રેડી થઈ જાય એટલે કાચની બરણીમાં ભરી દો.
